بشار الأسد لن يترك أحداً خارج المحرقة .. تعميمات للمشافي و الهيئات و المراكز و المؤسسات و الشركات العامة تدعوهم لإبلاغ موظفيهم بالالتحاق بـ ” الفيلق الخامس ”
المصدر : مدونون وشبكات إخباري موالية – فيسبوك
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عكس السير
قيم الخبر
اذا بدأ النظام بامر فلن يتركه حتى يخترع الجديد ويبدو انه اكتفى الان من الشبيحة الذين شاركوه في تدمير ونهب البلد وكذلك من مجرمي الحرس الثوري وحزب الشيطان وعصابات العراقيين والافغان
فخرج الان علينا بصرعة جديدة وذلك لاهداف عديدة اهمها توريط كل سوري في هذه الحرب القذرة حتى الاطباء وكذلك ايجاد اناس للخطوط الامامية للحفاظ على ارواح طائفته لضمان استمرار سيطرتهاعلى ما يسمى الجيش والامن اذا ما تم التوصل لحل
لا احد يجبر احد ان يحرق نفسه
لماذا
لا يقتلون بشار ويرتاحوا منه
او حتى نفس المجند يقتل ضباطه او عناصر الأمن بسكينة او بحجرة او يدعسهم بالسيارة قبل ان يموت مجانا ؟؟؟!!!
وهل الفلسطينيين اشجع منا
المطلوب اما الخروج من البد و تسليمها لسكانها الجدد الايرانيين لأن رأس الهرم لم يعد يرغب في هذا الشعب أو التورط في الحقد والكراهية و القتل بين السوريين و بنفس الوقت اما العيش بذل و هوان تحت رحمة نظام مجرم حقير أو الهرب للطرف الأخر و العيش بفقر و خوف من القتل والقصف اليومي أو الهرب من البلد و التذلل لدول اللجوء هذا ما فرض على السوريين اليوم في داخل بلدهم يا رب رحمتك وفرجك
حقيقة الفيلق الخامس
طبعا هذا الفيلق سيكون بأشراف روسيا وكل التمويل من روسيا وحددوا العدد الكلي لهذا الفيلق ب ١٠٠٠٠٠ بمئة الف مقاتل والغاية منه والتي يخطط لها الروس هو أخراج كل المليشيات الشيعية وكل حثالاتهم القادمة من لبنان وأفغانستان وبا كستان واليمن والبحرين والعراق وأيران بعد أنتهاء مهمتهم وأحلال هذا الفيلق محلهم لأن الروس يعترفون أن جيش بشار الأرهابي أنتهى ولم يعد قادرا على شيء الأ التعفيش والقتل والسرقات والخطف ولكن أيران غير راضية عن أنشاء هذا الفيلق وأنشاء الله سيكون في الفترة القادمة تصادم بين الروس والأيرانيين عند القسمة على الكعكة السورية اللهم أضرب الظالميين بالظالمين وأخرج الشعب السوري من بينهم سالميين قولوا أميين
هذا الفيلق في حال تم تنفيذه هو شبيه بالجيش العربي الذي شكله الفرنسيين عندما كانت سوريا تحت انتدابهم وكان نواة هذا الجيش من العلويين والأقليات في سوريا والذي مع مرور الزمن صار الجيش العربي السوري الذي لم يهاجم بشكل استراتيجي وتام إلا الشعب السوري باستخدام كافة الأسلحة في القتل والتدمير…شعوب مصابة بالمرض النفسي والعاهات الفكرية عندما يكون هذا الانقسام والإنشطار الأفقي والعمودي وبكافة الاتجاهات في بنية هذا الشعب والذي صارت أطراف منه وجماعات وطوائف ترقص فرحاً وتقيم الاحتفالات بقتل وتدمير وتهجير جزءاً أكبر من أبناء بلدهم وعلى أيادي غرباء ومحتلين بمسميات حلفاء وقوات رديفة لقوات بالأصل هاجمت الشعب وعملت به مالم يفعله أشد الأعداء شراسة؛ .
مخزي وعار واجرام وعدوان أن تأخذ موقف إما أن تقف إلى جانبي وتؤيدني رغماً عنك وبالقوة أو أنك ستتعرض للقتل والتدمير والطرد من منزلك وأرضك والأسوأ من هذا كله وأشد دناءة وعار أولئك المؤيدين الفرحين المساندين لهذه الجرائم والمخازي…لن يكون لكم بهذه الأفعال غير الذل والهوان وعض الأصابع ندماً وحسرات وإن غداً لناظره بقريب.