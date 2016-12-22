إعادة فتح سوق الميلاد في برلين بعد الاعتداء الذي استهدفه مساء الإثنين

أعيد صباح الخميس فتح سوق الميلاد في برلين، بعد أكثر من يومين على الاعتداء الذي شهده مساء الإثنين حين سقط 12 قتيلا دهسا بشاحنة، كما أعلنت الشركات المكلفة إدارته.

وقالت شركتا “شوستيلفبرفاند” و”ايه جي سيتي” في بيان، إنه “رغم الأحداث المأساوية” سيعيد السوق الواقع في وسط برلين فتح أبوابه عند الساعة 10,00 ت غ، بعدما قامت الشرطة بتمشيط المكان.

وأوضحت أن القرار “اتخذ بتنسيق وثيق” مع السلطات، مضيفة أنه احتراما لذكرى الضحايا ستوقف الموسيقى والإنارة.

وسيتم وضع لوحتين تذكاريتين عن أرواح الضحايا بحسب البيان، مضيفا أن قرار إعادة فتح السوق “لم يكن سهلا في مثل هذا الوضع”.

وكانت شاحنة اقتحمت مساء الإثنين سوق الميلاد الواقع قرب كنيسة قديمة تهدم سقفها بالقصف إبان الحرب العالمية الثانية، في اعتداء تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية” ويشتبه بأن التونسي أنيس العامري نفذه. (AFP)

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