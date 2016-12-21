آلاف غيرها يعانون مع استمرار إغلاق الحدود .. الرئيس التركي يستقبل طفلة تويتر الحلبية الشهيرة ” بانا العابد ” في أنقرة ( فيديو + صور )

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطفلة الحلبية بانا العابد، بعد خروجها من حلب المحاصرة مع عائلتها.
واشتهرت العابد عبر حساب لها (تديره والدتها) عبر موقع تويتر نقلت فيه أخبارها وأخبار المدينة المنكوبة المحاصرة من قبل ميليشيات بشار الأسد وإيران وحزب الله، باللغة الإنكليزية.
وكانت والدة الطفلة وجهت قبل أيام نداء لوزير الخارجية التركي والرئيس التركي، تطالبهما فيه بإنجاح وقف إطلاق النار ومساعدة المدنيين على الخروج.
ورد أوغلو على التغريدة بأخرى قال فيها : “حافظي على الأمل أختي، تركيا تُصغي لندائك، نعمل كثيراً من أجل إنهاء الكوابيس التي عايشتها أنت والكثير من الأطفال السوريين”.
وأضاف في أخرى : “يا أختي الصعوبات في الميدان لن تثنينا. كونوا مرتاحي البال. نبذل كل جهودنا من أجل ضمان سلامتك وسلامة آلاف الأشخاص”.
وصباح اليوم، تناقلت وسائل الإعلام صوراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يستقبل بانا ووالدتها في المجمع الرئاسي بأنقرة، بعد خروجهما من حلب الشرقية المحاصرة.
وقال ناشطون معارضون، إن وفداً تركياً خاصاً أرسله الرئيس التركي لمرافقة بانا من سوريا إلى أنقرة، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر موثوقة أو مستقلة.
وبانا، هي واحدة من بين آلاف الأطفال الحلبيين المحاصرين والخارجين من الحصار، الذين يعيشون الآن في ظروف جوية قاسية وأوضاع مأساوية، رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل العديد من المنظمات الإغاثية السورية والتركية والعالمية.
وسبق للرئيس التركي ورئيس الوزراء أن أكدا في العديد من التصريحات أن تركيا تتعامل مع السوريين من مبدأ “المهاجرين والأنصار”، وأنها لن تغلق الحدود أبداً، إلا أن المعابر الحدودية مغلقة في وجه المدنيين منذ آذار 2015.
وفي ظل إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية بفيزا بات من المعروف أن الحصول عليها أمر “شبه مستحيل”، حاول الآلاف من السوريين (و ما زالوا) الوصول إلى تركيا عن طريق عبور الحدود بشكل غير شرعي، ما أدى إلى مقتل الكثيرين منهم برصاص “الجندرمة التركية”.
انه النفاق بحد ذاته
الحمد لله على سلامتك يا بانا انت وعيلتك واهلك واهلنا بحلب
يا جماعة الخبر حلو وجميل انك تعمل شي منيح بس مو يكون خاص
صدقوني 3 مرات محاولة للحصول على فيزا لامي وابي كلها رفض مع ان الاوراق نظامية ومو ناقص شي
حسبنا الله ونعم الوكيل
ان شاء الله مايكون مظاهر بس استقبال بانا
مرة تانية الحمد لله على سلامتك يا بانا والله يفرج على الجميع
الحمد لله على انك حمدت الله على سلامة بانا واسرتها ولم تكن مجحفا في حق تركيا . اما ما يخص حالتك انا متعاطف معك بالتأكيد ولكن هلا اخبرتنا عن ظروف رفض الفيزا لوالديك وعن اي تاريخ تقدمت به لطلب الفيزا . ربما هناك ظروف خاصة حالت دون حصولك على الفيزا . من قلبي ادعوا الله ان يجمعك بهما عن قريب وفي احسن الاحوال ز
المرة الاولى كانت عن طريق بيروت بالشهر 9 الماضي ورفضت من غير اي سبب
المرة الثانية عن طريق الرياض بالشهر 11 ايضا رفضت
طریقة الوصول الی الفیزا بل “اللجوء” فی اقرب وقت فی ترکیا:
1.اعمل شي حساب ع تویتر ولا فیسبوك باسم طفل/طفلة الصغیرة یعیش فی احد مناطق الحرب بسوریا
2.من الافضل ان یکون المنطقة علی وشك السقوط فی ایدی النظام
3.اتصل باحد القنوات العالمیة للتغطیة القضیة
4.یومیا اکتب کم التغریدة او البوست علی الصفحة باسم الطفلة…و لا باس ان تکتب انا “ابوه” اکتب نیابة ما یقول طفلی/طفلتی
5.اذا ترید التسلیط الضوء الاعلامی اکثر ، اکتب بکلا العربیة و الانجلیزیة
6.لاحظ یجب ان یکون التغریدات عن القصف و الخطر التی یتعرض له الحیاة الطفلة(انا ابکی الآن! ابوی اصابته الجروح جراء القصف ووو…)
7.اصبر کم ایام حتی الجیش النظامی یتقدم فی المنطقة
8.اتصل بقناة الاعلامیة و تطلب ان یعمل شي مصالحة مع النظام لتبادل المحاصرین فی مناطق المحاصرة تبع النظام و المعارضة(مثل حلب مقابل کفریا و الفوعة)
10.تم التنفیذ الاتفاق…انت الآن بطل الاعلام خارج عن الحصار و رئیس بلد قتل سفیر روسی فی اراضیه یحتاج للمادة اعلامیة لتلطیف وجهته… “مبروك علیك الفیزا و حق اللجوء”.
