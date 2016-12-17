مقابلة مع ” سهيل الحسن ” بعد سيطرة ميليشيات إيران و العراق و حزب الله على مدينة #حلب ( فيديو | غير مترجم )
عكس السير
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7 أيام مضت أهم الأخبار, فلاش 25 تعليق
مقابلة مع ” سهيل الحسن ” بعد سيطرة ميليشيات إيران و العراق و حزب الله على مدينة #حلب ( فيديو | غير مترجم )
ايه شو ها لمعلقة هاي ؟ ؟ .. شو علاك وسخيف ولزج متل البزاقة.. وتضرب انته وقائدك المتوك والمكربج والذي لم يعد له معنى ولزوم.
سهيل الحسن الحقيقي مات و كان نحيفا أكثر وتفاصيل وجهه مختلفة . وهذا الذي يتكلم شبيه لشخصية الحسن للحفاظ على معنويات الشبيحة.
بالفعل غير مترجم
رجاء لعكس السير ان لا تترجموه!!!
من ايا كوكب هاد بس عتبي عليكن حطولنا ترجمه ههههههههه
تكلم الرويبظة
اللحية إلكن حلال يا علوية ويا شيعة وعلى السنة حرام وتطرف وتدعوش
الله يلعنك يا سهيل الخرا ويلعن سيدك الرئيس الأهبل المجرم
يا من قتلتم الشعب ودمرتم البلاد وشردتم العباد وبعتم الوطن للروس والإيرانيين وحثالة شيعة الأرض
سيدي الرئيس
أخذكم الله أخذ عزيز مقتدر وأنتم وحلفائكم
الله يمهل ولا يهمل
قصفتم وأحرقتكم البشر والحجر والشجر وتدعون النصر
الويل لكم ثم الويل لكم ثم الويل لكم
مابيجمعش. العمى خالص بالمرة. هاد شبيهو للحسن
هاد اللي بايدو M16 او كلاشن؟ شو يا؟ صايرين تستعملو السلاح الامريكي الامبريالي؟
AK 103 روسي عيارو 5.56 ملم ، وليس 7.42 ملم لسبب ان العيار الصغير متزن اكثر بالمدى في مسار مستقيم ، بالنسبة لقصة امبريالي اتكلم عن حزب الله ما عندون جمود فكري ابداً لمعلومك 90% من اسلحة حزب الله نمط امريكي حتى انهم استنسخوا عوزي الاسرائيلي في ايران ويستعملوه خلينالك الجمود الفكري الك
انت بتجيب كلام لحالك. وبشكل شخصي، انت انسان سمج، وحضورك غليظ لابعد الحدود. بالحلبي انت واحد معلاق.
اما لما ذكرت، فتعم، حزب الله هو المثال الفاقع للجمود الفكري ولعدة اسباب:
١- تقنيا: انصرعنا بفكرة التقدم التقني لعصابة الحزب وتقدم ايران من خلفو. فاذا كانت عصابة الحزب قادرة تقنيا على استنساخ سلاح اسرائيلي، فالمفروض انها قادرة على صنع سلاح هي من قامت بتصميمو وتطويرو. فشلها بذلك يعني انها تمتلك تقنية النسخ ولا تمتلك تقنية الابداع. مما يعني ان عصابة حزب الله جامدة فكريا ومو شاطرة غير بالسطو على افكار الاخرين. وهالشي بينطبق عليك كمان على فكرة. انت بس شاطر تجيب من هون وتلحش هون. متل معلمينك بعصابة حزب الله.
٢- طائفيا: الحزب اثبت طائفيتو بشكل فاقعو والطائفية احدى اشكال الخلل الفكري والضيق الاجتماعي – هو تعبير عن فشل الانسان المعرفي وفشل قدراته الاجتماعية والمعرفية في التفكير للخروج من قوقعة الطائفة والقبيلة و و و . بالمحصلة، الطائفية is a mental and a social defect. يعني بهالمضمون، عصابة حزب الله جامدة فكريا.
٣ – عقائديا: حزب يتبنى قتل الاخرين تحت ذريعة حماية قبور ومراقد للاموات وتحت ذريعة الثأر لمن مات من ١٤٠٠ سنة. هاي هي الرجعية بأفقع صورها. وهي دليل خلل نفسي شديد، وخصوصا بالممارسات المازوشية التي تتضمن جلد الذات حتى الوصول لمرحلة النزف. مازوشية متاصلة. حزب يعشق الموت عقائديا، وحزب يميت انتقاما لميت من ١٤ قرن وحزب ذو فكر مازوشي، ما هو الا دلائل لمجموعة بشرية (عصابة حزب الله) تعاني من جمود فكري فادح.
