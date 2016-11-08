سلاف فواخرجي المؤمنة بفكرة ” الأمة السورية ” تتفوق على نفسها : يجب تدريس اللغة ” الآرامية ” في المدارس .. و دعم الجيش السوري لأقصى حد ( فيديو )
عكس السير
قيم الخبر
نوفمبر 8, 2016 , 10:35 م أهم الأخبار, فلاش 19 تعليق
سلاف فواخرجي المؤمنة بفكرة ” الأمة السورية ” تتفوق على نفسها : يجب تدريس اللغة ” الآرامية ” في المدارس .. و دعم الجيش السوري لأقصى حد ( فيديو )
(القح…) لا تحاكيها بتفاجيك بتقيم الي فيها وبتحطه فيك
سلاف تكلمي عن كل مزايا رئيسك الا الشرف والامانه والصدق فهو ابعد الناس عنها وبغض النظر عن ما تقوليه حول جذور السوريين فلست انت من يقرر ذلك
وسبحان الله تتحول سوريا التي قادها حزب ينادي بالقومية والوحدة العربية فجأة الى القومية السورية والامة السورية ولا اعرف ماذا يفعل اولئك السفلة في هذا الحزب القاتل الى الان ضمن صفوف هذا النظام ويقاتلون كشبيحة ومرتزقة ضمن صفوفه وقد ذهبت كل معتقداتهم التي لا زالوا يتبجحون فيها وداستها الاقدام الفارسية والروسية والطائفية والعرقية وهاهي سلاف تدلي بدلوها
اما الحرية التي تحدثت عنها فهي تعني حريتها هي وليس الشعب الذي لم يذق طعمها منذ استلام الحزب الفاجر للحكم ثم تولى الاسد اسكات وكتم الانفس حتى يومنا هذا وقد قتل حتى الان ما لا يقل عن مليون سوري وتشرد نصف الشعب ودمرت نص البلاد كل ذلك لان الشعب طلب بتواضع قليلا من الحرية التي تسمح له بلقمة عيش كريمة ورأي يحارب فيه فسادا لم يشهده بلد على وجه البسيطة وهذا يختلف مع حريتك يا سلاف وليس الاخرون من يمنعك من الحرية ولا يسمحوا بالرأي الاخر
واضح انو ميول مدام رمضان قومية سورية اجتماعية.. بالمناسبة الحزب القومي السوري الاجتماعي كان يعد اشرف حزب بين الموجودين هديك الفترة وكان اخطر من حزب البعث كونو بوحد السكان ببلاد الشام والعراق على اختلاف اديانهن واعراقهن بعيدا عن فكرة العروبة.. وهون كان خطرو الاكبر على اسرائيل.. حزب ينادي بانشاء دولة واحدة تضم اغنى الثروات العراق وبلاد الشام وتكون جارة اسرائيل وبعرف اسرائيل صراحة كعدو يجب التخلص منه وانشاء الدولة السورية العظيمة بكامل حدودها!!! ومنبع خطورتو انو علماني غير عنصري المسيحي والمسلم والسرياني والعربي والفينيقي حتى بيقعدوا مع بعض وبيفدوا بعض بالروح! اقروا عن نضال القوميين ضد اسرائيل بالاجتياح وكرهن الشديد لاسرائيل !! سناء محيدلي وخالد علوان وحبيب الشرتوني!! وبما انو كان حزب شريف وقادتو غير مخترقين من اسرائيل متل حزب البعث تمت محاربتو بكل قوة واعدم زعيمو انطون سعادة بدون محاكمة وباوامر امريكية مباشرة صدرت لحسني الزعيم اول رئيس خائن لسوريا وصاحب اول انقلاب برعاية امريكية يلي سلمو للسلطات اللبنانية حتى يعدموا بدون محاكمة ويخلصوا من اشرف الناس يلي انجبتهم سوريا والخطر الاكبر على اسرائيل لو حكم هالحزب وانتشرت افكارو, حتى حزب البعث اضطر يضحي باحد اكبر ضباطو عدنان المالكي ويغتالو ويتهم القوميين السوريين حتى يتلاحق الحزب ويتصفى!! لو تعرف هالهبلا مدام رمضان شو ساوى حزب البعث بالحزب القومي السوري الاجتماعي !! لا ومن وقاحة حزب البعث اعلن عام 2010 براءة الررقيب القومي يونس عبد الرحيم المتتهم باغتيال عدنان المالكي من التهمة!! وقاحة وخيانة بلا حدود من حزب دمر سوريا لحزب كان ساواها من اقوى الدول لوحكم بدل شلة هالخونة!!
