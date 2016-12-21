رومانيا ترشح أول امرأة مسلمة لمنصب رئيس الوزراء

أعلن الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الروماني الاربعاء، أنه تم ترشيح وزيرة التنمية الاقليمية السابقة غير المعروفة على نطاق واسع، سيفيل شهيدة لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا .
وإذا تم الموافقة على تعيينها، كما هو متوقع، من قبل الرئيس كلاوس يوهانيس والبرلمان، ستصبح سيفيل (52 عاماً) أيضا أول مسلمة، تقود الحكومة الرومانية.
يذكر أن حوالي 3ر0 بالمئة من السكان في رومانيا مسلمون.
وكان الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” قد فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 كانون أول/ديسمبر، لكن لم يحصل على أغلبية مطلقة بفارق ضئيل، مما يعني أنهم سيشكلون ائتلافاً مع الحلفاء مثل حزب “تحالف الليبراليين والديمقراطيين” (إيه.إل.دي.إي).
ولم يتمكن ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” من أن يصبح رئيساً للوزراء، بسبب إدانته بالتلاعب في الانتخابات.
وبموجب القانون الروماني، يمنع شخص مدان من تولي مناصب حكومية بارزة.
غير أنه قال إن المسؤولية السياسية للحكم مازالت في يديه، مما قاد مراقبين للتكهن بأنه سيسعى لتعديل القانون وفتح الباب لنفسه لتولي المنصب.
قال دراجنيا إنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة سريعا.
وكانت جميع الاحزاب قبل الانتخابات قد أيدت المستقل داسيان كيولوس، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء ، خلال العام الماضي. (DPA)
نحنا بسورية كمان لا ننظر للديانة
فرئيسنا نصيري بالرغم من ان النصيرية ٥ بالمائة من سكان سورية
١٦ سنة قاعد علي الكرسي لا يتركها
ابو ه لبشار نصيري ايضا قعد ٣٠ سنة ماترك الكرسي الى القبر!!!
إنّو يفهموا النصيرية إنّو في غيرهم بسورية ماكانوا يفهموا
زوج هذه الوزيرة سوري اسمه أكرم
النصيرية حاولو الانفصال بدويلة بمساعدة فرنسا و لكن فرنسا و الغرب كان يبيت امر أشد و ادهى و ووعدهم بحكم سوريا كاملة وليس مجرد دويلة منفصلة . و تم لهم ذلك و حين استولى حافظ الأسد على السلطة اطبق عليها اطباقا مخيفا و اصبح و طائفته يقتص من المسلمين السوريين و ينكل بهم و يصب حقده الاسود و طائفته على السوريين العرب و المسلمين حيث لا يعتبر النصيريون انفسم عربا او مسلمين . انفرد هذا العدو الشرس الحاقد حتى العظم بالسلطة و اسس امبراطورية الرعب و القتل و السرقة و الأجرام فكون نظام اشبه بنظام المافيا و العصابات و لكن له رخصة شرعية من الامم المتحدة و اسرائيل و الغرب كونه قدم نفسه انه رأس حربة بوجه المسلمين بين قوسين (الارهابيين) كما يسوقون له بالأعلام . ثم أخذ الأمان و الدعم من الشرق و الغرب كونه من اشد اعداء المسلمين هو و طائفته و عزز مكانته بالسلطة و مكن لطائفته بكل مفاصل الحياة السياسة و الاقتصادية و الاعلامية و اصبح العلويين بكل مفاصل الدولة كالسرطان ينهش الجسد .
و عندما اشتد الألم بالجسد السوري من شدة ظلم و اجرام النصيريين بحقة و طالب بالقليل من اوكسجين الحرية و المعاملة البشرية . انتفض الصبي بشار و جمع اشياعه و اتباعه و ظائفته و تحالف مع الوسخ التاريخ من شيعة لبنان و ايران و افغانستان و العراق و روسيا العدوة اللدود للمسلمين و دمر البلد و الجسد السوري عن بكرة ابيه متابعا مسلسل الحقد الطائفي النصيري على المكون المسلم و العربي .
هذه هي القصة باختصار