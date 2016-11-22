القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة باسم ” الجيش ” تعلن عن تشكيل فيلق جديد و تدعو ” المواطنين الراغبين ” للانضمام إليه ( فيديو )

قالت القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة في الأوساط الموالية باسم “الجيش العربي السوري”، إنها شكلت من متطوعين فيلقاً جديداً تحت مسمى “الفيلق الخامس”.

وقالت القيادة في بيان لها : “استجابةً للتطورات المتسارعة للأحداث وتعزيزاً لنجاحات القوات المسلحة الباسلة تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام (من الطوعيين)”.

وأضافت : “الفيلق الخامس اقتحام مهمته القضاء على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والقوات الرديفة والحليفة”.

وتابعت : “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في انجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات”.

وختمت : “يمكن لأي مواطن مراجعة أي مركز من مراكز الاستقبال بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي لها”.

عكس السير