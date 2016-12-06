كندا : قلق بسبب توقف المساعدات الحكومية للاجئين السوريين بعد مضي عام على وصولهم

توقفت المساعدات الشهرية التي تعهدت الحكومة الكندية بتقديمها لمدة عام إلى 25 ألف لاجئ سوري، بعد أن دخلوا عامهم الثاني على الأراضي الكندية.
وانقطعت المساعدة الشهرية، عن 5 آلاف و200 لاجئ سوري في تورنتو، ممن أكملوا عامهم الأول في كندا، بلغت قيمتها الشهرية ألفًا و400 دولار كندي، لكل أسرة.
وأعرب العاملون في الهيئات الخيرية التي تقدم المساعدة للسوريين، عن قلقهم من قطع المساعدات الحكومية عن الذين لم يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل بشكل كامل في البلاد بعد.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة الشباب السوري التطوعي الناشطة في تورنتو، سامي جيفري، للأناضول، إن هؤلاء اللاجئين ليسوا مستعدين بعد للعمل من أجل الإنفاق على أنفسهم، مشيرا إلى أن اللغة الإنجليزية ضرورية للحصول على عمل، ويحتاج اللاجئون وقتا لإتقانها.
ولفت متطوعون ناشطون مع اللاجئين السوريين، أن مبلغ المساعدة الحكومي يستخدمه اللاجئون لدفع إيجار منازلهم وفواتير الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، في حين يعتمدون على بنوك الغذاء والكنائس والمساجد، لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وقال ممثلون عن برنامج “أونتاريو وركس” للمساعدات التابع لمقاطعة أونتاريو، والذي يقدم مساعدات للاجئين، إنهم يستعدون لتلبية احتياجات الذي تنقطع عنهم المساعدات الاتحادية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة المجتمع والخدمات الاجتماعية في أونتاريو، كريستن تيديسكو، إنهم يعدون لزيادة في المساعدات التي يقدمونها بعد وقف المساعدات الاتحادية، مضيفة أنه سيتم توفير المعلومات اللازمة عن برنامج المساعدات في المقاطة، للاجئين السوريين باللغة العربية. (ANADOLU)
شو مفكرين لكان هلاء صار بدك تشتغل وتدفع ضرائب والمشكلة انو البلد بأزمة اقتصادية ونسبة البطالة خلال عام ارتفعت 1.9% … والله حكينا هالحكي من قبل وقلنا بعد سنه رح يكون الوضع سيء ما حدا صدق بالعكس شتمونا … خلي الكنسية الي هي كان الها الحق بطلب اللجئين (ما حدا بيعرف ليش دخلو الكنيسة) تأمن شغل لهالعالم بقى … الله يفرجا يا رب… بالمناسبة في كتار منن اصحاب اموال بس مخبيين حالن والبعض منن اشترى بيوت مع العلم انو الاسعار بالنار
باعتقد الكنيسة كانت للمهاجرين بكفالة فقط.. اللاجئين قدنوا الطلبات بالسفارات الكندية والطلعة.ما كلفت ولا قرش.. بس مع هيك انا متلك نفسي اعرف دور الكنيسة!!
في كفالة خماسية وهي اتفاق خمس افراد على كفالة عائلة وفي كفالة كنسية . و المقصود بالكنسية هو اي مؤسسة ذات طابع ديني (مو شرط مسيحية). طبعا الكنسية اسهل لانو من الصعب تقنع 5 اشخاص يوقعوا تعهدات كفالة ملزمة امام الحكومة. فبيروح الشخص على هالمؤسسة الدينية وبيقلهن خيو بدي جيب اهلي ممكن تكفلوهن انتوا و بيحط المصاري بحساب هالمؤسسة وبتصير تصرف منه نظريا على هالعيلة
معناها كفيل على كفيل.. شكرا عالايضاح.. بس لسا مافهمنا سبب قطع الرواتب.. هدول جايين بدون كفالة اساسا.. وما باعتقد انهن فاتوا غصب عن الحكومة كلو فات نظامي.. فشو القصة؟
المساعدة انقطعت عن المكفولين من الحكومة الفيدرالية وهدول اغلبهم جاء من الزعتري الاردن و مخيمات لبنان. كل اللي اجا بكفاله كنسية او الكفالة الخماسية امورهم نسبيا احسن لانهم عم يتعاملوا مع مؤسسات دينية او اشخاص بيعرفوهم وهدول بيضللوا ارحم من الحكومة اللي بتوقف المساعدة بعد 12 شهر بالضبط وبيتحول العبء على حكومة المقاطعة وحكومة المدينة
عفوا اخ 1818 عم تقول من الزعتري ومخيمات لبنان, انا اهلي بكندا ولا لاجيء من الي طلعو طلعو من مخيمات, الاتصال كان عشوائي وهالكلام من المفوضية بلبنان, اما عرسال والزعتري ما طلع حدا منن
مافي سفارات صديقي, الاتصال كان عشوائي ولا ليس عن دراسة مسبقة وهالكلام من اخت في مفوضية الامم المتحدة بلبنان والمقابلات كانت بفندق مو بالسفارات .. اما الكفالة كانت 9 الاف دولار اما كفالة الخماسية الي وضحها اخونا هي صارت بعد دخول كمية من الاجئين عالبلد صارت 12 الف و5 كفلاء … اما موضوع الكنيسة فهو موضوع ديني بحت وبالمناسبة الف دولار بتروح تبرع للكنيسة وهي معلومة جديدة عرفناها من داخل المفوضية
ههههههههههه وبكرا رح تشوفو الواقع الحقيقي انو بكندا مافي شغل من الأصل والمساعدات مارح تطول وبلدهم اقتصادها فايت بالحيط من كترة الضرايب .. ورح تعيشو متل العبيد والشحادين بليبرالية كندا المقرفة … تعيشو وتاكلو غيرا ..