انت شخص لاتوصف
أقول فقط كان الله في عونك….
سبحان الله ماحد مثله استغلالي.
السيد أردوغان بارع بالسينما… حلب مقابل الباب هي من هجرت بانا وكل سكان حلب الشرقية المغرقة بالأصالة والوطنية..على السوريين الأحرار إلى جانب تمرسهم بالسلاح والحرب في الدفاع عن حقوقهم وارضهم وبلدهم النظر أبعد من أردوغان واللعب حسب المعطيات السياسية في الإقليم والعالم .
الطيب أردوغان بارع في السياسة وليس بالسينما وأفلام الاكشن والرعب كما هو حال رئيسك رامبو الاسد الطيب اردوغان يفعل المستحيل والمعجزات لكي يسير ببلدة لبر الامان.
بلدة الذي يتعرض للتخريب الداخلي بدء من الانفصالين الكرد العلمانيين مرورا بالتظيم الموازي المرتبط عضويا بامريكا وليس اخرً الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين والذي استغل نظام الاسد هجرتهم القسرية بدس العديد من رجال مخابراته ليكونوا جاهزين لأعمال التخريب والتدمير والتنسيق مع صبيهم البغدادي وعصابته.
بلده الذي يتعرض للتخريب الخارجي الذي تقوده اسرائيل وامريكا واوروبا ولسبب بسيط جدا وهو أنه لا يناسب الدول السابقة وجود دولة ذات توجه اسلامي متقدمة حرة بقرارها يسودها العدل تسير بقوة نحن القوة الاقتصادية والعسكرية وبموقعها الجغرافي المتميز لذلك قامت الدول السابقة بعدة محاولات لاسقاط حكومة اردوغان بدء من حادثة اسقاط الطائرة الحربية الروسية مرورا بالانقلاب العسكري الفاشل وصولا للحرب الاقتصادية للعملة التركية والكل يدرك أن استمرار المحنة السورية يهدف من ضمن أهدافة زعزعة تركيا بملفها الشائك وتشعبها بين الاطراف الدولية ووضع تركيا أمام خيارات صعبة بتعاملها مع حلفاء الامس واعداء اليوم .
الطيب أردوغان يشبه ربان السفينة الماهر الذي يحرك دفة سفينته وأشرعتها لتناسب هبوب الرياح ليجنب سفينته التكسر وربما يسير باتجاه لا يرغبه ولا يريده ولكن يسيره مرغما مؤقتا تحت تأثير هبوب الرياح ولكن عندما تتغير الرياح بما يشتهي سيعود مسرعا لمساره المرسوم وهذا تماما ما يفعله الطيب يغير سياسة بلده تحت تأثير الضغوط عليه ليجنب بلده التفكك والانهيار وهو بارع بذلك ولكن من المؤكد أنه مهما فرضت عليه الضغوط تغير مبادئه ظاهريا فإنه يسير باتجاه هدفه بالنهاية وهذا ما يدركه الغرب ويخشاه من مناوراته وفنونه السياسية.
رد ع صاحب رد : هذه إهانة بغير مكانها بأن توجه الي بقولك بشار رئيسك : فشر بشار الأسد الجبان أن يكون رئيسي وانا لم اعترف به لا قبل الثورة ولا خلالها وعليك تركيز اهتمامك بالتعليق من غير توصيف بأمور ليست من شأنك ولاتملك أطلاعاًً عليها أو تعرفها.
