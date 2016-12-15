إمام وخطيب المسجد النبوي يلوم ” الثورة ” التي أدت إلى تشريد ملايين السوريين و قتل و جرح ملايين آخرين !

نشر الشيخ “حسين آل الشيخ”، إمام وخطيب المسجد النبوي، تغريدة على صفحته في فيسبوك، ألقى فيها باللائمة على “الثورة” التي تسببت بما حصل للسوريين.

وقال الشيخ في تغريدته التي نشرها أول أمس الثلاثاء : “نسأل الله العون والخلف لإخواننا في سوريا:١٠مليون مشرد،ونصف مليون قتلوا،وجرح ٢مليون ،كمافي بعض التقارير فهل أدركنا خطورة الثورات،

“.

ورد أحد المعلقين على الشيخ بالقول : “١٠ مليون مشرّد ونصف مليون قتيل مسؤول عنهم بشّار يا شيخنا وليس الثورات، حتى وإن كان الخروج للثورة خطأ. نحن كمن يبرّر لبشار جرمه!”، فأجابه الشيخ : “نعوذ بالله من ذلك لكن يجب أن نتذكر أن من شاركوا في الدفع بالثورات فهم على خطأ”.

وقال له آخر : “رجاءا توضح التغريدةالسابقة لانها في المعنى العام توافق كلام الجامية الذين يضعون اللوم على الموحدين ولايرون الظالمين”، فرد الشيخ : “أعوذ بالله أن نبرر لظالم لكن أنا أقول من الخطأزج الشعوب في وجه من لايرعى فيهم إلا ولاذمة،فنحن في غمز مما أصاب المسلمين”.

ورد ثالث : “لو حذرت أبنائك من الاقتراب من أسد هائج فاقتربوا منه فوقع المحذور وهجم عليهم هل تتركهم لوما لهم على فعلتهم او حتى تلومهم؟؟!”، فقال الشيخ : “من قال أن نصرة أهل سوريا ليست فرضا بل واجب بالدعاء والمال والعون حسب الإستطاعة”.

عكس السير