حذرناكم من القدوم لكندا و لم تسمعوا ، الاقتصاد تعيس و كندا بلد يأتي إليها الأغنياء الصينيون للاستمتاع و ليست للجوء ، البقاء بسوريا و لبنان و الاردن اشرف
hahahaha scha3b bedo yakol wa yeschrab wa sahar .
أنا أعيش منذ سنوات في كندا، الحياة إذا لم تجد عملاً قاسية جداً و العثور على عمل ليس بالأمر السهل. كندا ليست نزهة ولكن تبقى أفضل من غالبة الدول العربية على الأقل حالياً.
يعني قاسية بس افضل من غالبية الدول العربية ؟؟؟ على شو افضل على كم قرش احتمال يعطوك ياهن يا دوب يشبعوك … ليش بتقبلو الذل بالغرب وببلادكن اقل شغلة بتكرهوها ….
استغرب شماتة البعض بأخوتهم وأبناء وطنهم !! أحلى شي تعليق “حذرناكم من كندا” مفكر حاله حكيم الكون ..
مو شماته بس كلنا حكينا ونصحنا انو هالحركات هي كلها ضد البلد وضدنا كشعب سوري وكلها مسخرة وجزء من الحرب على سوريا بس كلو بدو اوربا وكندا كلو بدو جنسية وكلو اللهم اسألك نفسي … الواقع يا صديقي انو الشعب السوري نوعين نوع ما بيركع ونوع ما بشبع … وهي مو شماته
أشعر بأن غالبية المعلقين (العرب) الموجودين في كندا شامتين باللاجئين على قولة :” حذرناكم ،وقلنالكم…” وإنتو ماعم تسمعو الكلام.. وكأنو اللي جاي على كندا جاي رفاهية… ياحبيبي هاد إسمو لاجئ، ونص الناس إجت على حسابها وماأخدك من حكومتك اللي إنت عم تدفعلها ضرايب ولاقرش، ولارح ياكلو من صفرتك، والله اللي بيرزق الناس ماأنا ولا إنت،، ولولا المهاجرين كندا وغيرها مابتتطور ولا بيصير فيها نمو.. محلليل إقتصاديين اللي عم يحكو ما انا ولا إنت.
وكل قادم جديد يعني أموال وتحريك للإقتصاد بالمستقبل القريب.. وطول بالك عاللاجئين السورين كمان شوي وشوف كيف رح يحركو السوق الواقف بكندا.
والله كريم
شو عم تحكي انت يعني كأنك عايش بكندا على اساس وشايف يلي صاير هون … أنا بشوف عيني والكل بيعرف انو الحكومة الكندية عم تعطي اللاجئين مصاري وعم تساعدهم بالبيت ومن مصاري الدولة يلي عم ندفعها نحنا …. وهدول يلي عم يجو ماعم يفوتو لا مصاري ولا بطيخ عالدولة .. ايه ضرايب كندا مرتفعة وكتير كمان لدرجة انو في سوريين قديمين بكندا بدهم يشتغلو أية شغل قررو الهرب من كندا بالقوارب وراحو على امريكا بس كرمال يشتغلو بعيد عن قرف كندا ..
مو شامتين بس بركي الي ما تورط بستوعب الغلط الكبير الي عم بصير … الدول عم تصرف عالعالم من تعب عالم تانية وبعملو بطولات على كتافهم وانسانية مزيفة …
شامتين.. قول كرهانين… مو طايقين…. اللاجئين عندهم حل وحيد ليرضوا العرب المغتربين قبلهم.. يرجعوا لعند بشار.. شكلك جديد على هالصفحة.. لسا ما شفت شي!
لك حاجتك انت خلص روح ونام .. خلي أبو عبدو الخباز يعيش لاجئ عندك هو وولادو السبعة ونسوانو التلاتة .. عود صروف عليهم من مصاريك ان كنت زلمة ….
والله ازا قادر ليش لا.. ولا خليه يموت بالمخيمات.. دخلك انت شو بتساوي لو كنت محلو؟ هيك الله ابتلاك وراح بيتك ورزقك قدام عينك شو بتعمل؟!
