الرئيسية » ورد الآن » إعلام بشار الأسد : مسيرات جماهيرية ضخمة في شوارع حلب والمساجد ترفع الصلوات والكنائس تقرع أجراسها ابتهاجا بإعادة الأمن والأمان إلى المدينة بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين
إعلام بشار الأسد : مسيرات جماهيرية ضخمة في شوارع حلب والمساجد ترفع الصلوات والكنائس تقرع أجراسها ابتهاجا بإعادة الأمن والأمان إلى المدينة بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين
5 ساعات مضت ورد الآن
الف مبروك النصر والله يديم الامن والاستقرار بكل اراضي جمهورية العربية السورية
الاراضي الكردية و الفارسية و الروسية و التركية هكدا تقصد يا ايها المدون نرجوا عدم تزوير الواقع الحالي