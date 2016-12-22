ألمانيا : الشرطة تفتش نزلاً للاجئين على خلفية هجوم برلين

فتشت الشرطة أحد نزل اللاجئين بمدينة إيمريش بولاية شمال الراين وستفاليا كان المتهم الرئيسي في هجوم برلين، أنيس عامري، مسجلا فيه ةوفق البيانات الرسمية.

يذكر أن هجوم الدهس في برلين والذي وقع الاثنين الماضي أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

واستغرقت عملية التفتيش نحو ساعة صباح اليوم الخميس (22 ديسمبر/كانون الأول 2016) وشارك فيها قرابة 100 من أفراد الأمن منهم عناصر بالقوات الخاصة، ولم تعلن الشرطة شيئا عن نتائجها حتى الآن.

وكان عدد من رجال الشرطة قد تمركزوا بالقرب من النزل منذ أمس الأربعاء.

ورفض متحدث باسم الشرطة التطرق لمزيد من التفاصيل بشأن العملية وأشار إلى أن ذلك من اختصاص النائب العام.

ولم يعلن النائب العام شيئا عن نتائج التحقيقات التي تجري لضبط الجناة الذين نفذوا عملية الدهس التي وقعت في أحد أسواق أعياد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين.

ورصدت السلطات في ألمانيا ما يصل إلى 100 ألف يورو مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود للشاب التونسي أنيس عامري الذي تتهمه السلطات رسميا بالوقوف وراء هجوم الدهس الإرهابي.

وحث المدعي العام في ألمانيا المواطنين على توخي الحذر قائلا في بيان له أمس الآربعاء “لا تعرضوا أنفسكم للخطر لأن هذا الشخص يمكن أن يكون عنيفا ومسلحا”. (DPA-AFP)

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