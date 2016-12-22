النيابة الفرنسية تحقق مع دي ماريا و بوغبا في جرائم تهرب ضريبي

أعلنت نيابة الأموال العامة في فرنسا، أنها ستفتح تحقيقاً أولياً حول عمليات محتملة لتبييض أموال ناتجة عن تهرب ضريبي في عالم كرة القدم، كانت وسائل إعلام أوروبية نشرتها بناء على تسريبات منصة فوتبول ليكس.

وقالت النيابة في بيان لها ، أن التقدم في التحقيقات سيحدد إذا كان نجوم الكرة الذين أخفوا بعض دخولهم عن مصلحة الضرائب يوجد منهم من يعيش في فرنسا ويدين لها بالمال أم لا.

وكان تحقيقاً أولياً، فتح في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بالتزامن مع ما نشره موقع ميديابارت الإلكتروني من تسريبات “فوتبول ليكس”.

وسيتولى التحقيقات المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في فرنسا.

ويبرز من اللاعبين الذين نشرت أسماؤهم في تلك التسريبات كل من لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وخافيير باستوري ولاعب مانشستر يونايتد الانكليزي، الفرنسي بول بوغبا. ( EFE )

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