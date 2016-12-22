تعرف على أفضل 10 هواتف ذكية في عام 2016

يوشك عام 2016 على الإنتهاء محتفلًا بجملة من الأحداث التقنية الفارقة والتي كان أبرزها إعلان الشركات المصنعة عن عدد من هواتفها الذكية الرائدة، وقد حان الوقت للنظر في مجموعة من أفضل الهواتف الذكية التي طرحت في الأسواق لهذا العام.

وتشمل القائمة أفضل 10 هواتف ذكية في عام 2016 مع بعض الخيارات من ناحية التسعير، فهناك ثلاثة هواتف أسعارها بحدود 400 دولار، في ظل استمرار الشركات المصنعة وآخرها #غوغل بتسعير أجهزتها الرائدة بأسعار عالية نوعاً ما، إلا أن أي هاتف من الهواتف العشرة الموجودة في القائمة قادرة على تلبية متطلبات المستخدم بأريحية تامة.

ولن تحتوي القائمة على هواتف بلاك بيري أو نوكيا، ولكن موتورولا و إتش تي سي ما تزالان تنافسان بشكل جيد مع باقي الشركات المصنعة للهواتف، كما يغيب عن قائمة هذا العام أحدث هواتف شركة #سامسونغ من فئة Note وهو Galaxy Note 7 وذلك بعد قيام الشركة بسحبه من السوق، وإيقاف تصنيعه تبعاً لمشاكل في البطارية.

فيما يلي أفضل 10 هواتف ذكية في العالم لعام 2016 ، وفق ما اوردتها شبكة ” 24 ” الإماراتية :

“Samsung Galaxy S7” و “S7 Edge”

تعتبر هواتف غالاكسي إس 7 وإس 7 إيدج هواتف شركة سامسونغ الرائدة لعام 2016، مع نهاية هاتف غالاكسي نوت 7، حيث تمتلك هذه الهواتف مجموعة كبيرة من المواصفات الرائدة الموجودة حالياً في مجال تصنيع الهواتف الذكية من حيث التصميم والإمكانيات، مما جعلها إحدى أفضل هواتف 2016 الرائدة.

وتقدم الهواتف كاميرا جيدة جداً وسريعة جداً في التقاط الصور والفيديو، مع قارئ بصمات أصابع سريع الاستجابة، ودعم متقدم لخدمة الدفع الإلكتروني Samsung Pay، ومقاومة المياه دون مشاكل مع الفتحات، وتصميم راقٍ أنيق يستخدم المعدن والزجاج، مع دعم الشحن اللاسلكي.

ويتربع هاتف Galaxy S7 Edge ذو الشاشة المنحنية على عرش هواتف أندرويد الأكثر مبيعاً عالمياً في النصف الأول من عام 2016 بحسب إحصائيات شركة أبحاث السوق Strategy Analytics، بينما جاء هاتف Galaxy S7 في المركز الثالث من حيث عدد الشحنات بما يقدر بحوالي 11.8 مليون هاتف، ونسبة 2% من شحنات جميع هواتف أندرويد التي تم شحنها خلال النصف الأول من عام 2016.

“Apple iPhone 7” و “7 Plus”

تعتبر هواتف آي فون 7 و 7 بلس أفضل هواتف متاحة من قبل شركة آبل في الوقت الحالي، ورغم أنها قد تبدو بمثابة ترقية بسيطة لهواتف آي فون 6 إس و6 إس بلس، إلا أنها تتمتع بالعديد من التحسينات الكافية لتكون خياراً مفضلاً لملايين المستخدمين.

وحصلت الهواتف على كاميرات محسنة، ومقاومة المياه، وزيادة في ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية ذات سعة أكبر، ومعالج أسرع، ومكبرات صوت ستيريو، بحيث أن هذه التحسينات تعتبر مقنعة لأي شخص محب لأجهزة شركة أبل.

وتمتلك الهواتف الميزة التي أصبحت إحدى المتطلبات الأساسية من ناحية تصميم الهواتف الذكية هذه الأيام وهي مقاومة المياه، حيث يمكنها مقاومة المياه والعمل تحت المطر، كما أضافت الهواتف معيار IP67 لمقاومة الغبار.

كما تمتلك الهواتف تغييراً أثار جدلاً واسعاً والذي تمثل بإزالة منفذ سماعات الرأس التقليدي من قياس 3.5 ميليمتر، بالإضافة إلى امتلاك النسخة الأكبر لكاميرا مزدوجة.

“Goole Pixel” و “Pixel XL”

قدمت شركة غوغل هذا العام سلسلة هواتفها الجديدة المصممة والمصنعة من قبلها والمجمعة من قبل شركة إتش تي سي، والتي أطلقت عليها اسم بيكسل وبيكسل إكس إل.

