كندا : قلق بسبب توقف المساعدات الحكومية للاجئين السوريين بعد مضي عام على وصولهم

توقفت المساعدات الشهرية التي تعهدت الحكومة الكندية بتقديمها لمدة عام إلى 25 ألف لاجئ سوري، بعد أن دخلوا عامهم الثاني على الأراضي الكندية.

وانقطعت المساعدة الشهرية، عن 5 آلاف و200 لاجئ سوري في تورنتو، ممن أكملوا عامهم الأول في كندا، بلغت قيمتها الشهرية ألفًا و400 دولار كندي، لكل أسرة.

وأعرب العاملون في الهيئات الخيرية التي تقدم المساعدة للسوريين، عن قلقهم من قطع المساعدات الحكومية عن الذين لم يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل بشكل كامل في البلاد بعد.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الشباب السوري التطوعي الناشطة في تورنتو، سامي جيفري، للأناضول، إن هؤلاء اللاجئين ليسوا مستعدين بعد للعمل من أجل الإنفاق على أنفسهم، مشيرا إلى أن اللغة الإنجليزية ضرورية للحصول على عمل، ويحتاج اللاجئون وقتا لإتقانها.

ولفت متطوعون ناشطون مع اللاجئين السوريين، أن مبلغ المساعدة الحكومي يستخدمه اللاجئون لدفع إيجار منازلهم وفواتير الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، في حين يعتمدون على بنوك الغذاء والكنائس والمساجد، لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وقال ممثلون عن برنامج “أونتاريو وركس” للمساعدات التابع لمقاطعة أونتاريو، والذي يقدم مساعدات للاجئين، إنهم يستعدون لتلبية احتياجات الذي تنقطع عنهم المساعدات الاتحادية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة المجتمع والخدمات الاجتماعية في أونتاريو، كريستن تيديسكو، إنهم يعدون لزيادة في المساعدات التي يقدمونها بعد وقف المساعدات الاتحادية، مضيفة أنه سيتم توفير المعلومات اللازمة عن برنامج المساعدات في المقاطة، للاجئين السوريين باللغة العربية. (ANADOLU)

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