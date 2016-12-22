بشار الأسد خلال استقباله لـ ” مساعد ” وزير الخارجية الإيراني : ” تحرير حلب ” نصر لروسيا و إيران و ليس لنا فقط

قال بشار الأسد، إن “تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصاراً لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعلياً في محاربة الارهاب وخاصة إيران وروسيا وهو في الوقت ذاته انتكاسة لكل الدول المعادية للشعب السوري والتي استخدمت الإرهاب كوسيلة لتحقيق مصالحها”.

جاء ذلك خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر أنصاري والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء، بحسب إعلام النظام، آخر تطورات الاحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد خلال اللقاء على “أهمية الانتصار الذي تحقق مؤخرا في حلب كخطوة اساسية في طريق القضاء على الارهاب في كامل الاراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب”.

عكس السير