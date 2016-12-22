بالفيديو .. شاهد كيف صمدت هذه ” السحلية ” على زجاج سيارة مسرعة

في مشهد مثير للدهشة، تناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سحلية وهي تتشبث بالزجاج الأمامي لسيارة مسرعة على أحد الطرقات السريعة في ولاية تكساس الأمريكية.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة في مقدمة السيارة، السحلية وهي تتشبث بقوة على زجاج السيارة الأمامي دون أن تتأثر بالسرعة الزائدة للسيارة التي فاقت سرعتها 80 ميلاً في الساعة.

ونشر أحد مستخدمي موقع يوتيوب الإلكتروني مقطع الفيديو وعلق عليه قائلاً: على الرغم من أن صديقي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة على طريق سريعة بمدينة أوستن، فإن السحلية صمدت على زجاج سيارته ولم تتزحزح أبداً”

وأضاف المستخدم: “لقد انتهت مغامرة السحلية الشجاعة نهاية سعيدة عندما خففت السيارة من سرعتها عند أحد المنعطفات، وعندها تمكنت السحلية من مغادرة السيارة بأمان”.

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