تحكي اللي بدها إياه مو هي الحرية اللي عم تطالبو فيها ؟؟
ولكن من حقنا ان نرد عليه وخاصة اذا كان كاذبا ومزورا للحقائق وفاسدا ام انك تعتقد ان الحرية ان نترك الكاذب والمزور والفاسد على كذبه وتزويره وفساده ولا نواجهه فاين الحرية اذا كانت قيم النظام الفاسد ستبقى هي الوحيدة التي تتكلم ونسكت نحن اليس كذلك ايها السيد المحترم محايد
إي أكيد من حقك ترد عليها بس مو من حقم تشتمها أو تعتبرها ساقطة أو مجرمة لأنها بتخالفك بالرأي وما حقك تفرض عليها رأيك وخاصة أن الكثير من المجرمين عبر الناريخ كانو من وجهة نظر أخرى أبطال ويمكن أن تتخيل أي بطل في التاريخ ستجد أنه قتل الآلاف أو الملايين وفي الوقت نفسه على الجهة الأخرى أنقذ الملايين ولن أبدأ بصدام حسين و جورج بوش و جمال عبد الناصر وياسر عرفات وهتلر ونابليون وستالين ولن انتهي بأبطالك الذين تدافع عنهم لذلك من تراه أنت مجرم هو بطل في عين الآخرين ومن تراه أنت بطل هو مجرم في عين الآخرين ولا يحق لك أن تفرض رأيك على الآخرين خاصة أن كل شخص في هذا العالم لديه معتقدات ويرى أنها هي الصحيحة والباقي خطأ
شيلولنا هلأ السياسة و المعارضة و النظام عالزيق و خلونا نحكي شوي
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البرازيل بيحكو برتغالي بس هنة مو برتغاليين
والمكسيك بيحكو اسباني بس هنة مو اسبان
ونحن منحكي عربي بس مو شرط نكون عرب
يمكن بالتاريخ بسوريا كان في “بعض” القبائل عربية و كان في سوريين بيتكلمو باقي اللغات اللي منعرفها بسوريا بس اللغة العربية بدأت تسيطر و تنتشر على حساب اللغات الاخرى منذ الدولة الاموية حتى اصبحت اللغة الرسمية الوحيدة بحكم الدين ” وطبعا خلينا ما نخلط بين اللغة و الدين ”
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وهلأ منرجع للسياسة :
دخيلكن شو جايينا من العرب و العروبة غير العار و الخيانات ووجع الراس ” امة عربية سافلة … ذات رسالة فاشلة ”
صحيح سلاف علاكة و حقا فرنك بس يمكن هالكلام فيه وجهة نظر
و قريبا بإذن الله رح ننتصر على بني قيقي ورح يعرف كل العرب و العالم مين هوة الشعب السوري
واحنمال يكون اصلنا عناكب مثل اصلك يا قذر
يسلم تمك نطقت فأجدت
حكامنا هم السفلة والعرب هم المكون الاساسي في المنطقة وعاش معهم شعوب كثيرة لم يسيء العرب لاي منها اما عن اللغات فقط لمعلوماتك البرازيل تتكلم البرتغالية ومعظم سكانها من اصل برتغالي والمكسيك معظم سكانها من الاسبان والوطن العربي معظم سكانه من العرب شئت ام أبيت
وعندما تتحدث يجب ان تكون مؤدبا ولا تشتم لان الاخرين قادرين ان يفعلوا مثلك اما عني فلن افعل ولن اشتم
الكثير من الناس في الشرق الأوسط لا يعرفون أن السكان الأولون والأصليون لسوريا لبنان و فلسطين هم الكنعانيون وهم عرب تم استبدال الاسم “كنعان” بـ”سورية”
معلمك المنغولي وعصابته بتقبل بالرأي الاخر وكنا عايشين بحرية شوبدنا نقول حمارة حرام نظلم الحمير بتفهم اكثر منك وشو كمان مودريانة انو الجيش العلوي المجوسي يلي حرق البلد بس اذا أمها من الطائفة النصيرية ياريت تسد حلقها وتخرس مشان مانحكي اكتر
فلتقل ما شاءت هي وحده بنت ليل
صرعتونا بالعروبة و القومية و المقاومة طلع جيشكم العربي إيراني و لغتكم المفضلة الآرامية و اليهودي هو حامي الحمى و الحرس الرئاسي الحقيقي.
بعتم البلد لروسيا ببلاش و طردتم مواطنيها لتجلبوا الأفغاني و السيريلانكي.
الشريف شريفا الله يوفقك يا احلي فنانه بالعالم و بالكون
الرعاع والمستوى المنحط لبعض الناس لا يسمح لهم بابداء الرأي المحترم ويكتفون بالشتائم ونحن لا نلومهم فهو موجودون بالحواري والشوارع والمواخير ليلا نهارا بل نلوم الموقع الذي نحترمه ويسمح لهم بذلك وهذه ليست حرية ابداء الرأي لان الشتيمة ليست رأيا ويقدر عليها من يشاء
كيف بدكم الناس تمشي معكن و انتو رأي شخصي ما بتتقبلوه…بتطالبو بلحرية و فورا بتقمعو الرأي المعارض الكن….اقل شي هي عم تدعم رئيس بدها و جيش بلدها مو عم تدعم المحيسنيي هههههههه
بيكفي اختلاف بيكفي قتال لما الشعب بيتفق مع بعضه ما حدا بيقدرله حطوا ايديكم بايدين بعض واعرفوا شو بدكن وما حدا بيقدرلكم لا بالداخل ولا بالخارج بس كونوا شرفاء مع بعض ومن اجل البلد وكفى كفى كفى…………
صرت ادخل عالموقع مو لأقرأ أخبار
صرت ادخل لأقرأ مسبات
الله يصلحنا جميع
الكثير من الناس في الشرق الأوسط لا يعرفون أن السكان الأولون والأصليون لسوريا لبنان و فلسطين هم الكنعانيون وهم عرب تم استبدال الاسم “كنعان” بـ”سورية”