الرئيسية » ورد الآن » إعلام بشار الأسد : مسيرات جماهيرية ضخمة في شوارع حلب والمساجد ترفع الصلوات والكنائس تقرع أجراسها ابتهاجا بإعادة الأمن والأمان إلى المدينة بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين

إعلام بشار الأسد : مسيرات جماهيرية ضخمة في شوارع حلب والمساجد ترفع الصلوات والكنائس تقرع أجراسها ابتهاجا بإعادة الأمن والأمان إلى المدينة بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين

‏5 ساعات مضت ورد الآن 2 تعليقان

عكس السير

2 تعليقان

  1. مهند
    ديسمبر 22, 2016 , 10:23 م في 10:23 م

    الف مبروك النصر والله يديم الامن والاستقرار بكل اراضي جمهورية العربية السورية

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  2. محمد
    ديسمبر 22, 2016 , 11:44 م في 11:44 م

    الاراضي الكردية و الفارسية و الروسية و التركية هكدا تقصد يا ايها المدون نرجوا عدم تزوير الواقع الحالي

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