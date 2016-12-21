رندة قسيس : المشكلة أن الكثير من المعارضين السياسيين السوريين لا يفقهون الكثير في السياسة

رحبت رئيسة لجنة مبادرة أستانا، عضو وفد الديمقراطيين العلمانيين للمفاوضات السورية، المعارضة المرضي عنها روسياً ونظامياً، رندا قسيس، بمبادرة بوتين، بإطلاق المفاوضات السورية-السورية في أستانا.
وقالت قسيس في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية : “كان هناك أستانا 1 وأستانا 2 بهدف جمع المعارضين السوريين والخروج بورقة، وهذا ما سمي بمنصة أستانا، التي كانت حاضرة مفاوضات جنيف ضمن وفد العلمانيين الديمقراطيين بالشراكة مع منصة موسكو”.
وأضافت : “السبب الذي دفعني أن أطلب من الرئيس الكازاخستاني، نزار بايف استضافة لقائيين للمعارضين السوريين، كون كازاخستان بلد حيادي، يتميز بعلاقات جيدة مع كثير من الدول منها، روسيا وتركيا ودول أخرى، ولا ننسى أنه بلد مسلم، أعتقد أن منصة أستانا كانت هي الأنسب لتجمع المعارضين، ما بدأنا فيه من هذا العمل، اليوم الواضح تماما، هناك رغبة لتكملة هذا الحوار و لنفس الأسباب التي بني عليها لقاء المعارضين السوريين في أستانا 1 وأستانا2، سيكون لقاء بين السوريين، أجمع بما فيهم النظام والفصائل الموجودة على الساحة السورية التي لها دورا في الأزمة السورية”.
وأجابت على تعليق يشير إلى أن أستانا1 وأستانا 2 لم تمثل جميع أطياف المعارضة: “المشكلة أن الكثير من المعارضين السياسيين لا يفقهون الكثير في السياسة، ولم يتعلموا كيفية اختيار الدول التي من الممكن أن تساهم في حل الأزمة، واليوم ندرك أن فكرة منصة أستانا كانت فكرة جيدة لبناء أي حوار سوري-سوري”.
وأكدت قسيس، أن الفكرة ما زالت في بدايتها، قائلة: أعتقد أن الكثير من المعارضين ينسقون مع موسكو، وأنا إحداهم وكنت في موسكو قبل أيام وتقابلت مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وتطرقنا إلى الوضع الإنساني في حلب وضرورة انطلاق العملية السياسية في سوريا بين جميع الأطراف.
وأجابت على سؤال عما إذا كانت قد بحثت مبادرة أستانا مع بوغدانوف، “تطرقنا إلى جميع المنصات وإلى حال المعارضة السورية، وكيف يمكننا إطلاق العملية السياسية لوقف نزيف الدم السوري وإحلال السلام في سوريا”.
وقالت قسيس رداً على سؤال، هل أعلمتم إن كان هناك تواصل مع أطراف المعارضة الأخرى، من غير الصديقة لموسكو؟ “نحن نعلم تماما أن أبواب موسكو مفتوحة للجميع، وهناك الكثير ممن يطرق هذا الباب من بعض المعارضة الاخرى التي تشتم موسكو في الاعلام ولكنها في النهاية تطرق باب روسيا، لأنه لا يوجد عاقل روسي يعتقد أن الحل سيأتي من خلال دول أخرى، الحل سيأتي من روسيا وهذا بديهي للجميع، وبدلا من الشتائم، يجب أن يكونوا أكثر عقلانية ويفكروا معنا كيف يمكننا وقف نزيف الدم السوري”.
وختمت : “لا يمكن إحلال السلام من خلال طرف واحد، حتى وإن كان هناك إرادة من الطرف الروسي في إحلال السلام وإطلاق العملية السياسية، ولكن لا يمكنها تحقيق هذا الشيء من دون شركاء، إذا تركيا تعد اليوم شريكا جيدا لارتباطها بعدد من المعارضين السوريين المحسوبين عليها، فهي شريك جيد إذا رغبت وكان لديها إرادة حقيقية لتحقيق السلام في سوريا.
معا حق رندول السياسة تحتاج عطاء و سلاسة و رطوبة.
