الأمم المتحدة : تشكيل فريق عمل للبحث في جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وهي الخطوة الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء.

ومشروع القرار الذي تقدمت به ليختنشتاين وينص على تشكيل هذه المجموعة أقر بأغلبية 105 أصوات، مقابل 15 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت.

وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق مع لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في 2011، أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية “النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل”.

وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.

وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الأمن بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.

ورحب سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان فينافيسير بإقرار النص، وقال “أخيرا خطونا خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي لطالما خيبناها”.

وكان فينافيسير أوضح قبيل التصويت على مشروع القرار أن فريق العمل سيكلف جمع أدلة وضمان أن تكون الملفات “جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا”. (AFP)

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