ايه بقص ايدي ازا صادق … متل التجار السوريين يلي هون يلي ما حتى فكرو يشغلو سوري بمحلهم واصلن هني ما بيدفعو ضرائب بشهادة الكتير منهم لأنو بيحطو أرباحهم على كيفهم بأول السنة …
اذا كنت انا لاجئ محلو بيكون في عندي شوية كرامة وما بروح على بلاد الكفار على قولة شعبك وباخد مصروف من شعبهم كرمال عيش عالة عليهم .. بعدين هدول شلون بدهم يموتو بالمخيمات وكل واحد فيهم جاية على اوروبا والايفون بايدو … عنجد الرئيس البولندي عرف يسميهوم لاجئو الآيفون ..
انت من وين بتعرفني لتحكم؟! هادا اولا.. تانيا قصة الايفون لا تحكيها لحدا مشان ما يضحك عليك… شعبك وبتعرفو مو ملاقي ياكل بس بحب الفشخرة .. بقسط الايفون لو بدو يقطع عن تمو..بالنهاية حق الايفون 400 500 دولار مارح يشترولو جزيرة من جزر اليونان يلجا فيها تالتا ويا ريت تكون شجاع وتجاوبني.. وان كنت حسني رد عليي… مين يلي جاب اللاجئ لاوروبا.. هو فرض حالو لما هنن عزموا!! مين يلي وقف بحمطات القطار وصار يصفق للاجئ وفتح الحدود بشكل مثير للشبهة!؟ مين يلي صار يقبل اللاجئ السوزي حتى لو كان جايي بفيزا سياحية شنغن؟ غلط اللاجئ ولا ميركل بهي الحالة؟ جاوب بصراحة!!!اخيرا يا ريت ما تجيب فكرة.الدين.. لانو المانيا حبيبي دولة علمانية الدين فيها بقلب الكنيسة.. والسوريين يلي اجو ما اعترضوا عالدين وكل مشاكل السوزيين هون لا تتعلق بالحجاب او الدين.. المشاكل كانت اجتماعية بحتة خصها باستقلال المراة ماديا وتحررها من سلطة.جوزها اضافة للخيانة واشباهها.. او سرقة وتحرش..انت قاعد بكندا .. انا يلي شايف بالمانيا نوعية اللاجئين يلي اجت.. خدعوك فقالوا يا حسني.. اللاجئين الواصلين المانيا على درجة.من الصياعة عكس مالك مفكر تماما…ناس جايي بدها تسكر وتنام مع بنات وتصاحب وتهيص.. فمشان يلي خلقك شيل من بالك هي الاسطوانة المعفنة تبع ليش ما رحتوا لبلد مسلم.. السوريين الواصلين المانيا اصيع من الالمان.. فيهن كم واحد فاصل مخو سنة الحياة.موجودين باي مكان.. بس الباقي الله وكيلك بتصفن فيه خمس دقايق للمراهق لتعرفو سوري.براي العب على وتر التنبلة والاستغلال المادي اربحلك من شغلة الدين.. في لاجئين مفكرين المانيا تكية وبوعدك حيترحلوا.. ناطر جوابك.
انا لاجئ في المانيا بصراحة شغلة المساعدات للعاطل عن العمل هي جديدة علينا نحن السوريين وهي بس بتقدمها الحكومة للشخص لبين يلاقي عمل بس هون في كتير سوريين معتمدين عليها ولا هبفكرو يشتغلو لان تقريبا نفس الشي الدخل رح يكون اذا اشتغل الشخص السوري لان ما معترف بخبرته ورح يكون الراتب قليل بقا اظن هي ورقة ضغط على الاجئين ليسعوا ويلاقو شغل انا ضد هلشي في حال الاجئ كان ما مخلص لغة اما اذا مخلص لغة فممكن لاكن مو قطع كامل المساعدات عن لاجى جديد بهلبلد وما بيعرف وين الله حيطه ولازم نحن الاجئين نشتغل وما نعتمد عمساعدات الحكومة لان هنن ما جابونا مشان ننام ونعيش عحسابن لازم نشتغل قبل ما يقلعونا وشكررررا
لايك… بس لا تخاف عالالمان.. مركز العمل ما رح يرحم حدا وبكرا عند تجديد الاقامات في لاجئين رح يبوسوا رجلو لموظف مركز العمل يعطيهن شغل.. ورح تشوف ترحيل بالهبل.. كل مين اجا المانيا ومفكر يبق عالمساعدات نصيحة يرجع لحالو من هلا!!
لا صديقي هي مو ورقة ضغط اللاجيء بيعرف هالشي من قبل ما يوصل عكندا انو سنه وبنقطع الدعم الي هو طبعا او الي كفلانو دافعو …. بالمناسبة مو كل لاجيء مظلوم في كتير لاجيئين اشترت بيوت بكندا والاسعار بالنار فتخيل يا رعاك الله لو بقدر احكي اسماء لاكتبلك اسماء وافضحن … الله بيستر على الي بيستر