وهل انت التي تفهمين بالسياسة ياخائنة ترتمين في احضان الروس والخراب والقتل والدمار والتشريد هل استطعت ان تساعدي في هذه الماساة ولو واحد بالمية كفاكم فلسفة انت عميلة رخيصة لاتمثلين الا نفسك وبعض الحثالات واعتقد ان اغلبية الشعب لم يسمع عنك الا انك حبيبة بعض المسؤولين الروس اسيادك
وهل السياستلية رندة خانم جاهزة لتعطي دروس خصوصية عن السياسة فإن كانت جاهزة ومتبرعة خدمة للسياسة والسياسة فقط سنرسل لها عدد من الكسالى في السياسة امثال ميشيل كيلو وسمير نشار لتبدأ دورتها الشهرية في السياسة
لأنهم ليسوا بارعين بالكذي مثل رندة قسيس
انا دائما بشوف انو حديثها عقلاني ومعقول . مو ضروري نشتم الروس وننغلق عالدول المعارضة للنظام هيك مامنوصل لحل انو يتنحى كل الي منعملو انو منزيد دعم المعارضة ولكن يستمر النزيف من دون نتيجة
رندا قسيس وما ادراك ما رندا قسيس ٠ زوجة ابن محمد الخولي رئيس المخابرات السابق ٠ وزوجة المناضل والثورجي الفرنسي فابيان بوسار المناضلة العريقة صاحبة اعلان ( اليوم الوطني لفض غشاء العذارى ) تريد هذه **** قيادة المعارضة السورية ٠ بفضل مواهبها البارزة خاصة بفض غشاء العذارى ٠ هواها كازاخستاني و**** كازاخستاني وتريد سحب ٠ تيوسها كاللص السابق في أمريكا جهاد المقدسي الكيماوي ٠ والجيش الشيوعي الملحد قدري جميل ٠ فتصورا ايها الاكارم ٠ ان هذه الأشكال الوسخة سوف تقود المعارضة والثورة السورية ٠ شلة عكاريت خليط من القوادين والديوثين ٠ والمناضلة العريقة بغشاء العذارى٠
عل أفضل من هل المجرم المعتوه المغسول دماغه هو ومرته الشبح اللي بعتو بناتهن الصغار (سبع سنين وتسع سنين) ليفجرو حالون ….شي لايمكن وصفه …لأول مرة تحدث بتاريخ البشرية ..أكيد الكل شاف الفيديو
هاد شريط البنت المنحورة سيناريو وأفلمة ولأهداف خبيثة ولايصدق هذه القصة إلا الذين في رؤوسهم خرف.
قول يخرب بيت كاتب السيناريو شو حقير ومتوحش أعمى البصر والبصيرة كالبهيم الهائم.
أما بالنسبة للست قسيس متلها متل قدري جميل وهيثم مناع وجهاد مقدسي وصالح مسلم ولؤي حسين……. وعم يجربوا صوتهم وإذا استطاعوا عمل شيء لصالحهم بيكون اتغلبوا عن اللذين ينتقدوهم..أما أن يجلس بقية المعارضين دون أي حركة وكأن على رؤوسهم الطير ويريدون من الآخرين أن يعملوا عنهم وأخيرا يحصلون على النتائج…بكل الأحوال لا قسيس ولا مصيص من كل هالمعارضين يستطيع فرض إرادته بمطالب الشعب في أي اتفاق دولي أو أقليمي الكل بما فيهم النظام تجري تركيب الاتفاقات وتقاسم الأدوار من وراء ظهورهم ودون حتى أخذ رأيهم وصار لكل جهة منهم معلم ينتظر لأخذ التعليمات منه .
تباً لهم جميعاً.
مبروك “للثورة” نماذج المعلقين أعلاه …..
