بشار الجعفري يواصل نقل خزعبلات الموالين على فيسبوك إلى الأمم المتحدة و يذيع أسماء الضباط الأجانب المحاصرين في حلب الشرقية ! ( فيديو )
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عكس السير
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السبب واضح،
كلهم بيعلفو نفس نوع التبن
كفاك عواء
اذا تعرفوا كلشي عنهن ليش ما تقصفهون؟ و الله لو في ظابط إسرائيلي واحد لفتحوا بمؤخرة معلمك شوارع. وجه نتن حقير، ابو الشرم….. خريجة الكبريهات.
هذا هو الاحتيال والكذب بأسلوب فارسي وقح.. يدل على الجعفري؛ أصله وفصله ها لبندوق يتآمر على الشعب السوري ويتكلم بأسمه ويمثله في مجلس الأمم المتحدة…وهل يوجد بذاءة أكثر من ذلك.
والله يا جماعة انا ٠ كم أتمنى ان اجد واحد من أفراد هذه العصابة الحاكمة يتكلم بصدق ٠ يخربيتهم كلهم رضعانين من ضرع أنيسة الخسيسة حليب الخسة والوضاعة ٠
يعني يلي عم يسمعوا منوا هالحكي ما بعرفوا انوا كذاب و علاك و جحش كمان بيعرفوا بس هيك بدا اسرائيل لسا بشار ما خلص مهمتوا لازمهم شوية تانية صدقوني بس خلصوا مهمتهم اما رح يصفوهم واحد واحد أو رح يجروهم على محاكم جرائم الحرب و الأيام جاي و بنشوف شوية مرتزقة خونة من الخميني الكبير مرورا ببشار و حسن حتى أصغر واحد يعمل ضمن هالعصابة