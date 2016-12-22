ألمانيا : تراجع فرص التوصل إلى حل سلمي مع بشار الأسد بعد أحداث حلب

أشارت الحكومة الألمانية إلى أن تصور التوصل لحل سلمي مع بشار الأسد أصبح أقل مما كان عليه قبل أحداث مدينة حلب.

وقال مارتين شيفر المتحدث باسم الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إنه لم يعد من المتصور بشكل سليم” كيفية التوصل الى سلام دائم بالنسبة لسورية مع الأسد” بعد الأحداث المفزعة في حلب وفي ظل ” كارثة إنسانية لم يشهد العالم مثلها منذ أجيال”.

وتابع شيفر أنه يبدو أن هناك داخل القيادة السورية اعتقادا بأن السيطرة على حلب “هي اللبنة قبل الأخيرة في الانتصار” ولفت إلى أن من يعتقد ذلك، فهو يخدع نفسه.

واختتم شيفر حديثه بالقول إن الحكومة الألمانية ستواصل مع شركائها محاولة العمل على تحسين الوضع الإنساني للمتضررين. (DPA)

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