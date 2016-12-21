ألمانيا : تفاصيل جديدة عن المشتبه به في حادثة ” الشاحنة ” ببرلين .. و 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية مساء الأربعاء مذكرة جلب، ورصدت مكافأة لاعتقال أنيس العامري، باعتباره المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، وقالت إنه تونسي عمره 24 عاما.

كما قدمت الشرطة أوصاف المشتبه به، وأضافت في بيان أنه “قد يكون خطرا جدا ومسلحا”. ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

من جهتها، باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس الأربعاء استجواب عائلة أنيس العامري، حسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية الأربعاء إن رجلا تونسيا يشتبه في ضلوعه في هجوم الشاحنة ببرلين كان على اتصال مع متشددين إسلاميين في الولاية، وكان معروفا لدى وكالات الأمن الألمانية.

وقال الوزير رالف ياجر خلال مؤتمر صحفي، “تبادلت وكالات الأمن ما توصلت إليه من معلومات عن هذا الشخص مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2016.”

وذكر أن المشتبه به تقدم بطلب لجوء في ألمانيا ورفض طلبه في يوليو/ تموز. وفشلت محاولات ترحيل الرجل إلى تونس بسبب عدم وجود أوراق هوية معه، فيما شككت السلطات التونسية فيما إذا كان الرجل من مواطنيها.

وأضاف الوزير أن الرجل كان قد انتقل من الولاية إلى برلين في فبراير شباط 2016 وحاول أن يستقر في العاصمة الألمانية، مضيفا أن الرجل التونسي الذي تلاحقه السلطات استخدم أسماء مختلفة. (AFP-REUTERS)

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