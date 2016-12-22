إرتفاع عدد الجرحى المستقدمين من حلب في المستشفيات التركية إلى 182 بعضهم فارق الحياة

ارتفع عدد الجرحى السوريين المُستقدمين إلى مستشفيات تركيا، إلى 182 جريحًا، منذ بدء عملية الإجلاء من الأحياء الشرقية بمدينة حلب، التي تحاصرها قوات النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الأجنبية الموالية لها.

وذكرت مصادر في مديرية الصحافة والإعلام والنشر، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، للأناضول أن العدد المذكور من الجرحى نُقِلوا إلى مستشفيات ولاية هطاي بسيارت إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية، عبر معبر “جيلفا غوزو” التركي، المقابل لمعبر “باب الهوى” السوري.

وأوضحت أن من بين الجرحى 72 طفلًا، وأن الجهات المعنية نقلت فيما بعد 80 جريحًا إلى ولايات أخرى، فيما غادر المستشفيات 23 منهم بعد انتهاء العلاج اللازم.

وأكّدت المصادر أن 15 جريحًا من المُستقدمين توفّوا في المستشفيات متأثرين بجروحهم البليغة التي أصيبوا بها داخل أحياء حلب الشرقية المحاصرة. (ANADOLU)

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