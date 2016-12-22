بالفيديو .. لاعب سلة أمريكي ينفذ تسديدة من علو شاهق

عادة ما يقوم لاعبو كرة السلة بإظهار مهاراتهم في التسديد على الهدف وإدخال الكرة بالسلة بطرق مختلفة، ولكن هذا اللاعب الأمريكي اختار الطريقة الأصعب للتسديد على السلة.

وظهر لاعب كرة السلة ثاندر لو في مقطع فيديو أثار إعجاب ودهشة المتابعين، وهو ينفذ تسديدة مدهشة من أعلى نقطة في مجمع رياضي في مدينة هيوستن الأمريكية ، فبعد أن تسلق ثاندر لو إلى أعلى نقطة في الملعب، نفذ تسديدة بالكرة إلى منصة السلة في الأسفل، حيث اخترقت الكرة السلة من أول رمية.

وقال ثاندر لو متحدثاً عن تجربته وفقاً لشبكة “يو بي آي” الإلكترونية “إنه ارتفاع شاهق، أعتقد بأني لم أصعد إلى مثل هذا الارتفاع من قبل، أنا سعيد لأني نجحت في هذه الرمية الصعبة”.

ويذكر بأن ثاندر لو يعتبر أحد نجوم كرة السلة الأمريكية حيث حصل على العديد من الأرقام القياسية العالمية بسبب مهاراته المدهشة في التسديد.

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