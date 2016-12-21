آلاف غيرها يعانون مع استمرار إغلاق الحدود .. الرئيس التركي يستقبل طفلة تويتر الحلبية الشهيرة ” بانا العابد ” في أنقرة ( فيديو + صور )

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطفلة الحلبية بانا العابد، بعد خروجها من حلب المحاصرة مع عائلتها.

واشتهرت العابد عبر حساب لها (تديره والدتها) عبر موقع تويتر نقلت فيه أخبارها وأخبار المدينة المنكوبة المحاصرة من قبل ميليشيات بشار الأسد وإيران وحزب الله، باللغة الإنكليزية.

وكانت والدة الطفلة وجهت قبل أيام نداء لوزير الخارجية التركي والرئيس التركي، تطالبهما فيه بإنجاح وقف إطلاق النار ومساعدة المدنيين على الخروج.

ورد أوغلو على التغريدة بأخرى قال فيها : “حافظي على الأمل أختي، تركيا تُصغي لندائك، نعمل كثيراً من أجل إنهاء الكوابيس التي عايشتها أنت والكثير من الأطفال السوريين”.

وأضاف في أخرى : “يا أختي الصعوبات في الميدان لن تثنينا. كونوا مرتاحي البال. نبذل كل جهودنا من أجل ضمان سلامتك وسلامة آلاف الأشخاص”.

وصباح اليوم، تناقلت وسائل الإعلام صوراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يستقبل بانا ووالدتها في المجمع الرئاسي بأنقرة، بعد خروجهما من حلب الشرقية المحاصرة.

وقال ناشطون معارضون، إن وفداً تركياً خاصاً أرسله الرئيس التركي لمرافقة بانا من سوريا إلى أنقرة، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر موثوقة أو مستقلة.

وبانا، هي واحدة من بين آلاف الأطفال الحلبيين المحاصرين والخارجين من الحصار، الذين يعيشون الآن في ظروف جوية قاسية وأوضاع مأساوية، رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل العديد من المنظمات الإغاثية السورية والتركية والعالمية.

وسبق للرئيس التركي ورئيس الوزراء أن أكدا في العديد من التصريحات أن تركيا تتعامل مع السوريين من مبدأ “المهاجرين والأنصار”، وأنها لن تغلق الحدود أبداً، إلا أن المعابر الحدودية مغلقة في وجه المدنيين منذ آذار 2015.

وفي ظل إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية بفيزا بات من المعروف أن الحصول عليها أمر “شبه مستحيل”، حاول الآلاف من السوريين (و ما زالوا) الوصول إلى تركيا عن طريق عبور الحدود بشكل غير شرعي، ما أدى إلى مقتل الكثيرين منهم برصاص “الجندرمة التركية”.

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