الأمير تشارلز يدعو إلى التسامح مع اللاجئين و الاختلافات الدينية

دعا الخميس ولي العهد البريطاني، الامير تشارلز، إلى المزيد من التسامح مع اللاجئين والاختلافات الدينية، في رسالة وجهها قبيل عيد الميلاد (الكريسماس)، بثتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال الامير تشارلز، في برنامج “Thought for the day”، الذي تبثه محطة “راديو 4″ التابعة لهيئة الاذاعة البريطانية: “عادة ما نفكر أثناء عيد الميلاد في ولادة ربنا يسوع المسيح”.

وأضاف: “رغم ذلك، أتساءل ما إذا كنا نتذكر هذا العام كيف تتكشف قصة ميلاد المسيح ، مع هجرة العائلة المقدسة هرباً من الاضطهاد العنيف”.

وقال: “وقد نتذكر أيضاً أنه عندما هاجر النبي محمد من مكة إلى المدينة، فإنه فعل ذلك لأنه أيضاً كان يسعى إلى حرية العبادة، له ولأتباعه.”

وأشار تشارلز إلى الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون وغيرهم في سوريا والعراق، والذين تعتبر “الحرية الدينية بالنسبة لهم في كل يوم، خياراً قاسياً بين الحياة والموت.”

وأوضح أن الكثير من اللاجئين الدينيين وغيرهم، يعانون أيضاً من الاضطهاد في ديارهم الجديدة.

وأضاف تشارلز: “إننا نشهد الآن ظهور العديد من الجماعات الشعبوية في أنحاء العالم، العدائية بصورة متزايدة، نحو هؤلاء الذين ينتمون إلى أقلية دينية”.

وقال: “كل ذلك يعد بمثابة صدى مقلق للغاية للأيام المظلمة في ثلاثينيات القرن الماضي”، والتي بلغت ذروتها، “في محاولة مجردة من الشعور الانساني لإبادة اليهود في أوروبا.” (DPA)

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