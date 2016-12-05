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ماذا قال نديم قطيش عن منع عناصر حزب الله لطلاب في الجامعة اللبنانية من الاستماع لأغاني فيروز ؟ ( فيديو )

ديسمبر 5, 2016 , 2:31 م أهم الأخبار, فلاش 11 تعليق

ماذا قال #نديم_قطيش عن منع عناصر #حزب_الله لطلاب في الجامعة اللبنانية من الاستماع لأغاني فيروز ؟ ( فيديو )

عكس السير

11 تعليق

  1. كاره الدواعش
    ديسمبر 5, 2016 , 2:47 م في 2:47 م

    نديم قطيش فايق و رايق

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  2. باقية و تتمدد
    ديسمبر 5, 2016 , 5:52 م في 5:52 م

    فبروز و الموسيقا كلها حرام ….

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  3. رولا
    ديسمبر 6, 2016 , 12:12 ص في 12:12 ص

    انسان سخيف جدا ويتدخل في امور لا تعنيه حاشر انفه في كل شي وتحركه اجنده معروفة جدا

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  4. محمود
    ديسمبر 6, 2016 , 12:27 ص في 12:27 ص

    هربان بدبي يا نديم و مفكر حالك بعيد عن ايدين الرجال؟؟؟ رح يندعس على رقبتك و قريبا جداً

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  5. عابر سبيل
    ديسمبر 6, 2016 , 7:39 ص في 7:39 ص

    الله يحميك يا استاذ نديم …
    رح تبقى الشوكة اللي بحلق حزب الشيطان

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  6. كابوس
    ديسمبر 6, 2016 , 9:05 ص في 9:05 ص

    طالما ايراان او بالاحرى خنازير و جرذان ايران بالمنطقة مستحيل هالبشر تعيش بامان، راح تضل الفتنة و الخراب و الدمار مستمرين، هدول بدهون ينشدوا لممحون وضيع قابع بقم تاريخه لوطي بشهادة اقرب اقاربه بدل اغاني فيروز، نديم شيعي بس شايف الظلم اللي ما يشيوفه يكون عديم البصر و البصيرة، نسى اللبناني شو كان يعمل فيه عبيد رفعت و حافظ و بعدهون ابنه المعتوه، نسوا اللبنانية مين استقبل الجيش الاسرائيلي بالرز و السكاكر، كلوا موجود عاليوتيوب يعني الموضوع مش من ١٤٠٠ سنة ليزوروه، وجود ايران بالمنطقة متل ما كان وجود كلاب العلوية بلبنان نهب و تعفيش و سكر و تعريص بكبريهات المقاومة بشارع الحمرا و لما دخل الجيش الاسرائيلي بال ٨٢ كلهن صاروا بجنب نسوانهن بالقرداحة و طرطوس.

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