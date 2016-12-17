إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض عليك التوجه للطبيب فوراً !

قد تشير أعراض المرض الحميدة إلى وجود مرض خطير على عكس ما نتوقع، لذا يجب على الأشخاص إدراك التغيرات التي يتعرض لها الجسم ومراقبة الحالة الصحية.

وقام أطباء موقع Reddit بإعداد قائمة بالأعراض الصحية التي يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة، وهي بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم :

1- في حال فقدان الشخص جزءا من وزنه خلال فترة قصيرة، وعن غير قصد ، وتوجد أسباب عديدة لفقدان الوزن تلقائيا، البعض منها حميد والبعض الآخر على عكس ذلك.

فقد يُربط فقدان الوزن المفاجئ بالاضطراب العاطفي أو بعوارض فرط نشاط الغدة الدرقية أو الاكتئاب، وفي بعض الحالات بالسرطان.

2- نوبات الإغماء

يجب على الأشخاص الاحتراس من نوبات الإغماء التي يسبقها التعرق والارتباك وعدم وضوح الرؤية ووجود طنين في الأذنين. وقد يكون الإغماء علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب التاجية أو الحالات العصبية.

3- الشعور بالتعب طوال الوقت

قد يكون الإرهاق مجرد علامة على تعب الجسد، ولكنه يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية أخرى مثل فقر الدم. وقد يكون علامة على متلازمة التعب المزمن والذي يمكن أن يكون نتيجة لعدوى بكتيرية فيروسية، وكذلك لعدم التوازن الهرموني.

4- وجود ألم منتظم في مكان محدد من الجسم

إذا كان لديك ألم في نفس المكان لفترة من الزمن، فقد يشير الأمر إلى وجود مشكلة خطيرة. قد تكون هذه إحدى أعراض مرض الكلى المتعدد الكيسات الذي يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، وهو الألم الموجود في جانب أو أسفل الظهر، ويمكن أن يشير إلى وجود الدم في البول.

5- الشفاه المنمشة بشدة

قد يكون الأمر بسبب متلازمة Peutz-Jeghers، وهو مرض وراثي يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من أمراض السرطان، وتتميز بوجود نمش أسود أو أزرق داكن أو بني حول الفم والشفتين والأصابع وأصابع القدم. وقد يكون من الأفضل الذهاب في هذه الحالة إلى الطبيب لإجراء فحوص السرطان العادية.

6- شرب كمية كبيرة بشكل غير طبيعي من المياه

يعتبر الشعور بالعطش المستمر واحدا من أهم أعراض داء السكري، لذا يجب على من يشعر بالعطش باستمرار فحص معدل السكر في الدم.

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