واستبدلت الشركة بذلك سلسلة هواتفها السابقة المسماة نيكسوس، والتي عملت على تصنيعها شركات مختلفة كل عام، وحصلت الهواتف على مراجعات إيجابية كثيرة من حيث الاستعمال والكاميرات.

وعمدت الشركة عبر الجهازين المختلفين من ناحية الحجم إلى تقديم شيء جديد، حيث حصل كلا الهاتفين على نفس المواصفات العتادية بفارق وحيد هو حجم الشاشة ودقتها وسعة البطارية، ويعملان بواسطة أحدث أنظمة تشغيل أندرويد 7.1 Nougat.

واستعرضت الشركة عبر أجهزة بيكسل العاملة بواسطة نظامها التشغيلي أندرويد 7.1 Nougat، مساعدها الصوتي الشخصي المسمى Google Assistant، والذي لن يتواجد في الوقت الحالي على أجهزة أخرى تعمل بواسطة نفس نسخة النظام.

وسعرت غوغل أجهزتها الجديدة بأسعار بين 650 و850 دولار، بحيث تكون مكافئة لأسعار أجهزة شركة آبل والأجهزة الرائدة من شركة سامسونغ، الأمر الذي يحمل العديد من الرسائل الضمنية.

LG V20

اعتادت الشركة الكورية الجنوبية إل جي على تقديم العديد من الهواتف الذكية كل عام، حيث انها قدمت هذا العام هاتفها الرائد LG G4، كما أعلنت مؤخراً عن هاتفها الأفضل والأحدث LG V20، والذي يعتبر النسخة المحدثة من الجيل السابق LG V10.

وتقدم النسخة الجديدة ميزة غير موجودة بشكل كبير في هواتف عام 2016 الرائدة، والتي تتمثل ببطارية قابلة للإزالة، وذلك على الرغم من استعمال الشركة للهكيل المعدني والزجاج في تصميم الهاتف، إلى جانب فتحة بطاقة ذاكرة SD، وجهاز إرسال بالأشعة تحت الحمراء.

ويمتلك هاتف LG V20 شاشة ثانوية فريدة من نوعها أعلى الشاشة الرئيسية، بشكل يشابه الهاتف السابق V10، مع كاميرا خلفية إضافية ذات زاوية رؤية واسعة، تقدم إمكانية التقاط صور شخصية وصور ذات زوايا رؤية واسعة لإضافة المزيد من العناصر إلى الصور الملتقطة.

ويعتبر أول هاتف ذكي، لا يتبع لشركة غوغل، يعمل بواسطة نظام أندرويد 7.0 Nougat، وبشكل يختلف عن هواتف سامسونغ التي قد يضطر المستخدم إلى الانتظار أشهراً حتى يحصل على الترقية.

“Moto Z” و “Z Force Droid”

قدمت شركة موتورولا المملوكة لشركة لينوفو الصينية، هذا العام العديد من هواتف أندرويد ذات المواصفات والجودة العالية، ومنها هاتفي Moto Z وMoto Z Force المتشابهان من حيث المواصفات مع اختلافات معدودة، بحيث يعتبر الهاتف الأول أرق من ناحية السماكة من الهاتف الثاني والذي يأتي بسعة بطارية أكبر وشاشة مضادة للكسر.

وتقدم الأجهزة هيكلاً مصنوعاً من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ ومطلي بمادة مقاومة للمياه، مع إمكانيات قوية ونسخة أندرويد أقرب للخام مما يزيد من قدرة الجهاز وأداءه بشكل كبير.

وتعتبر الميزة الأساسية للهاتفين دعمهما للوحدات الملحقة، والتي يمكن تثبيتها على الجهة الخلفية من الهاتف بواسطة القوة المغناطيسية، وتطلق عليها موتورولا اسم MotoMods، حيث تعمل وحدات Moto Mods على تحويل الهاتف الذكي إلى أجهزة عديدة.

ويوجد عدة ملحقات للهواتف التي تتصل مع الأجهزة عبر 16 نقطة اتصال موجودة على الجهة الخلفية مثل بروجيكتور بقياس 70 إنش من شركة بيكو ومكبرات صوت من نوعية JBL SoundBoost، وبطاريات خارجية إضافية بتصاميم مختلفة من عدة شركات.

OnePlus 3T

قدمت شركة ون بلس الصينية عدد قليل من الهواتف الذكية العاملة بواسطة نظام أندرويد على مدى العامين الماضيين، ولكنها عانت من خيبات أمل كبيرة بسبب طريقة الشراء والدعوات، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق هاتفها الأحدث OnePlus 3T دون الحاجة إلى دعوات.

وعرضت الشركة هاتف OnePlus 3T كتحديث مفاجئ، حيث لم يمضي أكثر من خمسة أشهر على إطلاق هاتفها الرائد OnePlus 3 في الأسواق، وقدم الهاتف تغييرات طفيفة في المواصفات بحيث يتماشى مع طلبات مستخدمي الهاتف.

