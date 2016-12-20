الكيان الموازي في السعودية .. حقيقة أم وهم ؟

محاولة الانقلاب العسكري في #تركيا ليست فاشلة باعتبار: مصائب قوم عند قوم فوائد، فالحكومة التركية بانتفاضتها التي أعقبته، والتي تذكّر إلى حد ما بالغضبة الأميركية بعد ١١ سبتمبر لجهة رد الفعل المعاكسة القوية، وبمقولة جورج #بوش الابن: «من ليس معنا فهو ضدنا»، استطاعت اجتثاث أبرز الشخصيات والكيانات المؤهلة والطامحة إلى منافستها.

تداعيات تلك الحادثة أفرزت مصطلح «الكيان الموازي»، بالنظر إلى آلاف الأشخاص من جميع الفئات المجتمعية – بينهم قضاة ومحامون وأطباء ومهندسون وضباط ومعلمون بل حتى حكام كرة قدم – الذين تم إقصاؤهم بالحبس، وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية فإن الحكومة أغلقت بجريرته 3 وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة و29 داراً للنشر، حتى إن المتابع ربما اختلط عليه أي الفريقين الموازي، وأيهما الدولة!

الحديث عن #تركيا والانقلاب ليس إقحاماً بطبيعة الحال، لكنه توطئة لفهم أكثر شمولاً لمعنى سياسي متداول، بغرض تنزيله على المشهد السعودي، في الطريق لمعرفة الجهة المرشحة بين أطياف السعوديين لنيل لقب الموازي لتوجهات الدولة، إذ لا مجال للالتقاء بينهما بحال.

هناك اعتبارات ينبغي مراعاتها للخروج بنتيجة فاصلة، أهمها التغلغل في أجهزة الدولة الحكومية «بنية» تذليل العقبات التي قد تعترض طريق المُوازين نحو أهدافهم. في هذا السياق لا بد من طرح أسئلة تقود الإجابة عنها إلى الحقيقة: من هو المكون الذي يقوم على فكرة أن «الوطن» ليس إلا «حفنة من تراب؟»، من هو الفريق الأكثر تنظيماً في ملعب السياسة السعودية؟ من الذي بدأ رحلة تفريق المجتمع بافتعال الإقصاء الممنهج لأي فكر مخالف؟ ومن هو الأشد تأثيراً على رأي السعوديين العام؟ بالطبع ليسوا الليبراليون الذين لا وجود حقيقي لهم سوى في خيالات المؤدلجين، ولا هم «الجاميون» الذين يتم تخوينهم بحجة موالاتهم للدولة. في الواقع، يمكن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، بالنظر إلى تصريح مستشار الملك، وأحد كبار رجالات الدولة السعودية المخضرمين الأمير خالد الفيصل، حين أكد في لقاء تلفزيوني «تأثر عدد من الوزارات المهمة وإمارات المناطق والجمعيات الخيرية بالمد الإخواني»، الذي أسهم مباشرة بانقسام السعوديين اليوم في تفسير الرؤى السياسية الحكومية، وأدى بدوره إلى حال الاستقطاب الشديدة التي تشهدها الساحة الاجتماعية، الأمير خالد أشار بوضوح إلى أن أرباب هذا الفكر يسعون بشكل جدي إلى إسقاط الأنظمة العربية، بما في ذلك السعودية.

وفي جانب آخر متصل، أذيع الأسبوع الماضي لقاء مع الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي وقف في وجه مدفع التيار الإخواني، وتحمل عبء المرحلة التصحيحية ببسالة عندما ترأس جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتحدث عن الهجمة الشرسة التي طاولته منذ الساعات الأولى لتعيينه في ذلك المنصب المهم والحساس، نظراً لتاريخه الحافل في التصدي لمحاولاتهم المتكررة في تزييف الحقائق عبر منابر المساجد، فكان بالنسبة إليهم عدواً مستحقاً لحربهم الشعواء، التي استحلت الكذب والبهتان كعادتهم مع جميع مخالفيهم من دون استثناء، فالتشويه الممنهج هو خريطة طريق عند أولئك المتربصين سوءاً بنا ووببلادنا.

الخطر الإخواني على الأمة الإسلامية عامة، وعلى #السعودية بخاصة، لا يمكن حجبه بغربال الخديعة، فالتاريخ شاهد على تحولاتهم السياسية المقيتة، وتحالفاتهم المريبة مع من يحقق مصالحهم كائناً من كان. «الإخوان» هم حلفاء إيران المُعلنين في حربها ضد الأنظمة العربية، هاهم في العراق يعيثون فساداً جنباً إلى جنب مع الحكومات الطائفية المتعاقبة، وفي اليمن أسهم خذلانهم بالتحالف مع الانقلابيين في تأخر عملية الحسم حتى يومنا هذا، ومن ساحة رابعة في قلب القاهرة أعلنها القيادي الإخواني محمد البلتاجي: «إما أن نعود، أو فأذنوا بحرب قذرة تحرق مصر على من فيها!»، وهو ما حصل فعلا، إذ لم تهدأ العمليات الإرهابية الرامية إلى الانتقام من الشعب الذي أسقطهم عندما تجرع سم تجبرهم وانحيازهم، بعد اكتشافه بالتجربة أنهم حزب سياسي براغماتي بحت، علاقته بالإسلام تشبه علاقة إبليس بالنصيحة، عندما تقنّع بها في سبيل إقصاء آدم وزوجه من الجنة.

ختاماً أنوه إلى مسألة مهمة، وهي أن #السعودية التي مدت يدها لـ«الإخوان» وقت عسرهم، عانت ولا تزال تعاني جراء خناجرهم المسمومة، التي شوهت منهجها السلفي القائم على التصالح بين الحاكم والمحكوم، بإسهامهم الفاعل في نشر الفكر التكفيري الذي يرتكز في أساسه على خلق العداوات في سبيل حشد الأتباع، إنهم يكيدون كيدا، لذلك فإن على السعودية أن تكيد لهم بالمرصاد كيداً يعجل في القضاء عليهم لمصلحة البلاد والعباد، وعلى رأي المثل الشعبي: «ما دون الحلق إلا اليدين».

فيصل العساف – الحياة

عكس السير