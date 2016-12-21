مسؤول إسرائيلي كبير : حزب الله يستخدم مدرعات أمريكية تم توريدها للجيش اللبناني في حربه لصالح نظام الأسد في سوريا

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا يستخدمون حاملات جنود مدرعة أمريكية كان قد تم توريدها للجيش اللبناني.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن السفارة الأمريكية في بيروت تعكف على التحقيق في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يفترض أنها تظهر حزب الله وهو يستعرض معدات عسكرية أمريكية في سوريا.
وتردد على نطاق واسع أن هذه الصور كانت تظهر عربات مدرعة من طراز ام113 لنقل الجنود، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استخدامها شائع جداً في المنطقة.
وفي إفادة للصحافيين الأجانب في تل أبيب، عرض المسؤول الكبير صورة لمركبات عسكرية قال إنها تتضمن ناقلات جنود أمريكية مدرعة مصطفة في طريق.
وقال بالانجليزية “ناقلات الجنود المدرعة هذه تابعة لحزب الله.. أثناء قتاله في سوريا أخذوها من القوات المسلحة اللبنانية.” ووصف الجماعة بأن لها نفوذ كبير في لبنان.
وقال المسؤول الذي تقتضي شروط الإفادة عدم تعريفه باسمه أو رتبته أو منصبه، “تبادلنا هذه المعلومة مع دول أخرى منها الولايات المتحدة بالطبع حتى أنني يمكنني القول بأننا تعرفنا على هذه المركبات بالتحديد بمحددات خاصة نعرفها… إنها ناقلات جنود مدرعة أعطيت للقوات المسلحة اللبنانية. هذا ليس افتراضاً.”
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن المركبات المدرعة سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش.
ولم يورد المسؤول أي تعليق عن متى تم توريد المركبات للجيش اللبناني.
وقال إن حزب الله لديه ثمانية آلاف مقاتل في سوريا حيث قتل أكثر من 1700 من مقاتليه منذ عام 2011. (REUTERS)
اذا كان( حزب الله) يستخدم اسلحة امريكية فلا شيء مفاجئ او جديد فهو مجرد مليشيا تتبع الولي الفقيه الذي يستخدم اسلحة امريكية واسرائيلية ايضا وانتم تعلمون ذلك
اما الطريف في الامر فهو التحقيق في الامر وكأن الامريكان لا يعلمون ان الجيش اللبناني والرئاسة والحكومة والشعب اللبناني كلهم رهائن بيد ما يسمى (حزب الله)
اي يعني وين مشكلتك؟!
هلق نحنا رهائن ومانا دريانين يا ماااامي وسعد الحريري كمان رهينة وهادا القرعة يلي بتحبو وبيتجيبو كل ما يطلع سكاتش ضد حزب الله لانو بينفسكون بالحكي كمان رهينة !!! لا ولوووو كتير هيك ، صاحبي اذا بيهمك تعرف الحقيقة حقلك واذا ما بدك تصدق ستين عمرك اذا بتصدق هاي الدبابات اصلاً لاسرائيل بس سنة 2000 لما انسحبت اسرائيل من لبنان تركت شي اسمو جيش لبنان الحر او جيش لبنان الجنوبي ، وكان مسلح بهاي الدبابات مافي 24 ساعة فرط الجيش كلوا لما انسحبت اسرائيل فقامت اسرائيل بطلعات جوية ضربت يلي قدرت عليه ونص الدبابات شفطوها الحزب قبل ان تضربها اسرائيل هاي القصة وما فيها وهالحيوان اليهودي يلي عميحكي جدبة ويمكن ما عرفان وعموماً كلامو لا بيقدم ولا بيأخر لانو اميركا عمتعطينا سلاح لنقاتل القاعدة ومثيلاتها فقط يعني مش اسرائيل ونحنا عرفانين هالشيء وما معتمدين على السلاح الامريكي ولن يتوقف التدريب والتسليح الامريكي طول مافي قاعدة في المنطقة لنحارب عنهون ، وبالتالي اذا خايف هالجدبة على السلاح الامريكي ما يتوجه لصدور اليهود يتطمن ، يلي عميضربكون فيه حزب الله شغل ايران بالهندسة العسكية ولا حتى شغل روسيا للمعلومية لانو روسيا اخرى من اميركا في قضية اسرائيل
المخابرات المركزية الامريكية تعلم تماما ان هذه المركبات يملكها الحزبولا ٠ وهي صامته ٠ ولمن عندما ظهرت في الاعلام بدأت المراوغة الامريكية ٠ وتحقيقات وسين وجيم ولجان ودراسة يعني بالنهاية تمييع القضية ٠ العبد الأسود اوباما مشارك بالجريمة ضد الشعب السوري ٠ ست سنوات واوباما يكذب عالسوريين ٠ وحتى الادارة الجديدة كلهم نفس الطينة طالما اسراءًيل تبارك هذا النظام القاتل ٠ إذن يجب الاعتماد على الله وعلى الذات ٠