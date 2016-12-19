” شبيح الجامع الأموي ” في #دمشق : إنضموا لـ ” الفيلق الخامس ” كي يرفرف علم سوريا في الجولان و لواء اسكندرون ( فيديو )
عكس السير
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” شبيح الجامع الأموي ” في #دمشق : إنضموا لـ ” الفيلق الخامس ” كي يرفرف علم سوريا في الجولان و لواء اسكندرون ( فيديو )
لبيك يا جولان – على الفيلق الخامس من بكرا و ٢٠٠ الف بالجيبة
مضى على اسكندرون حوالي ثماني عاما وعلى فلسطين سبعون عاما والجولان خمسون عاما تاجر بهم السياسيون كثيرا ولكن لم يصل اي منهم الى حد سرقة الوطن بكامله واستعباد اهله وجعلهم اقنانا في مزرعتهم الا حافظ الاسد وابنه ولم يكتفيا بذلك بل جمعا كل لصوص سوريا ومنتفعيها حولهما
ولما اراد الشعب جزءا يسيرا من حقه ها انتم ترون النتيجة دمار البلد والاستعانة بكل المجرمين على ظهر البسيطة ليفتكوا بشعب سوريا وارضها والفيلق الخامس هو صرعة جديدة ليزيد عدد القتلة واللصوص
وهذا المنافق الملعون يعود من جديد للمتاجرة باسكندرون والجولان ونلاحظ انه لم يذكر فلسطين ابدا ونحن نعرف السبب خوفا من اسرائيل وسطوتهاوهو مستعد للاعتراف باسرائيل واعطائها كل ما تريد
لعل القاتل الاسد لم يفطن الى تسمية عصابته الجديدة بالفيلق الخامس وربما يقصدها اذ من المعروف ان تسمية الطابور الخامس متعارف عليها دوليا (منذ الحرب الاهلية الاسبانية وحتى يومنا) انه اسم ينطبق على العملاء والجواسيس ومروجي الاشاعات والخونة بصورة عامة
هذا شيخ سني يا سادة مثله مثل حسون والشهابي وغيرهم كثير ركبوا موجة النفاق باعلى درجاتها ورغم علمنا ان امثال الطفيلي معدودون على الاصابع بين شيوخ الشيعة ممن نطقوا بالحق فان المنافقين من السنة امثاله لا يعدون ولا يحصون وربما هذا من اهم اسباب مصيبتنا في ديننا ودنيانا
كانوا سابقا قرباط سوريا يتطوعو بالشرطة طمعا بالمناطق المهمة اللي فيها رشاوي وسرقات وكلهون عينهون عالمطار وسوق الحميدية ويبلغ عدد المتطوعين بالالاف يجمعهوهون بمدرسة الشرطة ويركبوهون بباصات على جيش ابو شحاطة لان في ضعف بالانتساب بابوشحاطة يصيرو مساعدين جربانين بالجيش وممنوع عليهم التسريح ….. وهلأ رح يصير فيون نفس الشي بالفيق الخامس ابو خدمات خمس نجوم …. ولسا في مؤيدين للنظام اللي بيكذب حتى عولاد طائفتو
يفضح عرضك والله شكلك يدل عليك نمرود زبلعي منافق ٠ انت لست شيخا انت عبارة عن واحد لاعق لبيضات العلوية اشتريت الآخرة بفتات الدنيا ٠ والله لا تنتصر الثورة الا بقتل هوءلاء الخونة قبل قتل النصيرية ٠ لأنهم هم سبب البلاء الذي نحن فيه ٠ أليس من العار ان يكون هذا العكروت شيخ للمسجد الأموي ٠ ولكن العصابة الحاكمة يريدون رفع صفة القدسية عن هذا المسجد وجعله وكرا لشبيحتهم ٠
الموضوع ألفيلق الخامس مو الشيخ عفوك يا. رب
السؤال الذي يطرح نفسه هذا المتشيخ المزور والمزيف والكذاب يطرح ما طرح وهناك شيخ آخر هو الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام السابق لما يسمى كذباً بحزب الله وهو ما نسميه حالياً حزب الشيطان كمان متشيخ ومزور ومزيف وكمان كذاب يطرح ما يطرح أرجو المقارنة بينهما من حيث ما يطرحان من أفكار الأول خائف على الكرسي ويخاف أن تقطع رقبته وتزول مكانته أو يسجن ومع أفراد عائلته أو أنه متشيع وهو منهم وفيهم ومعهم والثاني لا يخاف على كرسيه ولا يخاف من سطوة و شيطنة الحزب وعصابته لماذا لم يعتقل فهو يفت من عضد العصابة و يؤلب الأفراد عليها ويزلزل أهدافها ويفضح تآمرها على السنة وعلى العرب لصالح عدو شيعي معادي للعرب والسنة لما لم يهدد بعائلته أو أفراد عائلته ولماذا لا يخاف من جماعة حزبه
الى السوري الجديد ما فهمنا عليك شيء ٠ يللي فهمناه منك ان الاثنين مثل بعض ٠ لا الأنسان الشريف الذي يقول الحق ولو كلفه حياته ٠
ما هو الفيلق الخامس ؟
سماهم في وجوهم يعني بيكفي تشوف شكل هالشبيح المتشيخ لتعرف أشو صنفوا واحد منافق درجة ممتازة الفيليق الخامس مرتزقة لمزيد من التشريد و الدمار و الكره و الحقد يعني بعد اخر قرار لرأس العصابة برفع سن الاحتياط للخمسين عم يقول كل شي يغادر ما بدنا هالشعب و خلي المؤيدين يحنوها هلق لسا كل ما واحد خ…..ا بدوا يرفع أسهموا بقلك الجولان و اللواء و فلسطين خيوا من الاخر هي سلعة بايتة ما عاد تنفع شفنا الكذب و الدجل من 100 سنة لليوم ما كنتوا تفتحوا تمكم و لعلمك بحب خبرك أنوا دروز الجولان ما بيرجعوا لسوريا لو بدن يحاربوا سوريا بصفوف اسرائيل هي الكذبة انساها
لك مين قال انو هاد الوسخ شيخ يا جماعة
هاد عنصر مخابرات درس الدين من أجل أن يقففي
هذا المنبر و ينصر النظام
هذا واحد منافق
و جزمة الطفيلي براسو