ترامب: خططي مازالت قائمة فيما يخص حظر دخول المسلمين إلى أمريكا

قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، دونالد ترامب، إن خططه مازالت قائمة فيما يخص حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين المتطرفين وغيرهم.

جاء ذلك خلال حديث للصحفيين بولاية فلوريدا، الأربعاء، في معرض ردّه على سؤال حول الهجمات الإرهابية في تركيا وألمانيا، وعمّا إذا كان ينوي مراجعة مقترحه المتعلق بحظر دخول المسلمين إلى البلاد.

وقال ترامب: “أنتم تعلمون خططي في هذا الشأن جيدًا، لقد اتضح أنني كنت على حق في هذا الموضوع”.

وفي معرض تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي، في العاصمة الألمانية برلين، اعتبر ترامب أن الهجوم استهدف الإنسانية، وأنه ينبغي وضع حدّ لمثل هذه الهجمات.

والاثنين الماضي، أعرب ترامب عن تعازيه لألمانيا بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وصفه بأنه “هجوم ضد المسيحيين”.

وأودت واقعة دهس جرت الاثنين الماضي، في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) وسط برلين، بحياة 12 شخصًا على الأقل، وإصابة 48 آخرين، بينهم 18 في حالة حرجة.

والثلاثاء الماضي، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي في بيان منسوب له، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن واقعة الدهس.

ولا يتسنّى عادة التأكد من صحة البيانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق ترامب أثناء حملته الانتخابية تصريحات أثارت جدلاً كبيراً بشأن الإسلام والمسلمين، ودعا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 إلى “حظر كامل وشامل على دخول المسلمين الولايات المتحدة”.

كما رفض ترامب استقبال اللاجئين المسلمين، سواء كانوا سوريين أو غيرهم، ودعا إلى وقف المهاجرين من العراق وسوريا حتى التوصل إلى نظام أمني يمكن من خلاله معرفة من يشكل منهم خطراً على الولايات المتحدة من عدمه. (ANADOLU)

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