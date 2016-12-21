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تم إلقاء القبض على الجاني .. جريمة تهز الجزائر : إعتداء على فتاة و تجريدها من ملابسها و نشر الصور على فيسبوك ! ( فيديو )

‏23 ساعة مضت كوكتيل 2 تعليقان

تم إلقاء القبض على الجاني .. جريمة تهز الجزائر : إعتداء على فتاة و تجريدها من ملابسها و نشر الصور على فيسبوك ! ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. عالمذيعة
    ديسمبر 21, 2016 , 5:21 م في 5:21 م

    يا يي عالمذيعة لما تمثل انها متأثرة

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  2. سوري حر
    ديسمبر 22, 2016 , 6:54 ص في 6:54 ص

    ان من المهم القبض على المجرم ولكن الاهم هو القصاص منه ليكون عبره ……بسمالله الرحمن الرحيم /ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب/ص..

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