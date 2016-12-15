إمام وخطيب المسجد النبوي يلوم ” الثورة ” التي أدت إلى تشريد ملايين السوريين و قتل و جرح ملايين آخرين !

نشر الشيخ “حسين آل الشيخ”، إمام وخطيب المسجد النبوي، تغريدة على صفحته في فيسبوك، ألقى فيها باللائمة على “الثورة” التي تسببت بما حصل للسوريين.
وقال الشيخ في تغريدته التي نشرها أول أمس الثلاثاء : “نسأل الله العون والخلف لإخواننا في سوريا:١٠مليون مشرد،ونصف مليون قتلوا،وجرح ٢مليون ،كمافي بعض التقارير فهل أدركنا خطورة الثورات،
“.
ورد أحد المعلقين على الشيخ بالقول : “١٠ مليون مشرّد ونصف مليون قتيل مسؤول عنهم بشّار يا شيخنا وليس الثورات، حتى وإن كان الخروج للثورة خطأ. نحن كمن يبرّر لبشار جرمه!”، فأجابه الشيخ : “نعوذ بالله من ذلك لكن يجب أن نتذكر أن من شاركوا في الدفع بالثورات فهم على خطأ”.
وقال له آخر : “رجاءا توضح التغريدةالسابقة لانها في المعنى العام توافق كلام الجامية الذين يضعون اللوم على الموحدين ولايرون الظالمين”، فرد الشيخ : “أعوذ بالله أن نبرر لظالم لكن أنا أقول من الخطأزج الشعوب في وجه من لايرعى فيهم إلا ولاذمة،فنحن في غمز مما أصاب المسلمين”.
ورد ثالث : “لو حذرت أبنائك من الاقتراب من أسد هائج فاقتربوا منه فوقع المحذور وهجم عليهم هل تتركهم لوما لهم على فعلتهم او حتى تلومهم؟؟!”، فقال الشيخ : “من قال أن نصرة أهل سوريا ليست فرضا بل واجب بالدعاء والمال والعون حسب الإستطاعة”.
النظام السعودي و معه قطر و تركيا و الاخوان المسلمين حرضوا الشعوب على الثورة ضد الحكام ثم تركوهم بدون دعم في منتصف الطريق لوحدهم ارضاء لامريكا و أوامرها ، مو هادي خيانة يا شيخ ؟
كلام الشيخ موجه لشعب لسعودي والخلافات التي تحدث في الاسرة لحاكمة بالسعودية
يعني قعدو عاقلين احسن ما يصير هيك واكثر
هههههههههه….هههههههه
فقهيا لا يجوز الخروج على الحاكم سواء كان ظالما او كافرا الا بتحقق عدد من الشروط و هي :
١- الاستعداد الكافي و التجهيز الجيد الثورة
٢- وجود قيادة موحدة و هدف واضح للثائرين
٣- عدم استبدال منكر بمنكر مثله أو اكبر منه
و هذه الشروط الثلاثة لم تكن متوفرة في الثورة السورية و غيرها من ثورات الربيع العربي ، و اذا اراد الشعب السوري الانتصار عليه تلافي تلك الاخطاء السابقة في اسرع وقت ممكن
هذه بربرة وكلام فاضي ,,
بالنسبة الى الخروج وقيام الثورة في الوضع المشابه هذه امور علمها عند الله , هل نسيتم او تناسيتم كيف كان الوضع في فترة من الفترات حيث المدن والقرى كانت تتساقط واحدة بعد الأخرى حتى بدأت التدخلات الخارجية تأخذ في التزايد تدريجيا ..