كلامك صحيح الذي ذكرت عن أردوغان؛ وأنا بطبيعة الحال اشكر الرئيس أردوغان والشعب التركي المتعاطف مع شعبنا الحر..ولم أكن أعني بتعليقي السابق الأمور الطيبة التي مارسها أردوغان مع عملية اللجوء والدعم والتخفيف من المعاناة وهذا واضح ويعلمه الجميع وكما ذكرت انت وبشكل مختصر… وذلك لاحاجة لي بذكره؛ لكن تعليقي الصغير يحمل معنى سياسة الكواليس التي يتبعها أردوغان وهي السياسية التي لايمكن ان تكون علنية والتي تصب في مصلحته ونظامه أولاً وبالتالي بلده ولا يمكن للناس العاديين أن يلاحظوها والقليل من المحللين السياسيين المهرة هم الذين ينجحون بكشفها ؛ والتي ستتكشف بطبيعة الأمر تباعاً مع الزمن .
بكل تواضع لا أدعي بأنني محللاً سياسياً بارعاً..ولكنني من متابعي الثورة السورية والمشاركين بها بطريقة ما ومنذ انطلاق أول مظاهرة في المركز التجاري بمنطقة الحريقة بدمشق وأعلم كل أحداثها بالتفصيل الممل.
عاشت الثورة وعاش الشعب السوري الحر..### وعلى بشار الأسد الرحيل بكامل نظامه وأزلامه المجرمين عاجلاً وعاجلاً.
جميس بوند اعتقد انه امريكي وانت كذلك بيكفي
غلط صفر ع الشمال.. جيمس بوند انكليزي وانا لست انكليزيا وياليتني كنت أمريكياً.
كم كنت اتمنى أن يكون الرئيس السوري من يحضن هذه الطفله وغيرها لا ان يكون السبب في تهجيرها. إن كان بقي فيه ذرة من كرامه ورجوله لتمنى ان تجد بانا الأمان والعطف بحضن رئيسها
بارك الله بالطيب رجب طيب اردوغان مهما ثرثر المثرثرون و شك المشككون سيبقى أردوغان أشرف رئيس مسلم في القرن الحادي و العشرين لا يوجد إنسان بلا أخطاء و هفوات،فجزاه الله خير لهذا الرئيس
تتغنى بأيردوغان وتتجاهل حقيقة أنه خذلنا وخذل الثورة، ولو أنه تدخل من اليوم الأول لكان السفاح أهبلوف لاجئا اليوم في إيران أو روسيا ولكانت سورية بخير. لو أن إيردوغان كان فعلا يهتم بالسوريين لكان أعطى الثوار مضادات طيران توقف براميل الموت التي حصدت حياة مئات الألوف من الشهداء. فعلا أستغرب كيف يمكن أن يتلاعب المنافقون بعقول الناس.
اردوغان لم يخذل السوريين وثورتهم ولكن يبدو أنك جاهل بالسياسة وقذارتها وقدر السوريين أن فرعون العصر أمريكا ومن ورائها اسرائيل قرروا ومن انطلاق الثورة السورية القضاء على شيئ اسمه سوريا وللأسف عندما يقرر فرعون العصر أمر ما فعلى الجميع تنفيذه وإلا فمصيرة ألم يقوم أمير قطر بالتعاون مع اردوغان بارسال مضادات طيران ومضادات دروع لثوار الشمال منذ حوالي السنتين ويومها أصبح السوريين يتندرون بعدد الطائرات التي تسقط باليوم وعدد الدبابات المدمرة لنظام الاسد ولكن ماذا كان نتيجة ذلك التمرد القطري التركي على خطوط أمريكا؟؟؟ أُجب رأمير قطر على التنازل عن حكمه وتوبيخ الاتراك والعمل على اسقاط النظام التركي بدء من حادثة اسقاط الطائرة الروسية مرورا للانقلاب العسكري ومن بعده الحرب الاقتصادية….
تركيا سيد سامر تتحرك ضمن امكانياتها فهي ليست بقوة كافية لتواجه امريكا واروربا ولكن حكمه قادتها تتمثل بأنهم استطاعوا اجتياز كل المخاطر التي حيكت لبلدهم لوقفوهم بحزم ضد نظام الاسد وهم الان يتحركون ضمن المستطاع لانقاذ ما يمكن انقاذه لسوريا…
وبالنهاية سيد سامر لا تنسى أن تركيا دولة غير عربية قوميتها تختلف عن قوميتنا فإذا كان ما يسمى اخوتنا العرب تخلوا عنا فلا تلوم الغريب مهما فعل.
