بالفيديو .. نجل فان بيرسي يبدع في التحكم بالكرة على الثلوج

يبدو أن الطفل شاكيل نجل النجم الهولندي المخضرم روبن فان بيرسي، يسير على خطى والده، بعدما أظهر قدرة عالية في التحكم بالكرة.

ونشر الدولي الهولندي السابق روبن فان بيرسي، مهاجم فريق #فنربخشة التركي، مقطع فيديو قصير عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “#إنستغرام”، وهو يلعب كرة القدم على الثلوج.

وأظهر شاكيل فان بيرسي، تحكما رائعا خلال مداعبته الكرة على الثلوج، قبل أن يقوم بتنفيذ ركلة خلفية مزدوجة رائعة في المرمى، وحظي مقطع الفيديو باهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية.

صحيفة “سبورت” الإسبانية أشادت بنجل النجم الهولندي، مشيرة إلى أن شاكيل يسير على خُطى والده، وأنه ينتظره مستقبل باهر في كرة القدم.

يشار إلى أن شاكيل كان قد وقع العام الماضي لأكاديمية نادي فنربخشة، بعد انتقال والده إلى النادي التركي.

جدير بالذكر ان فان بيرسي البالغ من العمر 33 عاما، يعد من أشهر المهاجمين في هولندا، كما سبق له أن لعب مع أندية كبرى على غرار أرسنال ومانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى فنربخشة في صيف 2015.

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