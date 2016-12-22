المرصد : شهداء بينهم أطفال و نساء جراء قصف جوي تركي على مدينة الباب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 29 شهيداً قضوا جراء محاولات القوات التركية وقوات درع الفرات التقدم نحو مدينة الباب عبر قصف بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية.

وأشار المرصد إلى أن الشهداء من ضمنهم 8 أطفال و7 مواطنات، ليرتفع بذلك إلى 36 بينهم 10 أطفال و7 مواطنات عدد الشهداء المدنيين الذين قضوا في القصف الجوي من الطائرات التركية على المدينة.

ارتفع إلى 51 على الأقل عدد مقاتلي وعناصر قوات “درع الفرات” والقوات التركية الداعمة لها الذين قضوا وقتلوا في هجوم المحور الغربي لمدينة الباب، وتفجير تنظيم “الدولة الإسلامية” لمفخخة على الأقل، من ضمنهم 16 جندياً من القوات التركية اعترفت بهم السلطات التركية.

ولفت المرصد إلى أنه حصل على معلومات “موثوقة” تفيد بأن قوات “درع الفرات” عاودت مجدداً هجومها على مدينة الباب، بعد حصول تركيا -عقب اجتماعات بين الأتراك والروس والإيرانيين- على الضوء الأخضر باقتحام المدينة والسيطرة عليها، وذلك على خلفية الوفاق بين هذه الأطراف بخصوص التهجير والإجلاء في حلب والفوعة وكفريا ومن ثم مضايا لاحقاً، ورغبة منها في منع استغلال قوات سوريا الديمقراطية لثغرة الباب والسيطرة عليها والتي ستتيح لها وصل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ببعضها في المقاطعات الثلاث “الجزيرة – كوباني – عفرين”.

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