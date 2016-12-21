رومانيا ترشح أول امرأة مسلمة لمنصب رئيس الوزراء

أعلن الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الروماني الاربعاء، أنه تم ترشيح وزيرة التنمية الاقليمية السابقة غير المعروفة على نطاق واسع، سيفيل شهيدة لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا .

وإذا تم الموافقة على تعيينها، كما هو متوقع، من قبل الرئيس كلاوس يوهانيس والبرلمان، ستصبح سيفيل (52 عاماً) أيضا أول مسلمة، تقود الحكومة الرومانية.

يذكر أن حوالي 3ر0 بالمئة من السكان في رومانيا مسلمون.

وكان الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” قد فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 كانون أول/ديسمبر، لكن لم يحصل على أغلبية مطلقة بفارق ضئيل، مما يعني أنهم سيشكلون ائتلافاً مع الحلفاء مثل حزب “تحالف الليبراليين والديمقراطيين” (إيه.إل.دي.إي).

ولم يتمكن ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” من أن يصبح رئيساً للوزراء، بسبب إدانته بالتلاعب في الانتخابات.

وبموجب القانون الروماني، يمنع شخص مدان من تولي مناصب حكومية بارزة.

غير أنه قال إن المسؤولية السياسية للحكم مازالت في يديه، مما قاد مراقبين للتكهن بأنه سيسعى لتعديل القانون وفتح الباب لنفسه لتولي المنصب.

قال دراجنيا إنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة سريعا.

وكانت جميع الاحزاب قبل الانتخابات قد أيدت المستقل داسيان كيولوس، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء ، خلال العام الماضي. (DPA)

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