تركيا : البدء ببناء مخيم لمهجري حلب الشرقية في إدلب

قال وزير الغابات وشؤون المياه التركي، ويسل أرأوغلو، إن 40 آلية من معدات البناء و80 عاملاً بدأوا في بناء مخيمات لنازحين من حلب بمحافظة إدلب.

وأوضح أرأوغلو، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المديرية العامة لشؤون المياه في الوزارة، أرسلت معدات البناء والعمال إلى المنطقة، بناء على طلب من إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وأكد أن معدات البناء والعمال شرعوا في عمليات بناء المخيم في المنطقة.

وشدد الوزير التركي، أن بلاده لن تبقى صامتة أمام المأساة الإنسانية في حلب، وستواصل تقديم دعمها للسوريين.

وأعرب أرأوغلو عن أمله في أن تلقى الأزمة السورية حلاً في أقرب وقت، وتنتهي المأساة الإنسانية فيها، عن طريق حل سياسي دائم.

وتعمل تركيا على إنشاء 3 مخيمات للنازحين في المناطق الآمنة بمحافظة إدلب، لاستقبال نازحين من حلب.

ومن المنتظر أن تستوعب تلك المخيمات 80 ألف شخص، عقب إتمام إنشائها. (ANADOLU)

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