السيد سامر انت تجاهلت او لا تعرف الحقيقة نصفها كلها للاسف . نسيت او تناسيت ان ان الدائره التي ترى منها غير التي يرى منها جارك بالبيت وليس دولة اسمها تركيا
المنافقون يتلاعبون بعقول الناس فعلا اذا كانت عقول هؤلاء الذين تسميهم ناسا اذا كانوا استغنوا عن عقولهم واستبدلوها بصندوق بويا
الجهل بالسياسة وخفاياها مرض قد أصيب به معظم الناس،النظر إلى العلاقات السياسية بمنظور العلاقات الشخصية كما يفعل معظم السوريون هو خطأ جسيم و لهذا ترى ينقلبون على أردوغان ويتهموه بالخيانة و يتناسوا أن الطيب اردوغان هو رئيس دولة مسؤول عن ثمانين مليون مواطن تركي فلهذا مصلحة بلاده مقدمة على كل شيئ و كل قرار يتخذه مبني على المصلحة الوطنية،إن كانت المعارضة السورية قد باعت قضيتها فلماذا يجب على تركيا حرق نفسها،و بعد كل الذي فعله الاتراك مع السوريين نرى نكران الجميل بالمختصر لا بيعجبنا العجب و لا الصيام برجب
السفّاح المعتوه ٠ لا يحتضن الأطفال ولا يمسح على رؤوس الأيتام ولا يطرف له جفن على الأطفال المرضى والجائعين والجرحى ٠ الدكتور المجرم لا يفهم الا لغة الدم ٠ فهو بعيد جدا عن العواطف الانسانية ٠ لان تركيبته المجرمة بالوراثة طاغية على اي صفة حميدة قد توجد فيه ٠ ادعوا الله الواحد الأحد ان يريه اشلاء أولاده أمامه لتتحرك عواطفه ٠
هل تسائلت لماذا؟
اردوغان غير معني غير بزيادة شهرته من حيث الظهور مع عينات محددة – لو كان مهنم بالسوريين لجنسهم جميعا
أردوغان حاج دراما و تمثيل و تفرجي العالم إنك مع الشعب السوري حاج متجارة بقضيتنا الشعب السوري و الثورة السورية يتيمة ما حدا وقف معها
مع احترامي للفتاة و والدتها بس هنن و لاشي قدام اعداد السوريين يلي تركيا و يلي أنت رئيسها مسكرين الحدود في وجوهم و ما عم تخلين يعيشو بأبسط مقومات الحياة يلي هو الامان و السلام
فما عاد تمثل و تضحك ع العالم الشعب السوري مو أهبل
و متل ما قالوا الأحرار بأول الثورة يا الله ما لنا غيرك يا الله
شبعت تمثيل بس يبدو انك ما شبعت قصف وتدمير من روسيا وايران وكل انجاس الارض من الشيعة الصفويين بالاضافة الى النصيريين من القروووووووووود
ام بانا زرعت وحصدت
ام بانا مدرسة لكل ام سورية
تعلمت اللغة الانكليزية إذن على كل فتاة السورية التعلم وهذا من الاسلام
شكرًا لك ام بانا بتوصيل صوتك وابنتك لكل العالم
كثير من السوريات والسوريين عندهم كل السبل ليزلوا العالم بكتابة شئ بسيط أوصورة بسيطة وترجمتها الى كل اللغات باستخدام المترجم الفوري او جوجل ولكنهم لا يفعلوا .
مرحى لك ام بانا
وامل ان تصبح بانا في المستقبل مثلك
قطيع الغنم سينسى أن أردوغان هو الذي باع حلب في الاتفاق التركي الروسي منذ سنه…… و سيمجدونه و يصيحون باسمه بأعلى صوتهم……. ماااااع ماااااع…. و يستمر القطيع بالمشي خلف المرياع سريعا باتجاه الهاوية
الله يبرك بمرياعكن الساكن في قصر الشعب ويحمل شهادة دك…… تور بالطب
تفوووووو على شرفك يا بشار الاسد انتي وهالصرامي يللي لميتهم بسوريا من روسيا لايران يا قذر ,, اللهم ارنا عجائب قدرتك بهم و باطفالهم ومعهم كل مأجور من المعارضه ,, الهي بتشوفوا اولادكم متل ما عملتوا بهالعزائل المشردين يا رب انت قادر على كل شيئ
و ليش البنت و أهلها رضيو يروحو يشوفوه ؟؟؟؟
مشان بكرا يقول : لن نسمح بحلب أُخرى ..!!!
السياسي البارع هوي يلي بيخدع الناس …. و هوي بارع ،
بـــس الشغلة الشاذة : ليـــش الناس بتمّ تنخدع بنفـس الخدعة ؟؟؟؟
منافق متلو متل كل جماعة الاخوان
منيح طلعت قبل ما يزنروها بحزام ناسف