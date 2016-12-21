تم إلقاء القبض على الجاني .. جريمة تهز الجزائر : إعتداء على فتاة و تجريدها من ملابسها و نشر الصور على فيسبوك ! ( فيديو )

\u062a\u0645 \u0625\u0644\u0642\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0642\u0628\u0636 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062c\u0627\u0646\u064a .. \u062c\u0631\u064a\u0645\u0629 \u062a\u0647\u0632 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631:\u0625\u0639\u062a\u062f\u0627\u0621 \u0639\u0644\u0649 \u0641\u062a\u0627\u0629 \u0648 \u062a\u062c\u0631\u064a\u062f\u0647\u0627 \u0645\u0646 \u0645\u0644\u0627\u0628\u0633\u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0634\u0631 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0641\u064a\u0633\u0628\u0648\u0643 !(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
يا يي عالمذيعة لما تمثل انها متأثرة
ان من المهم القبض على المجرم ولكن الاهم هو القصاص منه ليكون عبره ……بسمالله الرحمن الرحيم /ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب/ص..