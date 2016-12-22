إدارة برشلونة تحتوي الأزمة بين إنريكي و راكيتيتش

احتوى مسؤولو نادي #برشلونة الإسباني الأزمة التي كانت على وشك الانفجار بين مدرب الفريق #لويس_إنريكي ولاعبه الكرواتي ايفان راكيتيتش، بحسب ما كشفت عنه صحيفة مقربة من النادي الكاتالوني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنّ راكيتيتش يشعر بالظلم من طرف مدربه لويس انريكي بعدما قام باستبداله أكثر من مرة خلال المباريات الأخيرة لبرشلونة على غرار الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لقاء ريال سوسيداد في مسابقة “الليغا” وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب ذات الصحيفة الكاتالونية، فإنّ راكيتيتش ملتزم بتعليمات إنريكي، وعادة ما يصرح أنّ “المدرب وحده هو المسؤول عن القرارات الفنية”، إلا أنّ النجم الكرواتي ظهر غاضباً من قرار مدربه الأخير عندما فضل الاعتماد على صامويل أومتيتي مكان سيرجيو بوسكيتس في مباراة إسبانيول الأحد الماضي، مع تغيير مركز خافيير ماسكيرانو من قلب الدفاع للاعب الوسط.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، رد لويس انريكي عندما سُئل، مؤخراً، عن سبب تقليص دور ايفان راكيتيتش في استراتجيته بأنها “رؤية فنية لمصلحة الفريق”.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” أن إدارة نادي برشلونة قد تدخلت لتلطيف الأجواء بين الطرفين، حيث أشادت بالتزام اللاعب راكيتيتش وسلوكه الاحترافي، ما دفعها للتحرك للتفاوض معه بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2019.

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