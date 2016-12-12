السعودية : بعد نشرها صورة ” التحدي دون عباءة “.. الشرطة تعتقل ” فتاة التحلية “

تمكنت شرطة #الرياض في #السعودية من القبض على فتاة شارع التحلية بعد نشرها تحديا عبر حسابها في “تويتر” قبل أسابيع قليلة.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإن الفتاة ذكرت في تغريدتها أنها عازمة على الخروج إلى شارع التحلية دون عباءة، والتدخين، ومقابلة صديق، متحدية عناصر الهيئة.

وفي اليوم التالي، نشرت الفتاة تحديها من خلال صورة لها وهي في شارع التحلية، وواقفة دون عباءة في الشارع نفسه.

وإثر الواقعة، أطلق سعوديون على موقع التواصل “تويتر”، هاشتاغ #مسجونه_بتهمه_خلع_العبايه، حيث تباينت ردود أفعالهم، فعلق “فواز الزميل” بقوله: “لا أشوف أحد بعد هذا اليوم يفتح فمه ويعترض على أي قانون يمنع النقاب أوالحجاب أوالعباءه بأي دولة أروبية”.

واستنكرت “إيما الزهراني”: “الأجنبيات يخرجون بدون العباية يعني هو فرض كفاية ع السعوديات بس؟”.

ولكن فئة أيدت القبض على الفتاة، حيث قال “أحمد بن سعد القرني”: “في بلاد الغرب لو تعرت النساء لاوقفت بتهمة خدش الحياء العام، وفِي بلاد الحرمين خلع العباءة خدش للحياء”.

وعلق “أبو معتز”: “لا تتمردين على قوانين البلد وتفردين عضلاتك وإذا طبقوا عليك عقوبات قمتي تتباكي و تظهرين لنا أنك مظلومة ومكسورة”.

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت قد رصدت مخالفة الفتاة، وقدّمت بلاغًا للجهات الأمنية ممثلة في شرطة المنطقة التي كثّفت من تحرياتها وجهودها وتمكنت من ضبط الفتاة للتحقيق واتخاذ اللازم من إجراءات.

عكس السير