سوري ينقذ أماً و طفليها من حريق اندلع بمنزلهم في السعودية

كرمت السلطات السعودية مقيماً سورياً أنقذ أسرة من حريق شب في منزلها، بمدينة الرياض.

وقالت وسائل إعلام سعودية، بحسب ما رصد عكس السير، إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، كرم المقيم السوري محمد بن علي الحسين بمكافأة مالية، تقديراً لما قام به من عمل تمثل في إنقاذ أسرة مكونة من أم وطفليها تعرضت لحادثة حريق في منزلهم بمدينة الرياض.

وسلم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه الثلاثاء السوري المكافأة المالية، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي.

وعبر المقيم السوري عن شكره لمدير عام الدفاع المدني على استقباله وتسليمه المكافأة.

عكس السير