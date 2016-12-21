ملايين المشاهدات للحظة طرد كوميدي ” أمريكي – عربي ” شهير من الطائرة لأنه تكلم باللغة العربية ! ( فيديو )

تعرض كوميدي أمريكي – يمني لموقف عنصري على متن طائرة أمريكية، ونشر مقطعاً مصوراً يوثق ما حصل له.
وانتشر المقطع الذي نشره “آدم صالح” اليوتيوبر الشهير بنشر مقاطع ومقالب كوميدية، على نحن واسع، حيث شوهد على صفحته الشخصية أكثر من 12 مليون مرة خلال 4 ساعات، وتمت مشاركته أكثر من 380 ألف مرة.
ويظهر المقطع المصور الذي اطلع عليه عكس السير، إخراج مسؤولي شركة “دلتا” للطيران، لصالح من الطائرة لكونه تكلم باللغة العربية، ما أشعر فيما يبدو بعضاً من الركاب بعدم الراحة.
وقال صالح في الفيديو : “نحن في العام 2016 وخطوط دلتا الجوية تطردنا لأننا تكلمنا بلغة مختلفة .. شكراً لكم .. أنتم عنصريون .. لا أصدق عيناي .. تكلمت بكلمة واحدة فقط بغير لغة (العربية)”.
وعلق صالح على الفيديو بالقول : “تم طردنا من الطائرة لأنني تكلمت مع أمي عبر الهاتف باللغة العربية”.
يذكر أن صالح حاصل على جائزة “الزر الذهبي” التي يمنحها يوتيوب لأصحاب القنوات الذين يتجاوز عدد مشتركيهم المليون مشترك.
عادي انا كنت اشتغل بمطار دبي كانو يقلولي الخليجيين لا تعطينا كرسي جنب هنود… العنصرية بكل مكان
لو ما عنا زعماء اوسخ من مريام كلينك ما كان حدى راح لعند هالكلاب.
كل شعب بيفكر حالو احسن من الشعب التاني,,,,,,, و الحشا كل الشعوب بتسوى خرية
عن جد مشهد مقرف… و الف التهیة للرجل الملتحی ال جانب الذی اعبر عن تضامنه …
مخلصنا و قائدنا نحو الحرية امنا أمريكا
ان العرب لايكرهون الهندي او البنغالي فهم يبتعدون عن الرائحه الكريهة التي تصدر من بعضهم بسبب الزيوت التي يضعونها على اجسادهم اما التكلم باللغه العربيه فيجب ان يفرض عليهم والا عاملوهم بالمثل حتى لاتكون ذلة للعرب