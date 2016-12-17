الإمارات : مقيم باكستاني يتحرش بدبلوماسية أمريكية في دبي

أدانت محكمة في مدينة دبي الإماراتية ، حداداً باكستانياً، بتهمة التحرش الجنسي بدبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى، وقضت بسجنه 3 أشهر.

وقال الدبلوماسية “إنها اشترت أغراضًا من متجر قريب، ثم توقفت لبضع دقائق للتحقق من هاتفها المحمول، ففاجأها الحداد الباكستاني من الخلف ولمسها، في ممر مظلم بين مبنيين، فقامت بدفعه، فهرب”.

ووفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي ، نفى المتهم تهمة التحرش بالمرأة، وقال : “إنه لمسها عن طريق الخطأ” قبل أن يعترف للقاضي، بأنه تحرش بالمرأة، وطلب العفو.

ويبقى الحكم الذي صدر بحق الباكستاني، خاضعًا للاستئناف خلال 15 يومًا.

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