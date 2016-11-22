القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة باسم ” الجيش ” تعلن عن تشكيل فيلق جديد و تدعو ” المواطنين الراغبين ” للانضمام إليه ( فيديو )

قالت القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة في الأوساط الموالية باسم “الجيش العربي السوري”، إنها شكلت من متطوعين فيلقاً جديداً تحت مسمى “الفيلق الخامس”.
وقالت القيادة في بيان لها : “استجابةً للتطورات المتسارعة للأحداث وتعزيزاً لنجاحات القوات المسلحة الباسلة تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام (من الطوعيين)”.
وأضافت : “الفيلق الخامس اقتحام مهمته القضاء على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والقوات الرديفة والحليفة”.
وتابعت : “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في انجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات”.
وختمت : “يمكن لأي مواطن مراجعة أي مركز من مراكز الاستقبال بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي لها”.
كذبكم نعرفه وهو لا يوصف عداك عن ان يصدقه احد ولكن عندما تصف جيشا نذلا جبانا لم ينتصر في معركة واحدة منذ ان تسلمه حافظ الاسد فهذه كذبة كبيرة لا يستطيع احدا تحملها
ثم قلي اين هو جيشكم البطل والذي كان يسمى عربيا سوريا هل هو عصابات حزب الشيطان ام الافغان وقطاع الطرق من الحشد الشيعي ام حرس قم القاتل ام هم الروس الاوغاد بطيرانهم وسفنهم ودباباتهم
هزيمتكم لا بد منها رغم كل الدماء النجسة التي تحقنون بها كل يوم وتحاولون اطالة عمركم الذي سينتهي باذن الله طال الوقت ام قصر
يبدو أن جميع القرود نفقوا
والأن يبحثون عن بعض الحمير
مين اللي راح يلتحق بهذه العصابة غير أمثالهم من القتلة والمجرميين
الأ يكفي كل حثالاث العالم من المجوس والشيعة والروس الأنجاس
الذين يقتلون الشعب السوري يا حثالة الأ يكفي قتل ودماء ودمار
تفوا عليكم يا خونة أنت وبشار الأرهابي ذيل الكلب
اوليش حارق أعصابك هدي
الفيلق الخامس اقتحاميين. يعني بالمشرمحي بدهم كلاب صيد لأن عرصاتهم بالجيش مشغولين بتعفيش البيوت.
فهيم
شو ياعرصا بدك عتاله مشان التعفيش لك ياحمار ضمنان انو هل معفش الجديد ابن حرام متلك ؟؟؟
بدك تخلص على باقي الشعب الله يخرب بيتك
12 مليون انسان هربوا وتركوا متاعهم فالايدي الموجودة لم تعد كافية للسرقة او ان بعضها قطع فهم بحاجة الى حرامية جدد النمر السارق ما ظل عنده معفشين بدو كمان قال جيش ابو شحاطة صار جيش معفشين ومحششين انتهى الجيش العربي السوري لانه الشريف انشق وجلس بالخندق المقابل ومابقي الا الحرامي والمجرم اللي يموت لاجل خنزير مجرم
اذا كانت المهمة طرد الحثالات الرافضية والروسية فانا اول المتطوعين لانهم سبب الارهاب اما ان كان الهدف للتعفيش في الجيش الطائفي فانا اول من سيحارب هذا الفيلق النجس
لم يمر في التاريخ اوقح واندل واكثر اجراماً وفساداً وخيانة من نظام الاسد الارهابي .. لكن هل ستجد هذه العصابة الارهابية اغبياء جدد ينضمون الى قطيع القرابين والضحايا على مذبح استمرار هذه العصابة التي خطفت الشعب السوري مؤيدين ومعارضين رهائن وضحايا؛ يلي بيعمل بأيدو الله يزيدو.
يعاني النظام المستبد من تناقص أو تآكل في مخزونه البشري مع عدم كفاية جميع المليشيات المستوردة و التي هلك منها الكثيرون . هذا الضابط يتحدث عن رواتب و حوافز ربما تجذب بعض ضعاف العقول ، حيث ما الفائدة المرتجاة إذا ما قبض ما يسمى الاقتحامي راتباً أو اثنين أو ثلاثة ثم صار مقتولاً بعد ذلك ؟
العاقل المتزن يدرك أن هذه ليست دعوة للذهاب إلى فرح أو نزهة و إنما دعوة للذهاب إلى القبر في مثل هذه الظروف. أحمق من يظن أن شعب سوريا سيرفع الراية البيضاء و يستسلم . المعارك مستمرة بإذن الله حتى ينهار أحقر نظام عرفه العرب عبر التاريخ مهما كانت جرعات الدعم له من كافة قوى الشر الظلامية له.
اسكت لايحرروا أدلب
يعاني النظام المستبد من تناقص أو تآكل في مخزونه البشري مع عدم كفاية جميع المليشيات المستوردة و التي هلك منها الكثيرون . هذا الضابط يتحدث عن رواتب و حوافز ربما تجذب بعض ضعاف العقول ، حيث ما الفائدة المرتجاة إذا ما قبض ما يسمى الاقتحامي راتباً أو اثنين أو ثلاثة ثم صار مقتولاً بعد ذلك ؟
العاقل المتزن يدرك أن هذه ليست دعوة للذهاب إلى فرح أو نزهة و إنما دعوة للذهاب إلى القبر في مثل هذه الظروف. أحمق من يظن أن شعب سوريا سيرفع الراية البيضاء و يستسلم . المعارك مستمرة بإذن الله حتى ينهار أحقر نظام عرفه العرب عبر التاريخ مهما كانت جرعات الدعم له من كافة قوى الشر الظلامية .
طريقة صياغتكم للخبر ووصف الجيش السوري بالمليشيا يعكس تماما حجم الخازوق المفلفل في مؤخراتكم. ومدى انبعاصكم و كمية الخراء الذي اكلتوه. فصحتين
اهم شيء انهم ونزولا عند رغبة المواطنين !!!!! دولة : شبيك لبيك بسار عبدك بين ايديك . دولة اكبر همها ارضاء المواطن السوري ولا ادل على ذلك من ست سنوات والشعب بيقول لتعاستو ارحل وما بنحبك بس ارضاء لهم ونزولا عند رغبتهم الجامحة والجارحة الخ هو باقي ؟؟؟؟ الى ان ياخذ رب الارباب هذه الروح النجسة. اللهم عجل ذلك ما النا غيرك يارب
ليس للنشر مثل للمؤيد الملتزم بذيل الكلب، من صفات وبر ذيل الكلب، اركيلة رأس مربع،( نوعية ما بتعجب) النسوان،. كاس متة، و سب و كفر يمين شمال و اكيد اخته ترجع عال٣ الصبح.
ليش وين باقي جيش ابو شحاطة ؟؟!!
طالع وراك