اذا كان الشعب قادرا ومتمكنا في ذلك الوقت .. ومسألة التدخلات واعاقة امريكا تزويد المعارضة بالسلاح النوعي لا احد كان بإمكانه توقعها سيما مواقف التأييد الغربي في بدايات الثورة ,,,
ومع كل ذلك فنحن لا نريد ان نبرر او لا نبرر .. انها حكمة الله وقدره ,, ويبقى الاهم وهو ما هي الاعمال الواجب مراجعاتها واعادة دراستها و برغم ما حصل وسيحصل فان الله سبحانه قد وعد بالنصر والله لا يخلف وعده حين يعود اهل الشام اليه ولطلب العون ويغيروا ما بأنفسهم ,, قال تعالى (( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ..الآية ) ثم يتحدوا كما امرهم .. قال تعالى ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) والله قد انزل على رسوله جنودا من عنده يوم حنين عندما اعجب المسلمون بأنفسهم وبعدما بدء المعركة مالت الكفة تجاه عدوهم ولاحت بوادر هزيمتهم وشرعوا بالفرار الا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت وصمد ولم يفر وكان يدعو ربه بدعائه الخاشع قائلا: « اللهم انت عضدي وانت نصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل … وبقي يدعو وهم في خضم المعركة حتى ارسل الله لهم جنودا لم يروها .. اذا لا تسألوا عن الأسباب المادية فقط فما هي سوى اسباب مطالب المسلم بفعلها ثم يوكل بعدها امره الى الله مدبر الكون ومهلك الجبابرة .
ولعل الله سبحانه يخرج من رحم هذه المجازر من يقود الى عكس اتجاه المعركة وييسر لهم من اسباب التفرقة والخذلان لعدوهم كما حنيين وما ذلك علي الله بعزيز ولا بعيد
الله يجزيك كل خير يا طيب
خذلانكم انتم ااعرب هو الذي محا الشروط
لقد كتبت مالم تقرأه قلت الخروج على الحاكم فقهياً هل كلفت نفسك القراءة والبحث أم انك منفتح مطلع عالم فقه وتكتب فقط وهنا المشكلة وأقول و أرد على كلامك كما في النت ومن كتب ومواقع السنة (((( قال الإمام النووي : ( لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام ) شرح صحيح مسلم (12/195) ))) لاحظ ما ورد ودقق ولا تأخذ بظاهر القول وأكمل لنهاية المقطع (((( ما لم يغير شيئاً من قواعد الاسلام ))) هل تحتاج لشرح وتوضيح من الكفر البواح والشرك بالله وموالاة الشيعة أداء الدين وموالاة غيرهم ممن يرغب في تدمير دينك أما كيف تثور وما هي الشروط لنجاح الثورة
ليش يا عمو نحنا عندنا آله لتوليد الثورات ومنعمل مؤتمر سنوي نقرر فيه إذا اجتمعت شروط الثورة.
يمكن سبب الفشل هو المنطق الخزعبلي الذي يفكر به البعض!! سواء كانوا دواعش وقاعديين أو على الجانب الآخر من مريدي البوطي وأشباهه.
الم يثر الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضد الحكم العثماني المنحرف دينيا و الظالم سياسيا يا شيخ ؟ ام انك تتناسى التاريخ و تستخدم الدين استخداما مغلوطا لمصلحة الحفاظ على مصالح حكامك و حلفائهم بقية الطواغيت العرب يا شيخ ؟
للتاريخ فان النظام السعودي كان اكبر داعم للمال لنظام الأسد و من بعده ابنه بشار ، و لولاهم النهار حكم البعث في سوريا بسبب الأزمات الاقتصادية منذ زمن طويل
الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ حقيقة انا اقرف من سوريتك.
انا اقرف أيضا مِن سوريتك يامن سلمتم سوريا لآل الأسد
محمد عبد الوهاب لم يقم بالثورة لوحده .. هل نسيت أن العباسين ثاروا على الأمويين .. والأيوبيين ثاروا على العباسيين .. والعثمانيين ثاروا على الأيوبيين والمماليك ؟
كلام الشيخ صحيح فعًلا … الثورة ضد نظام إجرامي تشبيحي كهذا بحاجة إعداد مسبق والقيام بانقلاب وانشقاق عسكري كبير بدلا من زج المدنيين بها
أما ثورة سلمية بالياسمين والورود مع هؤلاء الوحوش فهي مثل مجابهة وحش كاسر بغصن زيتون !
