ألمانيا : المدعي العام ينفي توقيف أشخاص على صلة بمنفذ هجوم برلين

نفى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، الخميس، توقيف السلطات لأشخاص على صلة بمنفذ هجوم برلين الدامي.

وجاء النفي بعدما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار أن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص، الخميس، على صلة بالتونسي أنيس عامري الذي تلاحقه السلطات للاشتباه بتنفيذه عملية الدهس التي استهدفت حشدا في سوق مكتظة ببرلين وأسفرت عن مقتل 12 شخصا يوم الاثنبن الماضي.

وذكرت صحيفة دي فيلت نقلا عن محققين في وقت سابق أن القوات الخاصة في الشرطة الألمانية داهمت شقتين في ضاحية كروزبرغ في برلين في وقت متأخر الأربعاء لكن لم تعثر على عامري.

وقد رصدت السلطات الألمانية مكافأة قدرها 100 ألف يورو، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على المشتبه فيه عامري، 24 عاما، فيما جرى إخلاء سبيل لاجئ باكستاني، كان قد اعتقل في وقت سابق. (SKYNEWS)

عكس السير