وبالتالي، وبما انك تنتمي لهالعصابة، فانت كمان بالمحصلة انسان متخلف اجتماعيا، جامد فكريا ومعاق نفسيان. حبيت اوصلك لهالنتيجة بالمنطق لما تفكر اني عم اشتمك.
نهارك سعيد يا….ابو جمود :)
الم تكتفي بالنظر الى غوغل يبدو ان عينيك سوف تعمى من شدة البحلقة وموضوع الجمود الفكري متروك لمن ينادي بثأر من الف واربعمائة عام لشخص لا يمت لهم بصلة من اشخاص مر اربعمائة والف سنة حتى رأوا النور بعد استشهاده وهو حبيبهم بينما المنادون بالثأر له لا يمتون اليه بصلة بل هم اعداءه واعداء اهله واجداده هم احفاد يزدجر وانو شروان ورستم وابو لؤلؤة فلعنة الله على الكاذبين
اضافة للي قالو سوري مسيحي ببريطانيا.. معلش تسترجل شي مرة وتجاوبني.. صرلي سالك هالسؤال خمسين مرة وكل مرة بتهرب.. انت كيف نصدق حرمية متل جماعتنا ينصروا قصية متل مقاومة اسرائيل؟! دولة.اكبر مسؤلين فيها غازي كنعان ورستم غزالة.وعبد الحليم خدام.. بالله كيف مصدق حرمية متل هدول بدهن يقاوموا اسرائيل.. نطف قلبي اسمع رايك بالموضوع!!
ولك اذا بدي جاوبك بدي مجلدات لاكتبلك بس كلمة ورد غطاها لولا سوريا ((الاسد)) ما كان تحرر جنوب لبنان ، من الرصاصة للصاروخ للدعم اللوجستي للاستطلاع الجوي والتحذير قبل اي غارة ويلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف الله يهني بجهلو
ليش جنوب لبنان محرر ولا صار في شريط حدودي باشراف دولي وجعل حزب اللات مجرد حارس حدود!!!؟؟؟؟
ولك لولا الاسد ونهبو للبنان كنتوا صرتوا دولة اسمها سويسرا الشرق عن جد متل ما كنتوا زمان والاسرائيلي كان صار حلمو يشتغل عنكن كرسون بالمطاعم..روح نام وشوف يلي ساوى فيكن الاسد مقابل مسرحية تحرير هالكم ضيعة.. اوعك تفكر سوريا يلي طالعت اسرائيل من بيروت.. سوريا بالاجتياح بيوم واحد خسرت 90 طيارة بمنتهى الغباء ولو.كمل حافظ مقاومة الهن كانوا شربوا شاي بالشام خلال اسبوع.. سوريا فاتت لبنان لتحمي المسيحيين من جماعة ابو عمار.. فقط.. مو لتقاوم اسرائيل.. اسرائيل لما لقت بقاءها مالو داعي بالجنوب انسحبت والا اجتياح لبنان ما بكلفها شي.. انت استنا اجتياح دمشق عن قريب.. البلد اتفضت والشعب اتهجر وصارت سوريا جاهزة.. واستنى مني سهيل الحسن واقف عم يعمل مقابلة بس مع صحفية اسرائيلية.هالمرة ويرحب فيها بتحرير سوريا من احتلال الاسد… هي ضباط الجيش السوري المرتشية اشرف واحد فيهن حيعمل متل ضباط صدام وياخد اول طيارة لاوروبا.. والاوباش منهن رح ترحب بالاسرائيلي.. والله حتشوفها وحزكرك.. هي ناس مرتشية مافيها اخلاق.. استحالة تنصر قضية.. دولة قائد مخابراتها رستم غزالة بدها تحارب اسرائيل!! غريب امرك والله!!
يا مواطن لبناني، فيك توصل فكزتك من دون ما تكتب مجلدات
بس مرة تانية تثبت انك جامد فكريا وعاجز تعبر عن نفسك بشكل انيق ومختصر – متل معلمك حسن نصر الله اللي بيخطب ساعات ليوصل فكرة بتنحكى بكلمتين. فاشلين بكل شي يا رجل
قل لي من معلمك اقل لك من انت.
هذا كلن بده يصير أستاذ عربي
انت من أي فصيلة
ما بعرف ليش بس عندي احساس انه كل هالحرب راح بحطوها بظهر هالتيس بلاهاي. خ … و مو دريان،
تضرب منك للاي ساوى معك مقابلة
أنو شادي خر**ــة متل دبانة الجحش …لسا ملزق بط****ز هالاهبل وبياخد منو تصرحياتو وتحليلاتو الألمعية !!!
