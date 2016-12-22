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” الإعلامي ” الموالي حسين مرتضى يصعد إحدى طائرات النظام الحربية و يتوعد إدلب بالقصف ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

” الإعلامي ” الموالي حسين مرتضى يصعد إحدى طائرات النظام الحربية و يتوعد إدلب بالقصف ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. خالد مطر
    ديسمبر 22, 2016 , 3:04 م في 3:04 م

    ولماذا لاتكتبون الاعلامي الايراني ؟؟؟
    يعني كلب ايراني ليش اكتفيتم بكلمة موالي

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  2. الادلبي
    ديسمبر 22, 2016 , 3:28 م في 3:28 م

    الله ياخدك

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