طبعا لا توافق هذا الشيخ فيما قاله و كل الحكام العرب خونة وعملاء للأعداء و يجب الثورة عليهم ولكن الربيع العربي مؤامرة امريكية اختارت لنا امريكا توقيتها و من يقودها لتحقيق عدد من الاهداف:
استبدال نظام مبارك العجوز في مصر بنظام جديد اسوا منه
الاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية
تسليم اليمن اصل العرب و العروبة للحوثيين الشيعة
تدمير سوريا و العراق من أجل استكمال مشروع اسرائيل الكبرى و قتل و تهجير اهل السنة فيهما لانهم المقاومة الحقيقية ضد اسرائيل
اما تونس فهي دولة غير هامةو كانت مجرد شرارة الانطلاق حتى لا يشك احد في أن تلك الثورات مفتعلة و حتى ينجر الجميع الى الفخ
هاده من علماء السلطان متل مابسموهم بعلم الدعارة فنفس هؤلاء الكلاب عفواً ( العلماء) هنن إخترعوا الجهاد بأفغانستان وهنن إلي حرموه لما انتهت مهمة الشباب المغفل في أفغانستان وعنا في سوريا كتير من حسون آخر إختراعات النظام فالنظام السعودي مابيفرق أبداً عن النظام السوري لازم ماننسى إنّو النظام السعودي ضد الثورات من الاول هو إلي حضن زين الهاربين بن علي وهو الي صرف عشرات المليارات مشان يرجع الدكتاتورية لمصر عبر السيسي صدقوني النظام السعودي أكثر إجراماً من السوري والمصري وهو أكتر نظام ساهم بإفشال الثورات مشان يحمي حاله لأَنِّي كان الدور عليه وعلى الجزائر والمغرب وحبات المسبحة الوسخة شغالة بالتساقط بس أموال الخليج كانت سبب بتوقيف هالثورات ولازم نستثني قطر لاني كل الخليج حاربها بسبب موقفها الصادق من الثورات
طوال حياتكم يا ال الشيخ تسيرون عكس التيار ٠ الملام الاول والآخر هو سفاح القرداحة ٠ يعني هذا الاجرام العلوي كان سيقع سيقع في الثمانينات بثورة او بدون ثورة ٠ الحقد على المسلمين السنة ليس له حدود ٠ اذا كان عندك كلام جيد قله ٠ وإلا فاسكت ٠
كل الأنظمة العربية ضد الثورات الشعبية مهما يكن مطالبها .. والمساعدات التي قدمتها بعض الأنظمة العربية للثورات لها أهداف تخدم الأنظمة وليست دعماً للشعوب الثائرة .
رأي خاص: على الشعوب العربية لكي تتقدم خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي..أن تسعى أولاً على تحييد رجال الدين من التدخل بالشأن السياسي وحصرهم ضمن الإطار الدعوي “ولأنهم بطبيعة الحال أدوات للسلطات المستبدة ” وبعد تحقيق هذا الهدف .. التقدم نحو تغيير سلوك الأنظمة في مسار إسقاطها تدريجياً وبدعم نشاط وإرادة شعبية مستمرة نحو الاستمرار بتطبيق القوانين والتشريعات وتوزيع السلطات واستقلالها “قضائية تشريعية تنفيذية “…. والمشوار طويل 😥😥😥.
نعم خرجنا للحرية ولكن لا نحترم راي اخر
نعم نحن الذين نلعن بلد باسره بسبب شخص لا يمثل سوء بنفسه
نعم نحن حين نرى كلمة على دول الخليج نبدا بسبها وننسى انفسنا
كما تكونو يولا عليكم سبحانك ربي
1.5 مليار مسلم تحولوا إلى غثاء كغثاء السيل (إلا من رحم ربي) كما في جميع التقارير.
فهل أدركنا خطورة الرضا بالذل والمهانة ؟
اذا كان ثورة معلش .. بس هوشة بدو بالشكل اللي صارت فيه الامور بسورية مو معلش ابدا .. لما بيعرف الواحد انو في نسبة بهايم وجهلة واعبياء بهالشكل بالبلد مالازم يبلش يفتح بواب اقامة دولة مدنية او دولة من اي نوع . ما بيمشي الحال الا بدولة القبائل والعشائر .. وللاسف سورية بلد لايزال بعقلية ماقبل الدولة ..
