تطبيق ” ماسنجر ” يتيح مكالمات فيديو جماعية مع 50 شخصاً ( فيديو )

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاقها ميزة مكالمات الفيديو الجماعية على ماسنجر مع ما يصل إلى 50 مشاركا في الآن ذاته.

وأعلنت الشركة أن هذه الميزة متاحة لمستخدمي آندرويد وiOS، ويمكن استخدامها بسهولة من خلال الضغط على زر مكالمات الفيديو المتاح بالفعل للمستخدمين منذ بضعة أشهر.

وتتميز مكالمات الفيديو الجماعية على ماسنجر بأنها تضمن ميزة “الأقنعة” و”الفلاتر” التي تحاكي تطبيق سناب شات.

وبحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، تعمل الشركة من خلال التحسينات التي تضيفها على تطبيقاتها الإبقاء على مستخدميها، حيث قدمت فيسبوك ميزة مكالمات الفيديو لمستخدمي تطبيق ماسنجر في شهر أبريل/نيسان من العام 2015، لكنها كانت تتيح الاتصال بين شخصين فقط، وهي الميزة التي زودت بها تطبيق واتس آب مؤخرا.

وذكرت فيسبوك أنه بإمكان المستخدمين إضافة حتى 50 صديق في مكالمات الفيديو الجماعية، وأصبح تطبيق ماسنجر مشابها لتطبيق هانغاوت من غوغل الذي يوفر إمكانية مشاركة 10 أشخاص معا في وقت واحد، بينما يمكن لباقي المشاركين الاستماع من دون المشاركة في الحديث.

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