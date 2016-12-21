على طريق حلب .. وصفي المعصراني و جودي يغنيان المدينة المنكوبة ( فيديو )

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حاولت الاستماع لهذا الفديو ولم اتمكن من اكماله واضطررت الى سماعه على دفعات حيث لم تتوقف دموعي ابدا ولا ادري ماذا اقول للكلاب الذين رقصوا على اشلاء حلب وساجمع ما تبقى عندي من صلابة لاقول لهؤلاء الكلاب
(افرحوا وارقصوا كثيرا لانها آخر فرحة لكم باذن الله وستهزمون ولكن لن نكون مثلكم باي حال من الاحوال)
اشلاء حلب؟ حلب فقط احیاء المعارضة…احیاء الموالیة مو بنی آدم…نعم هذا هو السبب الاستمرار الحرب ل6 سنوات… اللغة الاقصائیة…
الإقصاء من نظام الإرهاب ياجاسم وليس من المعارضة التي تطالب بحقوق الشعب المشروعة والتي يصادرها حفنة من الإرهابيين بقوة السلاح برئاسة عائلة مارقة لا تمت للسوريين بالأصل بشيء..أما الموالين هم ليسوا موالون لنظام ما ضد معارضة ما بقدر وقوفهم ومساندتهم للقتل والإجرام والتدمير بحق شعب أراد الحصول على حقوقه المصادرة والمسلوبة بقوة السلاح والقهر ، لن استمع لمعزوفة النشاذ أياها والتي يرددها النظام عن الإرهاب وقصص الاحتيال والتمثيل والكذب الشعب السوري ثار سلمياً ضد نظام إرهابي ديكتاتوري عسكري متخلف وكل الحراك والمظاهرات والتضحيات موثقة صوت وصورة والذي لم يتم توثيقه أكبر وهذا دليل كافي وافي على إجرام النظام وهمجيته ومسؤليته عن كل هذا الدمار والحروب وكل متغاضي عن الحقيقة هو إنسان يبتعد عن الحق ومغفل جبان وظالم وممكن أن يكون بدافع طائفي متخلف حقير.
عاشت الثورة وعاش الشعب السوري الحر ويسقط الأندال الجبناء مع نظام الإرهاب والتسلط والعمالة والإجرام .
حلوة كتير الله يعطيكم العافية
الثورة الحقيقية هي ثورة على الخوف والخنوع وبنفس الوقت ثورة حب للجميع بدون اقصاء لأحد نحنا السوريون وإن مالت رايتنا بس بإذن الله تعالى مابتسقط …. الله كريم
الى الاخوة القادرين على الترجمة ترجمة كلمات الاغنية واعادة بثها مترجمة ونشرها ليستمع اليها من كان يملك قلبا فهي تستحق كلمات جميلة ومعبرة عن شعب حلب المكلوم . راجعين باذن الله ياحلب يا مدينة الحضارة والفن والعلم غصبا عن الاوباش الذي دنسوا ترابك الطاهر بعمائهم السوداء التي تشبه قلوبهم السوداء
تحية للمبدع دائما الفنان الأنسان وصفي المعصراني . نعم الأنشودة توصف الوضع الحقيقي لشعبنا ناس ضحت بكل شي من أجل مستقبل البلد وناس فرحت على خراب البلد ورقصت على اشلاء اخوانهم … الله ينتقم من كل أناني وعديم الأحساس وخائن لبلده وراكع للبوط العسكري والأحتلال الصفوي.