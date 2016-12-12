تقرير خطير عن أطعمة تسبب الوفاة مع تكرار تناولها على المدى البعيد

نشرت وسائل إعلامية تقريراً ورد فيه قائمة بأطعمة قال إنها خطيرة وتسبب الوفاة مع تكرار تناولها على المدى البعيد، داعياً الى إعادة التفكير في تناولها حتى لا نلحق الضرر بصحتنا:

1. البطاطس: تعد البطاطس واحدة من أكثر الأطعمة التي يتناولها معظمنا ولا نأخذ في الاعتبار البراعم الخضراء الموجودة عليها، إلا أنها تسبب الوفاة خاصة لدي الأطفال.

2. اللوز: كثير من الأمهات تهتم بإضافة اللوز المر إلى الطعام الخاص بأسرتها إلا أن وفقًا لما أقرته العديد من الأبحاث والدراسات فأن تناوله يمثل خطورة كبيرة على الصحة لانه يمد الجسم بـ “سيانيد الهيدروجين”.

3. جوزة الطيب: يعتبر واحدا من أكثر التوابل المشهورة والذي يسبب استهلاكه بكثرة الإصابة بالتشنجات، ويؤدي إلى اختلال الذاكرة.

4. أوراق الراوند: تحتوي على حمض الأكساليك الذي يسبب حصى الكلى، وذلك في حين استخدام 5 غرامات منه.

5. التونة: تمثل التونة المعلبة خطورة كبيرة على الصحة كونها تمتص الزئبق الموجود في العلبة مما يسبب أمراضاً خطيرة في المخ ويلحق الأذي بالكلى.

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