تصنيف الـ ” فيفا ” : الأرجنتين تنهي عام 2016 متصدرة و فرنسا أفضل منتخب صاعد

انهى المنتخب الارجنتيني لكرة القدم سنة 2016 متصدرا التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) الخميس.

وكانت الارجنتين انتزعت الصدارة من بلجيكا في نيسان/ابريل، وحافظت عليها حتى نهاية السنة، برصيد 1634 نقطة.

وحلت ثانية غريمة الارجنتين التقليدية البرازيل بفارق 90 نقطة.

وكسبت الارجنتين 10 مباريات من اصل 15 خاضتها في 2016، وخسرت 3 مباريات بينها نهائي بطولة كوبا اميركا في الولايات المتحدة امام تشيلي، واخرى امام البرازيل في التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا.

وحلت المانيا بطلة العالم 2014 ثالثة، امام تشيلي وبلجيكا وكولومبيا.

ومنح الاتحاد الدولي (فيفا) لقب “افضل منتخب صاعد” الى فرنسا التي حلت سابعة، في سنة تأهلت الى نهائي كأس اوروبا التي اقيمت على ارضها، وخسرت امام البرتغال التي صنفت ثامنة.

وحلت الاوروغواي واسبانيا في المركزين التاسع والعاشر تواليا.

عربيا، حلت تونس اولى (35 عالميا، 738 نقطة) علما بانها تراجعت مركزا واحدا مقارنة مع تصنيف تشرين الثاني/نوفمبر.

وحافظت مصر على المركز 36 عالميا (719 نقطة) على غرار الجزائر (38 عالميا، 692 نقطة)، وتقدمت السعودية مركزين (54 عالميا، 605 نقاط) وحافظ المغرب على موقعه (57 عالميا، 587 نقطة). ( AFP )

– ترتيب العشرة الاوائل:

1- الارجنتين 1634 نقطة

2- البرازيل 1544

3- المانيا 1433

4- تشيلي 1404

5- بلجيكا 1368

6- كولومبيا 1345

7- فرنسا 1305

8- البرتغال 1229

9- الاوروغواي 1187

10- اسبانيا 1166

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