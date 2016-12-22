” الإعلامي ” الموالي حسين مرتضى يصعد إحدى طائرات النظام الحربية و يتوعد إدلب بالقصف ( فيديو )

" \u0627\u0644\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a " \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u064a\u0646 \u0645\u0631\u062a\u0636\u0649 \u064a\u0635\u0639\u062f \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0637\u0627\u0626\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u062d\u0631\u0628\u064a\u0629 \u0648 \u064a\u062a\u0648\u0639\u062f \u0625\u062f\u0644\u0628 \u0628\u0627\u0644\u0642\u0635\u0641(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
ولماذا لاتكتبون الاعلامي الايراني ؟؟؟
يعني كلب ايراني ليش اكتفيتم بكلمة موالي
الله ياخدك