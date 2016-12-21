ملايين المشاهدات للحظة طرد كوميدي ” أمريكي – عربي ” شهير من الطائرة لأنه تكلم باللغة العربية ! ( فيديو )

تعرض كوميدي أمريكي – يمني لموقف عنصري على متن طائرة أمريكية، ونشر مقطعاً مصوراً يوثق ما حصل له.

وانتشر المقطع الذي نشره “آدم صالح” اليوتيوبر الشهير بنشر مقاطع ومقالب كوميدية، على نحن واسع، حيث شوهد على صفحته الشخصية أكثر من 12 مليون مرة خلال 4 ساعات، وتمت مشاركته أكثر من 380 ألف مرة.

ويظهر المقطع المصور الذي اطلع عليه عكس السير، إخراج مسؤولي شركة “دلتا” للطيران، لصالح من الطائرة لكونه تكلم باللغة العربية، ما أشعر فيما يبدو بعضاً من الركاب بعدم الراحة.

وقال صالح في الفيديو : “نحن في العام 2016 وخطوط دلتا الجوية تطردنا لأننا تكلمنا بلغة مختلفة .. شكراً لكم .. أنتم عنصريون .. لا أصدق عيناي .. تكلمت بكلمة واحدة فقط بغير لغة (العربية)”.

وعلق صالح على الفيديو بالقول : “تم طردنا من الطائرة لأنني تكلمت مع أمي عبر الهاتف باللغة العربية”.

يذكر أن صالح حاصل على جائزة “الزر الذهبي” التي يمنحها يوتيوب لأصحاب القنوات الذين يتجاوز عدد مشتركيهم المليون مشترك.

عكس السير