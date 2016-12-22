” تويتر ” تتخلى عن الترتيب الزمني العكسي في البحث

أعلنت منصة التدوين المصغرة “#تويتر” عن تحديثها لنتائج البحث وتخليها عن طريقة الترتيب الزمني العكسي واعتمادها على إظهار التغريدات ضمن نتائج البحث على أساس أهميتها بدلاً من زمن نشرها.

وتأتي تلك التغييرات التي استهدفت طريقة عرض التغريدات ضمن نتائج البحث بشكل يتماشى مع ما اختبره مستخدمي المنصة حول التغريدات والجدول الزمني على مدى الأشهر العشر الماضية.

ووفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، تدعي الشركة استناداً إلى التجارب الأولية وجود ترابط أكبر بين نتائج البحث والتغريدات المنشورة، الأمر الذي قد يحسن تجربة المستخدم ويزيد من زمن استخدامه للمنصة.

وأوضحت ليزا هوانغ كبيرة مهندسي البرمجيات لتحسين البحث في تدوينة نشرتها أن نتائج البحث السابقة كانت تعتمد على الترتيب الزمني العكسي بحيث يتم جلب أحدث التغريدات المنشورة والتي قد لا تتناسب مع ما يبحث عنه المستخدم.

وأضافت “إن التغريدات الأحدث قد لا تكون مناسبة لما يجري البحث عنه، وأن المستخدم قد يبحث عن تغريدات ذات شعبية للتواصل أو من أجل فهم أفضل للموضوع الذي يبحث عنه والتغريدات المنشورة أخيراً قد لا تكون الأنسب بالنسبة له”.

وتعتمد تويتر في معرفة التغريدات ذات الصلة بما يبحث عنه المستخدم على البيانات المستقاة من سلوك المستخدم على المنصة، والتي يجري استخدامها في تدريب نماذج التعلم الآلي والذكاء الصنعي.

واتجهت المنصة كما يبدو إلى الاستعانة بالخوارزميات التي أدخلتها سابقاً على طريقة إظهار وعرض الجدول الزمني للمستخدم، بحيث تعمل المنصة على جعل الخدمة أكثر جاذبية للمستخدمين الجدد والقدامى.

وتضغط الطريقة الجديدة على قاعدة بيانات منصة تويتر بأكملها، حيث انها تعمل على جلب نتائج البحث من كامل المنصة وليس من المغردين الذين يتابعهم المستخدم، الأمر الذي يعني الحاجة إلى تحليل المزيد من البيانات.

وترغب تويتر في تمكين المستخدمين من الحصول على نتائج بحث أفضل وتركز على وصول المستخدمين إلى ما يرغبون بسرعة أكبر بدلاً من إضاعة الوقت على تغريدات غير مهمة.

وكانت تويتر قد أعلنت في شهر فبراير/شباط الماضي عن أكبر تغيير أصاب طريقة عرض الجدول الزمني للمستخدم، حيث اتجهت إلى استعمال خوارزميات تقوم بشكل حسابي على عرض التغريدات ذات الأهمية والصلة بدلاً من الطريقة السابقة.

عكس السير