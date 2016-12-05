ماذا قال #نديم_قطيش عن منع عناصر #حزب_الله لطلاب في الجامعة اللبنانية من الاستماع لأغاني فيروز ؟ ( فيديو )
عكس السير
قيم الخبر
ديسمبر 5, 2016 , 2:31 م أهم الأخبار, فلاش 11 تعليق
ماذا قال #نديم_قطيش عن منع عناصر #حزب_الله لطلاب في الجامعة اللبنانية من الاستماع لأغاني فيروز ؟ ( فيديو )
نديم قطيش فايق و رايق
فبروز و الموسيقا كلها حرام ….
اما صوت المفخخات و الهاون و الرصاص و صوت نكاح السبايا حلال ؟
مهاجرون وأنصار يسابقهم**** عزم الرجال فيسموا البذل والجود
يستطرب الطعن إن غنت صوارمهم*** على الرقاب وكم تحلوا الأناشيد
(من نشید “الحمد لله” لداتنظیم داعش)
شكرا ..هل هناك الباقي من الابيات من هذا النشيد الرائع
ذكرتني بشعار حزب البعث .كلاهما مستحيل تحقيقه
صوت الهواء الذي ينتج عن تحريك ذيل أمير المؤمنين البغل هو حلال فقط
انسان سخيف جدا ويتدخل في امور لا تعنيه حاشر انفه في كل شي وتحركه اجنده معروفة جدا
هربان بدبي يا نديم و مفكر حالك بعيد عن ايدين الرجال؟؟؟ رح يندعس على رقبتك و قريبا جداً
الله يحميك يا استاذ نديم …
رح تبقى الشوكة اللي بحلق حزب الشيطان
طالما ايراان او بالاحرى خنازير و جرذان ايران بالمنطقة مستحيل هالبشر تعيش بامان، راح تضل الفتنة و الخراب و الدمار مستمرين، هدول بدهون ينشدوا لممحون وضيع قابع بقم تاريخه لوطي بشهادة اقرب اقاربه بدل اغاني فيروز، نديم شيعي بس شايف الظلم اللي ما يشيوفه يكون عديم البصر و البصيرة، نسى اللبناني شو كان يعمل فيه عبيد رفعت و حافظ و بعدهون ابنه المعتوه، نسوا اللبنانية مين استقبل الجيش الاسرائيلي بالرز و السكاكر، كلوا موجود عاليوتيوب يعني الموضوع مش من ١٤٠٠ سنة ليزوروه، وجود ايران بالمنطقة متل ما كان وجود كلاب العلوية بلبنان نهب و تعفيش و سكر و تعريص بكبريهات المقاومة بشارع الحمرا و لما دخل الجيش الاسرائيلي بال ٨٢ كلهن صاروا بجنب نسوانهن بالقرداحة و طرطوس.