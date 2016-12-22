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بشار الأسد لن يترك أحداً خارج المحرقة .. تعميمات للمشافي و الهيئات و المراكز و المؤسسات و الشركات العامة تدعوهم لإبلاغ موظفيهم بالالتحاق بـ ” الفيلق الخامس “