ولسا عم يلومو بشار
المشكلة يا رندة
الكثير من السياسيين ليس لديهم مؤهلات مثلك مثلا الخلفية الثقافية ؟؟؟
وليس لديهم المؤهلات الذي تعرضهم على الروس خلف الأبواب المغلقة
والأجتماعات المنفردة مع لافروف وبقية الشلة
وليس لديهم وسائل الأقناع مثلما لديك ؟؟؟؟
نصيرية حقك فرنك مصدي الحثالاث مثلك صارت للذبانة دكانة وصارت تسكر بالعصر
فهو يلجأ إلى لغة السباب والشتائم التي تدل على اليأس وفقدان الامل كما يبحث عن أسماء جديدة وألقاب ..دكتور.. ( ربما في قلي البطاطا في مطبخ أحد المطاعم في بلاد الله الواسعة ) ليش لآ مافي حدا أحسن من حدا . هههههههههههه , والله إنك تستحق الشفقة , على كل الاحوال سيأتي اليوم الذي ستدرك فيه غباءك وإن لم تدرك ذلك وهذا ما أتوقعه , فعلى نفسها جنت براقش….ههههههههههههههههه
يا ريت نجتمع اناوانتي بغرفة شي نص ساعه تعلميني السياسة
ليش الغالبية العظمى من التعليقات المضادة للسيدة التي تسمي نفسها معارضة تتمحور تحديدا حول امور وفنتازيا جنسية؟
أنا برأيي انها متسلقة ووصولية وانتهازية، وممكن كتير مدفوعة من النظام. لما بسمعها بحس حالي في حلقة حزبية بعثية. نفس المنطق الخشبي اللي لا بيودي ولا بيجيب والمفردات والمصطلحات اللي بتستعملها ما بتفرق شي عن اللي بيستعملوها ما يسمى اعلاميي قناة الدنيا. ما عدا انها شخصية سمجة وحضورها غليظ.
اللي بدي قولو انو في 100 قصة تنتقدوها عليها – بس ليش الاغلبية الساحقة من التعليقات تتعلق حول الجنس؟ واحد بيحكي عن دورتها، والتاني بدو يجتمع معها خلف الابواب المغلقة، والتالت ترك كل شي وسرد تاريخها – ويا ريت التاريخ اللي بيتعلق بمهنيتها او ارتباطاتها السياسية – حتى سرد تاريخها فات بالجنس وغيرو.
انو شو هالهوس بالجنس هاد؟
بشو فرقتو عن اي شبيح لسانو زفر؟ بشو تميزتو عن الشبيح اللي بيشتم صبايا الثورة؟
ما عم نفهم قصة انو اذا لم نتميز اخلاقيا عن عصابة بشار، ما رح يتغير شي… الميت ما بيغير ميت…
للسوري المسيحي : الهدف من سرد تاريخها ليعرف القاريء هذه النماذج الوسخة يجب فضحها امام الناس ٠ يللي باعوا حالهم وباعوا شرفهم لسفاح القرداحة ٠ ويعتبرون نفسهم من المعارضة ٠ روح انصح الجعفري ممثل دولتك بمجلس الأمن ان يتكلم بتهذيب امام مندوبي دول العالم ٠ المتسلقين على الثورة والخونة الذين يدعون الوطنية يجب فضحهم ٠ وتعريتهم لكشف تاريخهم غير المشرف ٠ اقرأ كتابتها هذه المحترمة يللي حضرتك تدافع عنها ٠ اليوم الوطني لفض غشاء العذارى٠
انا ما عم دافع عنها خيو، انا عم دافع عنك من حالك والغضب اللي فيك، الغضب المشروع اللي فيك ياللي بريد شوفو دافع لشي اسمى من انك تشتم حدا، الشتم اللي لا بيودي ولا بجيب.
الأخ سوري مسيحي لا تعطي الامور اكتر مما تستحق و رندا مجرد حالة شاذة في مرحلة شاذة عمرها ٤٦ سنة بالنسبة للمشاركات فمجرد فشة خلق، انا متأكد انه انت تعرف اخلاق الشبيحة، كان شلخوا عرض الواحد و شتموا عائلته و أمه و ابوها اخته و دينه و كل شي حوله بمحيط ٥ كم.
نعم بعرف اخلاق الشبيحة – وانا علقت لاني أربأ بك ان تكون متلهن وتشلخ عرض حدا. الغضب اللي فيكن اسمى من ان يتلوث بالشتم.
صديقي ليت رندا كانت اكبر مشكلاتنا.
كلام الاخوة المعلقين على هدا الخبر اما نابع من انزعاج من ان العصابة الاسدية وداعميها لهم رضى ان تكون هذه الشخصية وباقي السفلة متكلمين باسم المعارضة بعد ان تم تحييد الشرفاء وتطفيشهم ضمن حملة مدروسة وكلنا نساعدهم في انجاح مخططاتهم بغباء وصار المثل القائل : ” من قلة الخيل شدينا عالكلاب سرج” ينطبق علينا
وتحية للاخ المسيحي وباقي الاحرار
ويسفط غزاة سوريا وصبيهم الاهبل
بالفعل هو هیك