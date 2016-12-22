إصابة لاعب ألماني في حادث إطلاق نار و مقتل أحد أفراد عائلته

أعلن نادي دينامو دريسدن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم ، إصابة أحد لاعبيه في حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل أحد أفراد عائلته وإصابة آخر.

وذكر النادي أن اللاعب مارك فاكس البالغ عمره 21 عاماً “تعرض لاصابة خطيرة” وتطلبت حالته خضوعه لجراحة عاجلة بعد حادث متجر صغير في بلدة فيسبادن ولكن حياته ليست في خطر.

وذكرت شرطة فيسبادن – دون الكشف عن أسماء الضحايا – أن سيدة تبلغ من العمر 59 عاماً قتلت في الحادث الثلاثاء في متجر كانت تعمل به بينما أصيب زوجها وأحد أقاربها البالغ عمره 21 عاماً.

وأضافت الشرطة أن البحث جار عن رجل مشتبه به ، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنها كانت واقعة سرقة. ( reuters )

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