السعودية : حادث مروري بين سيارتين فارهتين يكشف مفاجأة للشرطة في جدة

تلقت الشرطة السعودية بلاغا عن حادث سير بين سيارتين فارهتين، في مدينة جدة، وبوصولها إلى الموقع اكتشفت مفاجأة غير متوقعة كما تقول فصول القضية التي كشفتها المحكمة الجزائية.

ففي البداية ورد بلاغ لشرطة جدة باصطدام سيارة فخمة من نوع “بورش” بسيارة أخرى من نوع “رينج روفر” واقفة بجوار أحد الشاليهات بمحافظة جدة.

وعند حضور الدورية الأمنية اتضح أن الحادث المروري ناتج عن قيادة شاب لسيارة البورش بشكل هستيري وهو تحت تأثير المسكر ، وأُقيمت دعوى قضائية ضد قائد المركبة التي لا يملكها، بينما ادعى مالكها أن مرتكب الحادث المروري قام بسرقتها من أمام الشاليه الخاص به.

ومن ثم اعترف المدعى عليه أنه لم يسرقها، بل هي مركبة صديقه، وقام بإرساله لإسعاف أحد المصابين، إثر مشاجرة بحفلة ماجنة بها شباب وفتيات، فيما اعترف بأنه شرب المسكر، وحضر الحفلة الماجنة، بحسب صحيفة سبق.

وحكمت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة على مرتكب الحادث المروري بالسجن شهرين، و80 جَلْدة بسبب حضوره حفلة ماجنة، ولقاء ثبوت شربه المسكر، إضافة إلى تحمله قيمة تلفيات المركبتين، التي تجاوزت نصف مليون ريال.

عكس السير