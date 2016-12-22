السعودية : زوج يضرب زوجته و يهددها بالقتل بسبب 10 ريالات

أصدرت محكمة جزائية في محافظة #جدة بالسعودية حكماً بحبس زوج خمسة أيام، بعد ثبوت ضربه لزوجته وتهديده لها بالقتل، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

وقال مصدر قانوني لصحيفة الوطن السعودية إن الزوجة اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والركل وتهديدها بالقتل بسكين لرفضها إعطاءه 10 ريالات ومداومته السهر مع أصدقاء له داخل منزلهما، متهمةً أحد أصدقائه بمحاولة الاعتداء الجنسي على ابنيهما.

وأوضح المصدر أن الزوج نفى كل التهم الموجهة إليه، متهماً الزوجة بارتكاب تصرفات غير مسؤولة تجاهه وتجاه أولادهما ومعاناتها من حالة مرضية تصيبها بتخيلات غير واقعية، كما أنها أخفت أوراقاً رسمية تخص عمله.

وقررت المحكمة حبس الزوج لثبوت ضربه زوجته من خلال التقرير الطبي، كما أسقطت التهم الأخرى لعدم وجود قرائن أو أدلة تثبتها.

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