لا مغترب في بلاد الله لا تعمم ليس كل آل الشيخ, هؤلاء قلة نسأل الله لنا ولهم الهداية
جزاك الله خيرا اخي شاكر على تعليقاتك الرائعة
بس للامانة ال الشيخ اظهروا سوء تولي راية الدين بالوراثة فهم اما مصفق للحاكم او مدعي للحداثة بتبني اراء علمانية.هؤلاء شر خلف لخير سلف!
انا حاب اسال سؤال هل الشيخ يستطيع ان يقرأ هذه التعليقات ام ليس لديه اي خبر عنها
احب ان يقراها ويعرف رأيالناس في الموضوع الذي طرح رأيه فيه ( مع احترامي لعلمه كونه شيخ مسجد رسول الله )
يا ريت القائمين على الصفحة يوصلوله الموضوع
واحب اقول من منع الثوار من التوجه الى الساحل (الداعمين للثورة وعلى راسهم دول الخليج ) باوامر امريكية اسرائيلية
من منع الثوار من التوجه الى دمشق ودخولها (الداعمين للثورة وعلى راسهم دول الخليج ) باوامر امريكية اسرائيلية
من منع السلاح من الوصول الى ايدي الثوار وخاصة مضادات الطيران (الداعمين للثورة وعلى راسهم دول الخليج ) باوامر امريكية اسرائيلية
ان دماء الشهداء برقاب كل داعم للثورة كان يأتمر باوامر امريكا ولا استثني قادة الفصائل الخونة الذين باعوا انفسهم بالدولار
واعتمدوا على الغريب وااتمروا باوامره
أسباب أصرار السوريين على ثورتهم هي التالية :
1 – مشاهدة السوريين لتدخل ” الناتو ” لحماية الثورة الليبية من مجازر القذافي . وبالتالي كانو يتوقعون تدخل الناتو لصالحهم بعد ليبيا .
2 – ترديد الرئيس الاميركي أوباما عبارة ” أيام الاسد معدودة ” بشكل يومي تقريبآ . فاستنتج السوريين أن أميركا قررت
الاستغناء عن خدمات هذا النظام بشكل نهائي .. وفي النهاية سوف تتدخل أذا وقعت مجازر .
3 – تصريحات الاخونجي أرودوغان باستمرار بأنه ” لن يسمح بحماة ثانية ” .. ومعروف أن تركيا تملك أكبر جيش في الشرق الاوسط ، وقادر على سحق الجيش النصيري خلال 3 أيام .
هذه هي الأسباب الحقيقية .. أما المزاعم أن السوريين قرروا الثورة بسبب فتوى شيخ هنا أو هناك فهي ” مزاعم كاذبة ” ، لان هؤلاء الشيوخ لا يملكون جيوش لحماية السوريين .. ولا يمكن للسوريين أن يعولو على كلام أو فتاوي من مشايخ لحماية ثورتهم .
وشهد شاهد من أنصار الثورة،….والله لن يقتنع من سلك طريق الفتنة والخروج بخطأه ولو أنزل الله عليه من السماء كتابا فيه حرمانية خروجه وثورته، لن يقتنعوا وهم يرون كيف كانت سوريا ٱمنة قبل الثورة وكيف أصبحت بعدها….لن يقتنعوا ولو قرأوا كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية والمحذرة من الخروج….لن يقتنعوا وهم يرون كيف تحولت بلدهم خرابا وساحة تتصارع فيها كافة الاطراف مستخدمة أدواتها المحلية….ولن يقتنعوا وهم يرون كيف زاد تغول النظام وتطرفه وكيف سنرجع لنعيش سنين عجاف تشبه الثمانينيات والعقد الذي تلاها…. والغريب أنهم ينسون كيف اعتذر أصحاب فتنة الثمانينيات عن خطأهم وكيف عادوا ليتواصلوا مع النظام بل وعاد بعض كبار مشايخهم الى سوريا بوساطة مع من كانوا يسمونهم شيوخ السلطة….حسرة على الغباء وقلة العقل.
