النجم الأمريكي سيلفستر ستالون يرفض عرضاً من ترامب

رفض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون عرضا بترأس الصندوق الوطني للفنون طرحه عليه الرئيس الأمريكي المنتخب #دونالد_ترامب .

وعن العرض المذكور قال ستالون: “إنه يشعر بالإطراء الشديد بعد هذا الاقتراح، إلا أنه يفضل العمل في مجال الاهتمام بالجنود العائدين إلى الوطن بعد مهمات الحروب، فهؤلاء الجنود يستحقون فرص عمل حقيقية برواتب جيدة”.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم ، جاء هذا التصريح، من قبل ستالون، بعد فترة من تداول العديد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أن ترامب يريد تسليم الممثل الشهير منصبا فنيا مرموقا، ففي الـ 16 من ديسمبر/تشرين الأول الجاري، كانت صحيفة الديلي ميل قد ذكرت أن ترامب عازم على تسليم ستالون منصب رئيس الصندوق الوطني للفنون والعلوم الإنسانية، فوفقا للصحيفة يعتبر ترامب أن “ستالون هو الشخص الأنسب لهذا المنصب، وبمقدوره أن يجعل الفن عظيما مرة أخرى”.

ويعتبر ستالون، البالغ من العمر 70 عاما، من أهم نجوم هوليوود في وقتنا الحالي، حيث لا يزال يعمل كممثل ومنتج للأفلام السينمائية، واشتهر خلال مسيرته الفنية الطويلة بالعديد من الأعمال كـ “روكي” و”رامبو” وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا في مجال السينما.

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