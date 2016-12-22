ألمانيا : إلغاء مذكرة توقيف بحق لاجئ سوري اغتصب فتاة و نقله إلى المشفى لأنه ” مريض نفسي “

ألغت محكمة مذكرة توقيف بحق لاجئ سوري اغتصب فتاة تعمل في مخبز في بلدة برونسبوتل شمالي ألمانيا، بسبب معاناته من اضطرابات نفسية.

وبحسب موقع “بوينز ميدين” الألماني المحلي ، فإن اللاجئ السوري (28 عاماً) قام في الرابع من حزيران الماضي باغتصاب فتاة (28 عاماً) تعمل في مخبز في شارع فورت لويتا فويته في بلدة برونسبوتل.

وقال الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب قام قبل حادثة الاغتصاب بيومين بالتحرش بعدة فتيات وحاول تقبيلهن واحتضانهن غصباً.

وأضاف الموقع أن التقرير الطبي أكد أن الجاني لا يتحمل المسؤولية الجنائية بسبب اضطرابات نفسية يعاني منها.

وألغت المحكمة مذكرة توقيف بحقه وأصدرت قراراً بتحويله إلى مشفى للأمراض النفسية، وستصدر في الثالث من شهر كانون الثاني القادم حكماً جديداً بحقه.

عكس السير