ًخطوره الثورات” تريد الشعب المظلوم ان يظل قابعاً تحت الظلم يا امام مسجد الرسول ، حتى يبقى اولاد العهر من ملوكك الى كل حكام وأمراء الدول العربيه والاسلاميه فوق رقاب هؤلاء المساكين: أنتم تنفقون الملايارات على عهركم وبذخكم وشعوبكم تأكل الزباله.
والله ان كل نقطه دم سالت في سوريا او اي مكان ثار فيه الشعب ضد ظلم امثالك لتسألون عنها انت ومن لف لفك من شيوخ السلطه أنتم عار على الاسلام والمسلمين … العالم انتفض لمجزره حلب وأضواء برج ايفل طفئت وأنتم تحتفلون وترقصون وبرج خليفه يضئ بعلم قناه العهر العربيه التي تغطي اخبار الفن والرقص تفوووووووو عليك وعلى كل حقير من امثالك يلي اخمض عينيه وصم أذناه من مجازر سوريا . أنتم جبناء ايران ترسل مقاتليناها الشيعه لقتل السنه بسوريا وانت ومفتيك تدعون لأهلها والله لصرخات اطفالها لتصم آذانكم .
ًخطوره الثورات” تريد الشعب المظلوم ان يظل قابعاً تحت الظلم يا امام مسجد الرسول ، حتى يبقى اولاد العهر من ملوكك الى كل حكام وأمراء الدول العربيه والاسلاميه فوق رقاب هؤلاء المساكين: أنتم تنفقون الملايارات على عهركم وبذخكم وشعوبكم تأكل الزباله.
والله ان كل نقطه دم سالت في سوريا او اي مكان ثار فيه الشعب ضد ظلم امثالك لتسألون عنها انت ومن لف لفك من شيوخ السلطه أنتم عار على الاسلام والمسلمين … العالم انتفض لمجزره حلب وأضواء برج ايفل طفئت وأنتم تحتفلون وترقصون وبرج خليفه يضئ بعلم قناه العهر العربيه التي تغطي اخبار الفن والرقص تفوووووووو عليك وعلى كل حقير من امثالك يلي اخمض عينيه وصم أذناه من مجازر سوريا . أنتم جبناء ايران ترسل مقاتليناها الشيعه لقتل السنه بسوريا وانت ومفتيك تدعون لأهلها والله لصرخات اطفالها لتصم آذانكم حتى يوم الدين
هل أطلعك الله على الغيب لتقسم بأن الله سيسأل هذا الامام و أمثاله “عن كل قطرة دم سالت في سوريا”, أمم تفتري على الله بناء على أهوائك و ارائك؟
الساكت عن الحق شيطان اخرس يا سوري يافهيم… اذا ما تحركت مشاعرك من مناظر القتل والتنكيل بابناء وطنك فلا اعرف اذا كنت إنسان او قرد من قرود اهل المتعه
أقول لهذا الشيخ وامثاله لا يليق بكم ان تستخدموا الدين على كيقكم . يكقينا احمد حسون وامثاله في سوريا . السوريون يكفيهم ماهم قيه . لعنة الله على المرجفين والمثبطين والمجرمين ونسال الله تعالى ام يقصم ظهورهم
صدقت ياشيخ بشار شرد الملايين وقتل ودمر وهو مجرم ولكن اللذين حرضوا الثوار على التسلح وحولوا الثورة السلمية الى صراع مسلح من داخل الاحياء الشعبية ملامون ايضا لانهم يعرفون من هو بشار ومدى اجرامه ولكنه وضعوا الشعب تحت القصف والدمار غير ابهين بالمدنيين القاطنين بيوتهم … هل نذكر جمعة الجيش الحر يحميني؟ قولو لي بضميركم وربكم هل حمى الجيش الحر الناس ام ارسل لهم القذائف جلب لهم الدمار والفقر والخراب…ماعظا القذائف التي اطلقها هوؤلاء الثوار على النظام واصابوةالكثير من المدننين وقتلوهم وخربوا بيوتهم… فماذا جلبت لنا الثورة المسلحة
ابو عمر توفيق كلامك صحيح
أن لله وأنا إليه راجعون فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد ولاكن ليقضي الله أمر كان مفعولى
لا فقهيا ولا عرفيا بعد 6 سنين بعدكم بتناقشو ب هل يجوز او لا يجوز