طالما بيعرفوه أهبل ..زليش بسلطو هالمذيع عليه ؟؟!!
تفو عليك وعلى معلمك
مو احسن من المحنث المحسيني خطابات رنانة وكلام بليغ ومؤثر وبالاخر بيهرب متل الحريمات وبيترك الحلبية لتنهشا الكلاب
لك ما شاطرين غير بالحكي
لك هادا المسخ الي ما بيعرف يركب جملة مفيدة دعوس علينا ومسح بكرامتنا الارض من تحت راس كلاب متل المحسيني وامثالو
يخسى هذا القرد ايش يعلك ما حدى فهم شي ؟؟ هذه لغة القيقي الرذيل ؟؟
ماذا قالت أبنة هولاكو لأحد المسلمين
حتى نرجع!
يُحكى أن ابنة هولاكو كانت تتجول في شوارع بغداد، فرأت حشدًا غفيرًا من الناس قد تحلقوا حول عالم من علماء المسلمين، فسألت حرَّاسها: ما هذا؟
فقالوا: عالم من علماء المسلمين يجتمع الناس حوله عادة
فأمرت أن يأتوها به مربوط اليدين والرجلين بعمامته، ففعلوا، ولما وضعوه بين يديها سألته: أنت عالم من علماء المسلمين؟
فقال: نعم
فقالت: إن الله يُحبنا ولا يحبكم، فقد نصرنا عليكم ولم ينصركم علينا.
فقال لها: أتفكين وثاقي وتعطيني الأمان، وأجيبكِ؟
فأمرت بوثاقه فَفُكَّ، وأعطته الأمان
فقال لها: أتعرفين راعي الغنم؟
قالت: كلنا نعرفه
فقال: ما يفعل إن شردت غنمه وما أطاعت أمره؟
قالت: يُرسلُ عليها كلابه لتعود إليه
قال: فإن عادتْ إليه ماذا يصنع؟
قالت: يكفيها شرّ كلابه
فقال: وهذا مثلنا ومثلكم، إن الله هو الراعي، ونحن غنمه، وأنتم كلابه، وما سلط الراعي الكلاب على الغنم إلا لأنها خالفت أمره، فإن عادت إليه ردّ كلابه عنها!
هذا هو حالنا اليوم، قطيع شارد هان أمر الراعي عنده فهان على الراعي وأطلق عليه كلابه حتى يرجع!
حتى تُدرّس سورة الأنفال في المدارس، ويسبق الشبابُ الشيوخ إلى صلاة الفجر، فمن خان حيّ على الفلاح خان حيّ على السلاح!
حتى ترجع هذه الأمة جسدًا واحدًا إذا أصيب فيها عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، فلا تُقصف حلب على الهواء مباشرة، ولا تُحاصر غزة، ولا تستباح بغداد، وتؤسر صنعاء، ولا يُمنع الأذان في القدس، وإذا حدث هذا هرعت الأمة إلى بنادقها لا إلى الفيس بوك وتويتر تفتحُ الهاشتاقات وتنظمُ الشعر!
حتى تصبح أفعالنا أكبر من كلماتنا، فيرتجف عدونا إذا قال له خليفتنا: يا ابن الكافرة، الجواب ما ترى لا ما تسمع!
حتى نفخر بحفظة القرآن كما نفخر بخريجي الهندسة، ونفخر بحفظة صحيح البخاري كما نفخر بخريجي الطب
حتى لا تُظلم الزوجات في البيوت، ولا تُقهر البنات على الأزواج ويُبعن لمن يدفع مهرًا أعلى، ولا يُؤذى الجيران، ولا نلوك لحوم بعض!
حتى يرجع رمضان شهر الفتوحات لا شهر السمبوسة وباب الحارة وطاش ما طاش، ويصبح متابعو قناة السّنة أكبر من متابعي قناة أم بي سي، وعدد الأطفال في حلق تحفيظ القرآن أكبر من عدد الأطفال في “ذا فويس كيدز”
وحتى ذلك الحين، هذه هي الحال، وستبقى الكلاب تنهش حتى يفيء القطيع إلى أمر الله فيجعله أمة كما كان!
والله ياجلال باشا كلامك حلو وجميل ….مع انو حال المسلمين بيشل وبيعقد من الظلام….بلكي منتفائل شوي بفول الرسول الكريم… خير امتي اوله واخره….