وتعتبر مواصفات الهاتف مميزة بالنسبة لسعره المنخفض بالمقارنة مع الهواتف الرائدة، بحيث تعمل الشركة الصينية على سد الثغرة الكبيرة الموجودة لدى العديد من المستخدمين الراغبين بالحصول على مواصفات عتادية عالية بسعر متوسط.

HTC 10

قدمت شركة إتش تي سي التايوانية هاتفها الرائد لهذا العام HTC 10 الأفضل من ناحية الموسيقى، والذي يأتي بعد خيبة الأمل التي منيت بها الشركة بسبب هاتف One M9، الذي قدمته على أنه خليفة هاتفها الرائد الناجح HTC One M8.

ويجمع الهاتف فيما يتعلق بالتصميم بين هواتف سلسلة M والهاتف A9، ويمنح هاتف HTC 10 المستخدم تجربة سمعية لا تقارن مع غيره من الهواتف الذكية الرائدة، في حال رغبته بالاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو عبر جهاز يمكن وضعه في الجيب والصمود أمام تفاصيل الحياة اليومية.

Huawei Mate 9

أطلقت شركة هواوي الصينية هاتفها الرائد الجديد Huawei Mate 9 كأحد آخر الهواتف الرائدة الصادرة في عام 2016، حيث عمدت الشركة إلى تصميم الهاتف ودعمه بهكيل من الألومنيوم مع مواصفات عتادية مرتفعة.

ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد نسخة Nougat، مع كاميرا خلفية مزدوجة، كما يقدم أحدث نسخة من واجهة التشغيل EMUI المبنة اعتماداً على نظام أندرويد.

ويمتاز الهاتف الجديد، كما الهاتف السابق P9، بأنه يقدم كاميرا طورت بالتعاون مع شركة البصريات والكاميرات الألمانية الشهيرة “لايكا” Leica، ويتمتع بكاميرتين خلفيتين، ويقدم الجهاز الجديد سعة بطارية كبيرة، بحيث يعتبر أحد أفضل هواتف العام من حيث عمر البطارية.

Sony Xperia XZ

قدمت شركة سوني هذا العام هاتفها الرائد الجديد Sony Xperia XZ، والذي يحتوي على العديد من المواصفات العتادية المرتفعة التي تجعل منه خياراً مفضلاً للعديد من المستخدمين، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 23 ميغبيكسل، ومقاومته للمياه والغبار وفق معيار IP68.

ويتميز الهاتف بخاصية سوني المبتكرة تقينة الاستشعار الثلاثي للصورة الجديدة، التي تساعد على التقاط صور خالية من الغشاوة حتى مع الأشياء المتحركة، كما يتميز الهاتف بقدرته على تصوير مقاطع الفيديو بمرونة عالية سواء بفضل مثبت الصور خماسي المحور المعزز بتقنية SteadyShot.

كما يتمتع الهاتف بميزة Battery Care المعززة بتقنية الشحن المتكيف من كيونوفو، والتي تعمل بتناغم لإبقاء البطارية بحالة جيدة وتجعلها تدوم لوقت أطول لغاية الضعفين.

ويمكن للهاتف التعرف على سلوكيات المستخدم ومن ثم تقدم له النصائح والتوصيات، في حين تعمل تقنيةSmart Cleaner تلقائياً على زيادة الأداء عن طريق تنظيف ذاكرة التخزين المؤقتة من بعض التطبيقات القائمة على إدراكها باستخداماته حتى تحقيق الأداء الأمثل في جميع الظروف.

ZTE Axon 7

قدمت شركة زد تي إي ZTE هاتفها الذكي Axon 7 بمثابة خلف لهاتف أكسون Axon الذي أطلقته العام الماضي، حيث يهدف الهاتف إلى توفير هاتف بمواصفات عالية ومواد ومظهر فاخر وبسعر معقول يبدأ من 400 دولار.

ويتميز الهاتف باحتواءه على ذاكرة وصول عشوائي يصل حجمها إلى 6 جيجابايت، إلى جانب باقي المواصفات العتادية العالية التي تعزز من أداء الهاتف ككل، مع تصميم يستخدم المعدن، ودعم لمنصة الواقع الافتراضي Daydream من غوغل.

ويقدم هاتف ZTE Axon 7 عدة مواصفات تقنية تتشابه مه هواتف OnePlus 3 وHTC 10، مما قد يجعله خياراً مستحباً للعديد من المستخدمين ذوي الميزانية المتواضعة بالنسبة لأسعار الهواتف الرائدة من الشركات الأخرى.

ويركز هاتف ZTE Axon 7 على تجربة الوسائط المتعددة عبر دعم صوت عالي الدقة، ومكبري صوت من نوع ستيريو يتموضعان في الجهة الأمامية من الهاتف.

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